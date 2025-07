Marisol defiende a Carlos Cacho y lanza indirecta a Ethel Pozo en su concierto: “Quisieron limpiar su pellejo”.TikTok.

Marisol, reconocida cantante nacional, mostró su total respaldo al maquillador Carlos Cacho durante una de sus presentaciones por Fiestas Patrias. El gesto fue celebrado por su público, sobre todo al tratarse de un pronunciamiento que hace alusión al reciente altercado televisivo que involucró a Ethel Pozo, conductora de 'América Hoy’.

Durante su concierto en vivo, la intérprete de ‘La escobita’ no solo brindó apoyo a Cacho, sino que también lanzó una fuerte crítica al trato que este recibió en el set del matutino. Sus palabras dejaron clara su incomodidad con el incidente emitido en señal abierta el pasado 24 de julio.

“Me dolió mucho la forma cómo te han tratado en ese programa en la cual yo no voy. Ojalá no pueda y no vaya”, dijo Marisol desde el escenario, ganándose los aplausos del público presente.

Apoyo directo a Carlos Cacho y cuestionamientos a Ethel Pozo

La cantante no se quedó solo en palabras de aliento. Aprovechó la ocasión para cuestionar indirectamente a Ethel Pozo por su comportamiento hacia el maquillador.

‘La Faraona de la Cumbia’ puso énfasis en el respeto que se le debe a los profesionales que, como Carlos Cacho, tienen larga trayectoria en la televisión y el espectáculo nacional.

“Yo sé quién eres tú, pero no por limpiar su pellejo te va a venir a tratar así. Tú mereces respeto y no pueden tratar así porque no es correcto, y eso no se hace”, agregó la artista en plena presentación, en medio de ovaciones.

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su respaldo al mensaje de Marisol. En los comentarios, los internautas también recordaron otros episodios similares ocurridos en la televisión.

¿Qué pasó entre Ethel Pozo y Carlos Cacho?

El conflicto entre Carlos Cacho y Ethel Pozo ocurrió el pasado 24 de julio durante la transmisión en vivo del programa América Hoy.

En medio de una secuencia, Ethel interrumpió la participación del maquillador con una frase que tomó por sorpresa a la audiencia: “No te he invitado, que lo sepa el Perú, tú traes muchos problemas”, le dijo al aire.

La situación se tornó tensa rápidamente. Cacho, visiblemente incómodo, respondió a la conductora calificándola de “sádica” y explicó que su presencia en el programa no fue idea suya, sino de la producción.

“No soy una persona que se mete a los canales por su cuenta. Aquí me han llamado. Y tú no eres la dueña del canal”, respondió Cacho en vivo.

Pese a los intentos por continuar con el formato habitual del magazine, el cruce de palabras escaló al punto de que Ethel Pozo decidió abandonar el set de grabación, dejando a los conductores y a la producción sorprendidos.

Un antecedente reciente: el caso Zully

Este nuevo cruce entre Ethel Pozo y Carlos Cacho ocurre apenas días después de otro momento tenso en el set de 'América Hoy’, cuando ambos protagonizaron un incómodo intercambio tras los comentarios sobre el cuerpo de la tiktoker Zully.

En esa oportunidad, el programa fue duramente criticado en redes sociales, donde muchos usuarios acusaron a los conductores de traspasar los límites del respeto al opinar sobre la apariencia física de la influencer.

Durante aquella emisión, Ethel expresó su incomodidad con lo ocurrido en vivo: “Pero se cruzó el límite”, dijo, marcando distancia con los comentarios emitidos por sus compañeros.

Carlos Cacho intentó justificar el incidente asegurando que no hubo mala intención: “Hicimos un comentario que para nada fue dirigido a ofender o mortificar a una persona, porque no es nuestra intención”.

Sin embargo, Pozo no quedó conforme con la explicación y lo interrumpió para reconocer su parte de responsabilidad: “Podemos aceptarlo. Yo no me di cuenta, no te paré”.

Cacho, visiblemente incómodo, intentó continuar: “Déjame terminar”, pero el clima ya dejaba ver un notorio quiebre en la dinámica entre ambos.

La discusión también contó con la intervención de Valeria Piazza, quien se sumó al debate recordando que notó el exceso desde el principio. “Yo sí me di cuenta. Dije: ‘No estamos comentando el cuerpo, estamos comentando el look’. Y creo que es muy diferente decir ‘por tu tipo de cuerpo te queda mejor este vestido’ a criticar directamente el cuerpo de alguien”, comentó la conductora.

Tras viralizarse el video del respaldo de Marisol a Carlos Cacho, cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a compartir mensajes de apoyo a ambos. Algunos señalaron que es importante que figuras públicas como Marisol visibilicen el maltrato o desaires que puedan ocurrir, incluso en espacios aparentemente controlados como los programas en vivo.

“Gracias Marisol por decir lo que muchos pensamos”, escribió una seguidora en TikTok, donde el clip ha acumulado miles de reproducciones. “Carlos Cacho es parte de la historia de la televisión peruana y merece respeto”, agregó otro usuario en X (antes Twitter).

