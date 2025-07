A qué hora será el mensaje a la Nación de Dina Boluarte por Fiestas Patrias y cuánto durará: ¿volverá a ser de cinco horas?

Dina Boluarte da su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias desde el Congreso de la República

El lunes 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte pronunciará su último mensaje a la Nación ante el Congreso con motivo de Fiestas Patrias. La alocución, marcada por la expectativa de su duración y el balance que presentará sobre su gestión, tendrá lugar en el Palacio Legislativo, de acuerdo al programa oficial de actividades.

La jornada comenzará temprano para la mandataria. Está previsto que a las 7:50 a.m. salga de Palacio de Gobierno rumbo a la Catedral de Lima, donde asistirá a la Misa Solemne y Te Deum, ceremonia tradicional que da inicio a las celebraciones patrióticas y que durará una hora. Culminada la misa, Boluarte retornará a la Casa de Pizarro para esperar a la Comisión de Anuncio del Parlamento. A las 10:30 a.m., dicha comisión ingresará al Salón de Embajadores para cursar la invitación formal a Dina Boluarte, que minutos después se alistará para dirigirse al Congreso.

¿A qué hora será el mensaje a la nación de Dina Boluarte?

Según el protocolo remitido por Cancillería, la presidenta será recibida en el Congreso a las 10:55 a.m. con los honores correspondientes. La sesión solemne comenzará a las 11:00 a.m. y, tras los actos iniciales, a las 11:10 a.m. iniciará el esperado mensaje a la Nación que será transmitido en vivo a través de TV Perú, las redes sociales oficiales de la Presidencia y diferentes canales de señal abierta, como América Televisión, Latina, Panamericana, ATV, RPP Televisión y Exitosa Noticias. La cobertura incluirá interpretación a lengua de señas para garantizar el acceso a la ciudadanía. Infobae Perú también realizará la cobertura del minuto a minuto.

El discurso de Dina Boluarte genera expectativas no solo por el contexto de cierre de gestión, sino también por el antecedente de 2024. El año pasado habló durante más de cinco horas (desde las 11:24 hasta las 16:24), lo que la colocó entre los presidentes con los mensajes más extendidos en la historia reciente del país. Esa vez, la presidenta defendió la duración de su pronunciamento señalando: “Eran poco las cinco horas del mensaje a la Nación de todo lo que habíamos hecho (...) Solo dijimos lo más importante”. Además, sostuvo que, de haber sido necesario, podía extenderse más: “Podría haberme quedado más 24 horas hablando; sin embargo, entendí el cansancio de los congresistas”.

Dina Boluarte respondió a los críticos de su extenso mensaje a la Nación del 28 de julio. | Canal N

¿Dina Boluarte volverá a hablar más de cinco horas?

Sobre este año, aunque el cronograma oficial no precisa la duración exacta de la intervención, fuentes de Palacio indican que el mensaje se extendería aproximadamente tres horas. Sin embargo, tomando en cuenta que la ceremonia de saludo de autoridades y cuerpo diplomático a Dina Boluarte está programada para las 17:30, no se descarta que nuevamente el discurso pueda superar el promedio de tiempo previsto, acercándose o incluso superando las cuatro horas, sobre todo al ser el último de su mandato.

Durante la ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), remarcó que dará cuenta “de todo lo avanzado y los retos que tenemos hacia nuestro último año de gestión”. En este último punto figuran las acciones para frenar la criminalidad, tras el ascenso de los homicidios e inseguridad ciudadana.