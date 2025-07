Chechito revela chats y responde a Leslie Shaw tras polémica en ‘EVDLV’: “Una canción conmigo te iba a ayudar mucho”

Chechito responde a Leslie Shaw y revela chats tras declaraciones en ‘EVDLV’ | Panamericana

La polémica entre Chechito y Leslie Shaw ha dado un nuevo giro luego de la reciente emisión de “El Valor de la Verdad”, donde el cantante evitó responder preguntas sobre la artista, generando especulaciones en medios y redes sociales. Todo ocurrió el domingo 27 de julio, durante el esperado programa en el que Chechito fue protagonista y abordó tanto su vida personal como su trayectoria musical.

La atención se centró en una interrogante directa sobre su relación con Shaw, pero la respuesta nunca llegó, ya que sus acompañantes pulsaron el botón rojo para impedir que hablara sobre el tema. Aquella decisión alimentó la intriga y dejó entrever la posibilidad de un vínculo sentimental oculto.

Frente a la falta de claridad, la reacción de Leslie Shaw no tardó. Utilizó sus redes sociales para pronunciarse contundentemente y zanjar los rumores sobre una posible relación o vínculo especial.

Chechito responde a Leslie Shaw y revela chats tras declaraciones en ‘EVDLV’

En su descargo público, la cantante señaló: “Yo jamás estaría con él, he compartido con él en la marcha y me tomé fotos en su cumpleaños. Íbamos a hacer una canción, pero con lo que escribió no pasó nada, pero ahora esta amistad se acabó. Que aprieten el botón y que no aclare nada sabiendo que yo tengo mi novio es de maricón, es un maricón”.

Con esas palabras, dejó claro el quiebre de su relación personal y profesional, y reveló que una colaboración musical entre ambos había quedado descartada debido a la controversia.

Ante este escenario, Chechito optó por aclarar su versión de los hechos y defenderse de las críticas. El miércoles 30 de julio se presentó en el programa “La Noche Habla”, donde compartió detalles sobre la comunicación que mantuvo con Shaw tras la repercusión mediática y los mensajes publicados por la cantante. El artista mostró parte de los chats en los que intentó calmar la situación: “Tranquila Leslie, yo tampoco estoy contento con todo esto. En las entrevistas que voy a tener, voy a dar la cara y dejaré en claro que no pasó nada”.

Chechito responde a Leslie Shaw y revela chats tras declaraciones en ‘EVDLV’

Mensajes directos y acusaciones cruzadas

Durante la emisión, la conductora Tracy destacó que la conversación privada adquirió un tono tenso. "Ella lo insulta", asegura la conductora Tracy, reflejando el nivel de enojo de Shaw por lo sucedido y su rotunda decisión de terminar con cualquier acercamiento profesional. En los mensajes, la intérprete también dejó ver su decepción por la cancelación de la colaboración planificada e incluyó el impacto que tuvo la polémica en su entorno más cercano: “Recién estás empezando, yo sí quería hacer la canción contigo. Leo (su novio) está molestísimo (…)”.

En otro momento de la conversación, Chechito reiteró su incomodidad y el deseo de distanciar su nombre de rumores sin fundamento: “Les, mi trabajo lo veo yo, solo disculpa por todo esto, estoy bastante incómodo también (…) Saldré a aclarar en entrevistas, tranquila, de mi boca no salió nada”. Esta afirmación buscaba apaciguar los ánimos y rescatar su imagen pública ante la oleada de especulaciones.

Durante la entrevista, el presentador Ric puso sobre la mesa un extracto muy comentado de la charla digital: “Una canción conmigo te iba a ayudar mucho”.

Leslie Shaw acusa a Chechito de usar ropa falsa y especialista la desmiente: “Tú usabas Moschino fake”

El comentario abrió el debate sobre los beneficios de las colaboraciones musicales entre artistas de proyección y aquellos con una carrera más consolidada. Chechito fue enfático al referirse a la frase, asegurando que los duetos pueden beneficiar a ambos, pero que su base de seguidores ha sido construida con esfuerzo propio.

“Los feats tienen sus pro y sus contras, favorecen a algunos artistas. La canción podía funcionar o no, no lo sé, depende cómo se trabajaba—de que me iba a ayudar a mí, yo tengo mi público ganado, yo soy del pueblo y para el pueblo. La gente que me sigue es gente que yo tengo ganada y no pienso decepcionar”.