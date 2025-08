Magaly Medina y la peculiar razón por la que evita saludar a algunos compañeros de trabajo: “Si no me caes, peor aún”.

Magaly Medina y la peculiar razón por la que evita saludar a algunos compañeros de trabajo. Video: Pódcast Magaly Medina

Magaly Medina volvió a dar de qué hablar tras una edición especial de su pódcast, donde se entrevistó a sí misma para responder a diversas especulaciones que han girado en torno a su figura mediática. Durante la conversación, la popular conductora de televisión abordó desde los rumores sobre su trato con compañeros del canal, hasta su decisión de someterse a una costosa cirugía estética en el rostro.

La también periodista fue enfática al referirse a ciertos comportamientos que ha decidido adoptar como parte de su personalidad y estilo de vida.

En una secuencia que ha generado múltiples reacciones, Magaly habló de su imagen como una figura poco accesible en ambientes laborales. “Dicen, por ejemplo, que no saludas a nadie en el ascensor”, comentó, en tono irónico, como parte de las llamadas “leyendas negras” que circulan sobre su forma de ser.

A lo que ella misma respondió con franqueza: “Puedo entrar al ascensor contigo, mirar al techo, mirarte como si no estuvieras y te ignoro. Si eso te duele, no es mi problema, es tu problema”.

¿Por qué Magaly no saluda a todos en el trabajo?

Durante su monólogo, la periodista señaló que siempre mantiene una conducta respetuosa con los trabajadores del canal en el que labora. Sin embargo, aclaró que no siente la obligación de saludar a todas las personas que se cruzan en su camino. En especial, explicó que tiene criterios muy claros respecto a quiénes merecen o no su saludo.

“Si me encuentro con un reportero que no me saluda”, dijo en tono serio, “yo también tengo mi corazoncito y espero que me saluden primero, sobre todo los hombres”. Magaly también fue muy crítica con ciertos personajes del mundo del espectáculo que, según ella, buscan reconocimiento sin mérito alguno: “Por supuesto que no la saludo, ¿por qué tendría que saludarla si no la conozco? [...] Y si no me caes, peor aún, no te saludo nada”.

Magaly Medina y la peculiar razón por la que evita saludar a algunos compañeros de trabajo: “Si no me caes, peor aún”.

La presentadora sostuvo que su comportamiento no es producto de la arrogancia, sino de una forma de proteger su espacio personal. En sus propias palabras, no se siente obligada a demostrar simpatía hacia personas con las que no tiene afinidad: “Cuando yo entro al ascensor, si no me caes, si no te conozco, no te saludo”.

Magaly se realizará en enero un lifting facial

Otro tema que acaparó la atención del pódcast fue el anuncio de que Medina se someterá a una cirugía estética en el rostro. La decisión llega luego de años de reflexión y de evitar procedimientos invasivos. “Mi cara es lo único que tengo, mi piel, yo trabajo con mi imagen y no podría arriesgarme a que una operación salga mal”, explicó.

La intervención está programada para enero del 2025, aprovechando sus vacaciones. Magaly planea realizarse un lifting facial completo y, según relató, incluso ha recibido presupuestos que alcanzan cifras exorbitantes. “Consulté con un doctor en Estados Unidos y el presupuesto que me dio fue de 142 mil dólares”, reveló.

Aunque también ha evaluado opciones más asequibles dentro del país, señaló que aún no ha tomado una decisión final sobre qué especialista elegirá. Asimismo, destacó que el procedimiento será documentado en detalle para su audiencia. “Voy a grabar cada parte de mi proceso de operación”, adelantó.

Magaly Medina anuncia que se someterá a su primera cirugía facial | Youtube - Magaly Medina

Según contó, fue su médico de confianza, el doctor Mario Cabani, quien le sugirió esperar hasta los 60 años para realizar este tipo de intervención. “Cuida tu cara hasta los 60. A esa edad recién deberías hacerte un facelift”, fue la recomendación que recordó.

Su visión sobre la maternidad y el ser abuela

En otro pasaje de la conversación, Medina habló sobre la posibilidad de convertirse en abuela y dejó en claro que ese nunca fue uno de sus anhelos personales. “La edad que yo tengo, que son 60... la gente me quiere ver como una persona de la tercera edad, con sus palitos de tejido haciéndole los romponcitos a los nietos”, comentó con tono sarcástico.

Recalcó que nunca soñó con ser una abuela tradicional. “Mi sueño en la vida no era convertirme en esposa, en mamá abnegada y luego en abuelita chocha. Yo sí soy diferente del resto, no me importa”. Aun así, mostró apertura en caso su hijo decida formar una familia: “Si por ahí mi hijo quiere tener un bebé pues que lo tenga, es su vida [...] Que lo traiga a mi nieto, a mi nieta de vez en cuando y me visite pues qué bacán”.

Magaly Medina revela que está cansada de que le pregunten si quiere ser abuela. Video: Pódcast Magaly Medina

Finalmente, la conductora aprovechó su espacio para compartir detalles poco conocidos sobre su relación con Alfredo Zambrano. Confesó que en cada viaje prepara lencería especial para mantener la chispa con su esposo: “Tengo mi cajón especial, es la lencería más bonita, la más fina, la más atrevida… cuando uno viaja, tiene que pensar en sexo”.

Entre risas, contó que su pareja no es fan de los pijamas abrigadores que ella suele usar en casa. “Mi marido dice: ‘¿Por qué te pones esas cosas tan feas?’”, relató, asegurando que aunque se abriga por el frío, también presta atención a los gustos de su esposo.