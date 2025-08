Chechito niega relación con Leslie Shaw y revela que tuvo problemas con el botón de EVDLV: “Estoy decepcionado de ella”

“Yo estoy decepcionado de ella”: Chechito habla de Leslie Shaw y revela conversación privada. Infobae Perú / Captura TV - Latina

La controversia entre Chechito y Leslie Shaw sigue dando que hablar tras sus declaraciones en El Valor de la Verdad que dejaban entrever que tuvieron un ‘affaire’. El joven cantante decidió finalmente romper su silencio para aclarar los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la intérprete de ‘Hay niveles’.

Durante su participación en el programa Ponte en Cola, emitido este 31 de julio, Sergio Romero, nombre real del artista, se mostró visiblemente incómodo ante los rumores que lo relacionan con Shaw.

Sin embargo, lejos de esquivar el tema, decidió hablar de frente y con claridad. “¿Tuviste algo con Leslie Shaw? Absolutamente nada. Hubo un problema a la hora que presionaron el botón, hasta yo me sorprendí. Aunque corren rumores y dicen que di una señal, yo te digo: no quería que presionen el botón", aseguró, haciendo referencia al juego televisivo donde se originó el malentendido.

Chechito se defiende y desmiente romance con Leslie Shaw: “No pasó nada”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Lo que en principio parecía una simple confusión generó una reacción inmediata de Leslie, quien recurrió a sus redes sociales para lanzar publicaciones que muchos interpretaron como una fuerte crítica a Chechito.

No obstante, el joven cantante reveló que, en privado, el tono fue distinto. “Ella me escribe a mí después de que publica en sus estados y no se enojó tanto como lo que publicó“, comentó.

Según explicó, intentó calmar las aguas disculpándose por cualquier incomodidad causada, pero quedó sorprendido por la actitud de la cantante: “En estas situaciones difíciles es cuando uno conoce a la persona, y qué mal, porque ya me di cuenta de cómo es realmente. Ella está decepcionada de mí y yo estoy decepcionado de ella“, expresó con sinceridad.

Chechito se defiende y desmiente romance con Leslie Shaw: “No pasó nada”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Chechito habla de las amenazas del novio de Leslie Shaw

El conflicto no solo involucró a los protagonistas directos, sino también al entorno de la artista. ‘El prefe’, pareja actual de Leslie, publicó mensajes en tono amenazante que fueron interpretados como una advertencia directa a Chechito.

Ante esto, el cumbiambero fue enfático y no dudó en responder. “La verdad que a mí me causa gracia porque todos aquí presentes sabemos que perdimos a un amigo musical por cobro de cupos y extorsión. Eso son amenazas reales“, dijo con tono serio.

Recordó, además, que participó junto a Leslie en una marcha contra la violencia, por lo que consideró incoherente que ahora se vean involucrados en un conflicto de esa naturaleza. “Fui a una marcha por la paz donde estuve con Leslie, y que ahora salga a amenazar, es una falta de criterio total”, subrayó.

Chechito se defiende y desmiente romance con Leslie Shaw: “No pasó nada”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Respecto a las versiones que apuntaban a una supuesta emoción de su parte por colaborar musicalmente con Shaw, Chechito dejó en claro que su interés fue netamente profesional.

“Tengo un público ganado. Me imagino que de las diferentes reuniones que hemos tenido y hasta el mismo público a veces se hace ideas“, comentó, restándole importancia al revuelo mediático. Para él, lo importante es mantenerse firme en su carrera y evitar que este tipo de situaciones empañen su trabajo.

Con un tono más reflexivo, el líder de Chechito y los cómplices de la cumbia sostuvo que su única intención fue respetar el espacio en el que ambos coincidieron por motivos musicales, y no esperaba que ese vínculo profesional terminara en una disputa pública. “No hubo relación, no hubo intención, y me apena que esto se haya distorsionado“, concluyó.

Chechito se defiende y desmiente romance con Leslie Shaw: “No pasó nada”. Infobae Perú / Captura TV - Latina