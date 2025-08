Gisela Valcárcel anuncia nuevo emprendimiento fuera de la televisión y genera expectativa entre sus seguidores: “Muy pronto estará contigo”

Gisela Valcárcel vuelve a ser noticia luego de compartir, a través de su cuenta oficial de Instagram, un mensaje que ha despertado la curiosidad de miles de sus seguidores. Uno de los íconos de la televisión peruana anunció el inicio de un proyecto completamente nuevo, distinto a todo lo que ha hecho hasta ahora y alejado del mundo televisivo que la catapultó a la fama.

“Es algo que hago por primera vez y que pronto llegará a ustedes”, escribió con entusiasmo en un reel publicado en su perfil. El mensaje fue acompañado de imágenes que no revelan mucho, pero dejan entrever que se trata de una propuesta que ha venido gestando con gran dedicación.

“No hablo de TV ni nada parecido, es algo que muy pronto estará contigo. ¡Qué ilusión!”, añadió, sin dar mayores detalles, pero dejando en claro que este nuevo emprendimiento representa una etapa importante en su vida.

Lo que sí reveló es que se trata de una iniciativa que ha soñado durante mucho tiempo, que la vincula directamente con otras mujeres y que la llena de felicidad. En pocas horas, la publicación recibió cientos de comentarios de apoyo, muestras de cariño y felicitaciones de parte de seguidores que han acompañado su carrera a lo largo de los años.

El alejamiento de Gisela Valcárcel de la televisión

El anuncio de este nuevo proyecto personal llega luego de que Gisela Valcárcel se retirara oficialmente de las pantallas a fines de 2022, cuando concluyó su participación en la última temporada de ‘El Gran Show’. Durante el 2023, aunque no apareció frente a cámaras, continuó trabajando detrás de ellas mediante su empresa GV Producciones, que estuvo a cargo de espacios como ‘América Hoy’.

Sin embargo, al terminar ese año, también finalizó su contrato con América Televisión, con lo que se cerró un importante capítulo de su carrera como rostro principal del canal.

“Yo he trabajado hasta diciembre y estuve en la postproducción de ‘Cuál es el verdadero’. Trabajé duro. Durante el año pasado, además, estuve construyendo una casa, un edificio. Para mí, fue un aprendizaje de aquellos, entrar desde el primer instante. El año pasado, estuve full. No tenía tiempo para nada, este año está bueno detenerme en cuanto estar frente a cámaras”, declaró durante una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram, a inicios de 2024.

De esa forma, dejó en claro que por el momento no contempla regresar a la conducción televisiva, aunque no cierra completamente las puertas. “Estoy en un proyecto que me tendría como productora y dirigiendo que no es para TV. Espero en dos meses contarles”, añadió, reafirmando que su energía actual está enfocada en nuevos horizontes.

¿Regresará a la televisión? Rumores y aclaraciones

El futuro televisivo de Gisela Valcárcel ha sido objeto de especulación en los últimos meses. Algunos rumores indicaban que la conductora podría estar evaluando un posible ingreso a Latina Televisión, luego que quedara desvinculada de América. Sin embargo, esa versión fue desmentida en distintas ocasiones, tanto por fuentes cercanas como por voceros del propio canal.

El año pasado, durante la presentación de la telenovela ‘Pituca sin Lucas’, el gerente general de Latina, Patricio Hernández, fue consultado por la prensa sobre una posible incorporación de la conductora. Aunque no confirmó ningún tipo de negociación, sí dejó entrever que el canal está abierto a trabajar con figuras de renombre como ella.

“No estamos informados de aquello, no sabemos nada y, por lo tanto, es algo que nunca hemos conversado. Sería prematuro entregarte una opinión categórica al respecto. Siempre como actitud profesional, no nos cerramos a ninguna oportunidad, al revés, siempre agradecemos que cualquier profesional peruano quiera trabajar en Latina”, indicó en declaraciones a Trome.

A pesar del interés mediático que siempre genera el nombre de Gisela, ella misma ha afirmado que, por ahora, su prioridad no es volver a la pantalla chica, sino desarrollar proyectos con un enfoque distinto. Su energía ha estado centrada en la producción, así como en iniciativas de corte más personal y, aparentemente, social.

La madre de Ethel Pozo usó sus redes sociales para conversar con sus seguidores sobre sus nuevos proyectos, en los que niega ser parte de otro canal de televisión | Instagram

Ahora, uno de los aspectos más destacados de este nuevo proyecto de Gisela es que, según sus palabras, la conecta directamente con otras mujeres. Aunque no ha revelado si se trata de un producto, una marca o una plataforma, el hecho de que haya mencionado este vínculo sugiere que su nuevo emprendimiento puede estar relacionado con temas como el empoderamiento femenino, la independencia económica o el desarrollo personal, áreas que ella ha promovido desde hace años a través de su imagen pública.

En los últimos años, Gisela Valcárcel ha fortalecido su posición como referente de liderazgo femenino en el entretenimiento peruano. Además de su trayectoria como conductora, ha desarrollado una carrera empresarial sólida con GV Producciones y ha demostrado interés en proyectos con contenido transformador. Por eso, no sorprende que este nuevo camino que emprende la tenga tan “entusiasmada, ilusionada… ¡todo!”, como escribió en su publicación de Instagram.

Mientras tanto, sus seguidores y seguidoras siguen atentos a cada nuevo indicio que comparta en redes sociales, a la espera del momento en que finalmente revele de qué se trata este proyecto tan especial.