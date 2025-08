Adulta mayor que llevó a su nieto a ‘ver’ un tsunami agradece ‘fama’ y abre cuenta de TikTok: “Hasta el próximo maretazo”

Adulta mayor que llevó a su nieto a 'ver' un tsunami abrió su cuenta de TikTok. (Crédito: Tiktok/@abuelitatsunami)

En medio de la alerta preventiva de tsunami emitida el pasado 30 de julio por la Marina de Guerra del Perú, como consecuencia del terremoto de magnitud 8.8 registrado en Rusia, una adulta mayor captó la atención nacional e internacional luego de ser entrevistada por un canal de televisión mientras observaba el mar junto a su nieto en el malecón de Chorrillos.

Mientras muchos ciudadanos optaron por mantenerse alejados de la costa ante el riesgo de olas de hasta 2 metros, la mujer tomó una decisión distinta: acudir al lugar con su nieto para presenciar el fenómeno. Su espontaneidad frente a cámaras generó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde fue apodada rápidamente como la “abuelita tsunami”.

“Escuché en la televisión en la mañana y me alerté. Quería ver algo, porque yo nunca había visto un tsunami”, relató para Latina Noticias.“Lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca”, añadió, lo que generó críticas, memes y también simpatía.

Mujer lleva a su nieto al malecón de Chorrillos para que "vea" el tsunami | Latina TV

‘Abuela tsunami’ abre cuenta en TikTok

La entrevista fue difundida por Latina y rápidamente replicada en redes sociales, donde su reacción dividió opiniones: desde risas y halagos hasta debates sobre el comportamiento ciudadano frente a emergencias. Lejos de incomodarse, la mujer tomó con humor la inesperada atención mediática y abrió su propia cuenta en TikTok, donde ya publica videos contando su experiencia.

El primer video superó rápidamente las 47 mil visualizaciones, y en él reiteró que no sintió que estuviera en peligro. Según explicó, decidió ir al malecón porque consideraba que se encontraban en una zona elevada y segura.

“El malecón tiene más de 20 metros de altura, y la ola iba a ser de 2 o 3 metros. Estábamos bien lejos, así que no pasó nada”, comentó. En ese sentido, la adulta mayor considera que su decisión no implicó un riesgo real para su vida ni la de su nieto.

Adulta mayor se hizo viral en redes sociales y abrió su cuenta de TikTok. (Foto compisición Infobae Perú/Foto: TikTok/@Abuelatsunami/Latina Noticias)

“Famosa sin saber cómo”

En tono alegre, agradeció la popularidad que alcanzó en redes por su insólito accionar: “Gracias a Latina, de que me he hecho famosa, sin saber cómo. Pero soy famosa”, dijo en su primer video en TikTok, donde ya suma seguidores curiosos por conocer más de su historia.

En su publicación, la mujer no solo recuerda lo ocurrido, sino que afirma haber tenido un plan de salida en caso de emergencia. “Yo estaba tranquila. Me dijeron que era algo preventivo, no de alto riesgo. Y si pasaba algo, tenía mi ruta de salida pensada”, señaló. “Tenía que irme al frente, hacia la Casa Blanca. No podía meterme a las calles porque son muy angostas”, explicó la señora.

Adulta mayor que llevó a su nieto al malecón durante alerta de tsunami abre cuenta de TikTok. (Foto composición Infobae Perú/TikTok: @Abuelatsunami)

“Hasta el próximo maretazo”

La protagonista también reveló que su hija —madre del niño— no tomó con humor la noticia de que había llevado al menor a la costa en medio de una alerta de tsunami. “Mi hija me ha rezongado, pero gracias a Dios no pasó nada. Entiendo su preocupación, fue todo muy inesperado”, afirmó con sinceridad.

Por otro lado, la ahora conocida como ‘abeula tsunami’ volvió a agradecer a los usuarios por su apoyo y bromeó sobre una posible segunda aparición mediática. “Hasta el próximo maretazo, porque no sé si lo llegaré a ver. Mira, yo tampoco lo quiero ver”, dijo entre risas.

Aunque el hecho ha sido tomado con ligereza por muchos usuarios, diversas voces han señalado la necesidad de reforzar la educación ciudadana en situaciones de riesgo, especialmente en un país con alta actividad sísmica como el Perú.