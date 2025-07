Valentino se retracta tras declararse “hetero” por show: “Fue solo un show, quería probar hasta dónde llegaba”

“Jamás voy a dejar de ser Valentino”: influencer se disculpa por show y explica mensaje detrás de la polémica. Captura: TikTok

La historia de Valentino Palacios, joven tiktoker que saltó a la popularidad en redes por su estilo extrovertido, ha dado un nuevo giro. Tras generar revuelo con una declaración inesperada sobre su orientación sexual, el influencer ha salido al frente para aclarar que todo fue parte de un experimento mediático.

En un reciente en vivo, Valentino recalcó que su anuncio de “volverse hetero” fue simplemente un show, una provocación deliberada que —según él— buscaba poner a prueba los límites del público y generar una reflexión. Aunque admite que se excedió, también afirma que la intención no era ofender, sino evidenciar cómo reacciona la audiencia ante ciertos discursos.

“Lo voy a seguir haciendo”, aseguró con desparpajo en la transmisión. “Voy a tener dos personajes: Valentino, el alegre, y Valentino así, el hombre. Los voy a tener hartos”. La frase resume su enfoque: una mezcla de humor, provocación y presencia digital calculada. En su relato, explica que quiso ver “hasta dónde llegaban los videos, hasta dónde llegaban estos extremos” cuando empezó a leer comentarios del tipo “ahora sí te voy a seguir” o “ahora te gustan las mujeres”.

Pese al carácter satírico que él mismo atribuye a su contenido, Valentino reconoce haber cruzado una línea.

“Sé que hice mal, un 10 % mal, por las cosas que a veces dije. Saben que soy funable porque soy transparente”, admitió. En medio de la ola de reacciones que recibió, el joven no dudó en reflexionar sobre el peso de sus palabras y el papel que tiene como creador de contenido: “Lo que yo elijo ser es porque yo quiero, es mi vida, obviamente, al ser influencer tengo que influenciar. Eso hago, y a veces se me pasa la mano con lo que hago”.

Días atrás, el influencer ya había generado controversia al publicar una serie de videos en los que aseguraba dejar atrás su identidad dentro de la comunidad LGBTQI+, afirmando que el amor no le funcionaba con los hombres.

En su narrativa, incluso llegó a mostrarse con un nuevo look, anunciando que “regalaría su maquillaje” y que se quedaba “con lo de hombre”. Esta versión fue rápidamente señalada por sus propios seguidores como una burla, una forma de desprestigiar las luchas por visibilidad y aceptación que enfrentan muchas personas queer en redes sociales.

Ante la presión, Valentino reapareció en redes con una postura más reflexiva. Confirmó que todo fue una estrategia para concientizar y que no buscaba burlarse de nadie. “Muchos me dijeron que fue por ganar seguidores, por ganar vistas, créanme que no fue así. Eso ni por acá”, explicó en sus historias. “Lo único que quería era concientizar al público que me sigue, que también pasa por lo mismo, que tiene miedo de ser ellos mismos por ser juzgados. Y tratan de ser otra persona para agradar al resto”.

El joven tiktoker quiso dejar en claro que sigue siendo el mismo. A pesar del “personaje” que mostró temporalmente, su esencia permanece intacta, y así lo reafirmó: “Esto me sirve de lección. Yo jamás voy a dejar de ser Valentino, el chico de rulitos que se pone sus politos, solamente por agradarle al resto. Jamás voy a dejar de ser esa persona que conocieron en un principio”.

Las reacciones en redes sociales han sido mixtas. Mientras algunos usuarios lo aplauden por visibilizar las presiones que enfrentan muchas personas dentro de la comunidad LGBTQI+, otros consideran que jugó con un tema demasiado sensible como para convertirlo en contenido viral.

Varios activistas han señalado que declaraciones como la suya pueden ser utilizadas para reforzar estigmas o invalidar identidades reales, especialmente en un contexto donde aún hay quienes arriesgan sus trabajos, familias e integridad por vivir con autenticidad.

Valentino, por su parte, asegura que continuará en redes con ambos personajes y que esta experiencia lo ha hecho crecer. Dice estar más consciente del impacto que tienen sus palabras y promete ser más responsable, sin dejar de lado el humor que lo caracteriza.

