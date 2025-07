Janet Barboza sorprende al bailar marinera, caporales y danzas amazónicas por Fiestas Patrias y usuarios la elogian: “¡Que viva el Perú!”

Janet Barboza celebra Fiestas Patrias aprendiendo a bailar lo nuestro: “Amo al Perú”. - Infobae Perú / Captura: IG

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, la conductora Janet Barboza decidió rendir homenaje al Perú de una manera muy especial y cercana a la identidad nacional: aprendiendo a bailar las danzas típicas más representativas del país.

Con entusiasmo y una sonrisa contagiante, la también presentadora de América Hoy compartió su travesía cultural a través de sus redes sociales, donde fue ampliamente aplaudida por sus seguidores.

Desde la marinera norteña hasta los energéticos caporales y la cadencia de los bailes amazónicos, Janet se lanzó al reto con una mezcla de humor, orgullo y profundo amor por su tierra.



Vestida con trajes típicos de cada región, Janet Barboza no solo quiso “mover el cuerpo”, sino también “conectar con el alma del Perú”, como ella misma expresó. Su recorrido comenzó con la elegante marinera, baile símbolo del romanticismo criollo y de una tradición que se transmite de generación en generación.

Para ello, lució una blusa blanca de encaje, una falda amplia de vuelos y se animó a bailar descalza, como manda la costumbre en muchas regiones. Con el pañuelo en la mano y la guía de una joven bailarina profesional, trató de seguir los pasos con soltura, aunque no todo fue tan fácil en un inicio.

“Ay, esto requiere más práctica, pero estoy decidida”, dijo entre risas, tras dar algunas vueltas en falso durante la grabación del video. La experiencia, lejos de hacerla desistir, la animó a seguir probando nuevas danzas, siempre con el espíritu festivo de las celebraciones por los 204 años de la Independencia del Perú.

El siguiente reto fue más exigente: los caporales, danza altiplánica que combina fuerza, ritmo y un vestuario vistoso. Janet apareció esta vez con un traje bordado de intensos colores, botas altas y sombrero. Su energía no decayó y demostró que estaba dispuesta a dejarse llevar por el vibrante compás que caracteriza a esta danza mestiza.

Pero no se detuvo ahí. Cerró su recorrido danzante con los bailes amazónicos, llenos de movimiento y alegría.

Con un tocado de plumas y al ritmo de tambores, la popular ‘Rulitos’ mostró respeto y admiración por la cultura de la selva peruana, que muchas veces no es tan visibilizada en espacios televisivos. “Nuestra selva también tiene su encanto y fuerza. ¡Qué viva la selva peruana!”, expresó emocionada al final del video.

Usuarios llenan de elogios a Janet Barboza

En la leyenda de su publicación, Janet Barboza dejó un mensaje que caló hondo entre sus seguidores: “Como buena peruana, decidí aprender algunos pasitos de nuestras hermosas danzas típicas… ¡Que viva el Perú, que viva siempre lo nuestro!”. No fue el único. También publicó un emotivo texto por Fiestas Patrias, en el que dejó ver su conexión con cada rincón del país: “¡Perú, mi amor profundo! He recorrido la sierra, la selva y la costa, y cada viaje ha dejado huellas en mi corazón. Amo a nuestra gente, su calidez y esfuerzo. La nostalgia me envuelve al recordar esos paisajes y sonrisas. ¡Siempre orgullosa de ser peruana!”

Las reacciones no se hicieron esperar. La publicación de Janet Barboza se llenó de comentarios de apoyo y afecto. Cientos de usuarios de Instagram elogiaron su gesto, resaltando tanto su espontaneidad como su elegancia en cada uno de los bailes. Algunos escribieron: “Nuestra cultura no solo se baila, también se luce como lo hace nuestra querida Janet”, “Hermosa peruana con unos pies tan hermosos” o “Te queda muy bien, en especial el rojo. Felices fiestas, arriba Perú”.

No es la primera vez que Barboza muestra interés por promover la cultura peruana. A lo largo de su carrera, ha aprovechado espacios en televisión para hablar de costumbres regionales, tradiciones familiares, su trabajo en la conducción en varios departamentos del país y ahora, con más fuerza, de la danza como expresión viva de la identidad nacional.

