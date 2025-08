Renato Cisneros habló sobre la presentación del libro de Víctor Polay Campos en la FIL 2025: “Fue un error, pero fue un mayor error cancelarla”

Video: Paula Elizalde

La cancelación del evento de presentación del libro ‘Revolución en los Andes’, escrito por Víctor Polay Campos, fundador y líder del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ha generado tensión en el público asistente a Feria del Libro de Lima 2025.

La Cámara Peruana del Libro es acusada de censura por un sector del público asistente y de César Coca, codirector de la editorial Achawata, pues aunque en principio vio conveniente programar este evento como parte de la lista de actividades de la FIL 2025, dio marcha atrás en su decisión argumentando que se hizo “una evaluación interna”.

Sin embargo, Renato Cisneros, periodista, escritor y autor de ‘La distancia que nos separa’, afirmó en entrevista exclusiva con Infobae Perú, que los organizadores de la Feria del Libro 2025 cometieron un primer error al siquiera programar este evento.

— Me imagino que ya estás un poco enterado que es la cancelación de la presentación del libro del terrorista Víctor Polay Campos en la Feria Internacional del Libro ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Yo creo que desde el momento en que se programa el libro para que forme parte del cartel de la FIL y tenga una presentación, fue un error. Pero una vez programado, creo que es un error mayor cancelar la presentación que ya estaba agendada.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

El libro está ahí, el libro no ha salido de circulación, el libro se puede conseguir y seguramente ahora tiene más publicidad de lo que podría haber tenido si nadie hubiese tomado la decisión de cancelar la presentación. Pero lo que también creo es que no podemos poner entre signos de interrogación cosas que ocurrieron. No se puede hacer la pregunta de si el MRTA fue o no una organización terrorista, como aparece en la contraportada. Esa no es una pregunta. Esa es una verdad. A partir de esa verdad podemos empezar a discutir. Pero si el libro parte de una actitud negacionista, me parece que va a ser complicado poder generar una discusión seria.

También siempre he pensado que a las personas nunca hay que quitarles la oportunidad de decir las cosas que piensan, porque muchas veces el discurso los pone en evidencia. Cuando a mí me ha tocado escuchar a gente del Movadef, a gente que tiene alguna filiación senderista, lo siento tan anacrónicos, tan trasnochados en sus propuestas, que siento que ya solamente eso los invalida de competir electoralmente con alguna posibilidad. Pero si no los dejamos hablar, los victimizamos y esa victimización les puede dar un lugar, un protagonismo tal vez más expectante.

—Y así como han cambiado las cosas en favor del extremismo y del autoritarismo como en la actualidad, ¿crees que es posible que el mundo los vea con ojos diferentes?

No me sorprendería nada. En mi última novela que se llama ‘El mundo que vimos arder’. De alguna manera, lo que intenta decirse, sin decirse explícitamente, es que los paradigmas que regían el mundo hace 20 años ya no son los de hoy.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Lo que antes entendíamos por democracia, por libertad de expresión, ya no es lo mismo que se entiende hoy. Hoy todo está en discusión, todo es pasible de ser interpretado. Incluso la solidez de la Constitución, que hace 20 años no habría merecido ningún tipo de discusión, hoy se discute. También ha cambiado la idea de familia que teníamos antes, y yo creo que en ese caso es positivo. De modo que el mundo va cambiando tanto que no me extrañaría que en un futuro no tan lejano, lo que hoy nos parece aberrante se convierta en, no sé si en admirativo, pero por lo menos en tolerable.