Beto Cuevas resta importancia a la rivalidad entre Perú y Chile por el pisco: “Ni tomo ni me importa”

Beto Cuevas señaló que es más relevante para él generar conexión con los peruanos.

El regreso del cantante chileno Beto Cuevas a Perú se produce en un contexto en el que la histórica disputa por el origen del pisco aún genera debate entre peruanos y chilenos. El exvocalista de La Ley, sin embargo, busca desmarcarse de esa rivalidad. Al hablar de su visita al país vecino, asegura que prefiere construir puentes a partir del arte y la música, relegando las antiguas polémicas a un segundo plano.

Cuevas llegará a Arequipa y Lima como parte de su gira internacional ‘Unplugged’, que repasa algunas de las canciones más reconocidas de su carrera, tanto junto a La Ley como en solitario. En entrevista previa a sus conciertos, el músico evita alimentar la controversia en torno a la “tutela del pisco”, dejando claro que es un tema sin importancia para él.

“Siempre he tenido un lindo vínculo con la gente de Perú. Para mí no es un tema la tutela del pisco, siempre me preguntan. Tengo buenos amigos peruanos y siempre he tenido una muy buena convivencia y eso se repite en otros países. Soy una persona respetuosa y amistosa”, afirmó Beto Cuevas a La República.

Durante años, la pugna por el origen del pisco ha impactado la relación entre Perú y Chile, involucrando incluso procesos legales y organismos internacionales. Sin embargo, Cuevas considera que esas disputas no condicionan el vínculo personal ni profesional entre artistas de ambos países. “Nuestros países tienen historia, pero nosotros no tenemos por qué separarnos o seguir perpetuando esos lapsos de distancia que existen entre un país y otro por cuestiones históricas”, señaló.

Beto Cuevas anuncia su regreso al Perú con su gira acústica y revive los clásicos de La Ley en Lima y Arequipa.

“Esa cosa de la territorialidad o de la tutela del pisco es algo que, particularmente, ni tomo, ni me importa. Así que sea lo que digan la mayoría”, agregó.

En el recorrido de su carrera, Cuevas ha establecido lazos con diversas figuras del arte peruano y señala que la música y el arte funcionan como herramientas de unión. Destaca que, a pesar de las tensiones por productos emblemáticos como el pisco, el público siempre ha mostrado apertura. “Para mí, el cuento importante en mi vida es más bien crear puentes para poderme conectar con la gente y lo hago en el escenario, con el público, al igual que en las relaciones humanas con personas de diferentes países”, sentenció.

A favor de la IA

Entre otros temas, Cuevas abordó también la irrupción de la inteligencia artificial en la industria musical. A diferencia de algunos colegas, adopta una posición favorable. “No hay que ponerse en contra porque tiene muchos beneficios. Yo la uso. Me ayuda a escribir canciones o cuentos”, comentó el artista, aclarando que la sensibilidad humana mantiene un valor insustituible en la creación artística. Sin embargo, reconoció los avances de la tecnología como herramientas complementarias.

Sobre el papel de los artistas en asuntos sociales y políticos, Cuevas defiende la libertad de opinión y el respeto a las diferentes posturas. Señala que interviene públicamente porque le nace hacerlo, no por obligación. Aboga por el derecho de los artistas a expresarse cuando lo consideren relevante, ya sea sobre migración o cualquier tema que les concierna.

Emocionado de regresar a Perú

A pocos días de sus conciertos en Perú, el artista invitó a sus seguidores a enfocarse en la experiencia musical, dejando de lado polémicas ajenas al arte. “Voy a dejar mi corazón y mi alma en el escenario. Vengan con ganas de pasarla bien, vengan en paz”, señaló.

Además, se mostró entusiasta por el buen recibimiento de su disco ‘Beto Cuevas Acústico’, proyecto que retoma la esencia de su exitoso ‘La Ley MTV Unplugged’ de 2001. Esta vez el repertorio incluye temas inéditos en formato acústico y canciones de su etapa solista.

