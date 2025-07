Nuevo aumento de sueldo mínimo: CGTP pide anuncio en Mensaje a la Nación de Dina Boluarte

La CGTP sostiene que se debe aumentar nuevamente el sueldo mínimo, dado que aún no estaría al nivel necesario para sostener la canasta básica. - Crédito Presidencia

Dina Boluarte dará su último Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias este 28 de julio. Como se recuerda, en los dos mensajes anteriores, la presidenta anunció el aumento del sueldo mínimo, que se hizo efectivo desde enero de este 2025.

Sin embargo, —y a pesar de los intentos del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, de concertar un monto entre empresarios y trabajadores— el monto que aprobó la presidenta no dejó contento a nadie: los empresarios no querían aumento y para la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) el monto no cubría lo perdido de poder adquisitivo en el país.

Así, ahora la CGTP reincide en su pedido. “La clase trabajadora peruana requerimos de decisiones políticas que se traduzcan en acciones concretas”, señalan desde el gremio a Infobae Perú. Entre estos está un “urgente incremento de la remuneración mínima vital para atender las necesidades básicas”.

Podría haber un nuevo aumento de sueldo mínimo en 2026. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Qué monto pedía el CGTP?

Como se recuerda, el monto del sueldo mínimo se ha subido a S/1.130 desde enero de este año. Pero el que contemplaban los gremios de trabajadores, en las negociaciones con el empresariado y el Ministerio de Trabajo en el Consejo Nacional de Trabajo del 2024, era mayor.

En ese tiempo lo que se pedía era que la remuneración mínima vital (RMV) pudiera cubrir una canasta básica familiar, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que, con los datos vigente entonces al 2024, era de S/1.784. Sin embargo, el gremio trabajador consideraba que este aumento se debía hacer en dos partes y uno inicial debía subir la RMV a al menos S/1.330.

Sin embargo, según los datos revelados del INEI para este año, la canasta básica familiar, considerando a cuatro personas, es ahora de S/1.816, lo que sería el nuevo monto que una remuneración en el país debería cubrir, siguiendo la lógica.

Como se sabe no se llegó a acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo para definir el nuevo sueldo mínimo. Al final lo aprobó el Ejecutivo. - Crédito Presidencia del Consejo de Ministros

Los temas pendientes del Gobierno

Pero el tema del sueldo mínimo no es el único pendiente del Gobierno que considera la CGTP. Si bien el aumento de la remuneración mínima vital fue aprobado, el monto aún no es el que piden los gremios, el cual, según su posición, debería estar en S/1.784 (aunque en un primer momento se consideraba pedir la subida a S/1.330).

Sin embargo. hay otro pedido. En ocasiones anterior, ya la CGTP ha pedido que se cumpla una sentencia en el Tribunal Constitucional (TC) ordena al Congreso que legalice una ley para que las pensiones queden a la par con el sueldo mínimo (para el 2025, de S/1.130). Si bien ya han habido algunas propuestas presentadas en el Congreso, este sería también otro tema pendiente que involucraría el Ejecutivo.

Sueldo mínimo de S/1.130

Sueldo mínimo ha cambiado en 2025. Como se sabe, la nueva remuneración mínima vital entró en vigencia ya en Perú. El monto del salario mínimo para los trabajadores formales ahora será de S/1.130, lo que supuso un aumento de S/105 a la cantidad de S/1.025 que se había aprobado en mayo del 2022.

El sueldo mínimo en Perú para el 2025 aumentó en S/ 105. (Foto: Difusión)

Asimismo, con este monto actualizado, también se da un nuevo cálculo también a diferentes pagos, sueldos diferenciados y bonos. Por ejemplo, la remuneración mínima neta quedó en S/983, dado el descuento para el aporte de pensiones de la ONP (13%) y la AFP (alrededor de 13%, juntando el 10%, y las comisiones por administración y primas de seguro).

Evolución de la RMV

Sueldo mínimo 2025: S/1.130

Sueldo mínimo 2022: S/1.025

Sueldo mínimo 2018: S/950

Sueldo mínimo 2016: S/850

Sueldo mínimo 2013: S/750

Sueldo mínimo 2012: S/675

Sueldo mínimo 2011: S/580

Sueldo mínimo 2008: S/550

Sueldo mínimo 2006: S/500

Sueldo mínimo 2004: S/460

Sueldo mínimo 2001: S/410

Sueldo mínimo 2000: S/345