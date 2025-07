Mensaje a la Nación de Dina Boluarte por Fiestas Patrias: esto es lo que esperan exministros sobre el pronunciamiento presidencial

A pesar de los optimistas pronunciamientos de la presidenta Dina Boluarte sobre la estabilidad política y el progreso económico, las encuestas recientes revelan una percepción pública desfavorable. (Andina)

A un día del último mensaje por Fiestas Patrias de la presidenta Dina Boluarte, el ambiente político y ciudadano se mantiene expectante, aunque signado más por la desconfianza y el rechazo que por la esperanza. La coyuntura está marcada por un desgaste notorio de la figura presidencial, salpicada por cuestionamientos, investigaciones y la sensación de que los problemas de fondo del país no han encontrado respuesta clara. En ese contexto, el discurso es percibido como una oportunidad para hacer un mea culpa y reconectar con prioridades postergadas, o bien para sellar el diagnóstico de desconexión.

En diálogo con Infobae Perú, los exministros Marilú Martens, Cluber Aliaga, David Tuesta, Hernán Garrido Lecca, y el politólogo Martín Soto, mostraron consenso en el escepticismo, pero también en la urgencia de cambios en lo que queda de la gestión presidencial.

Martens advirtió que el sector atraviesa una crisis no solo de gestión, sino de visión. “Lo que debería ser una prioridad nacional ha sido relegado, sin rumbo ni liderazgo claro por parte del Ministerio de Educación, que se deja avasallar por un Congreso más enfocado en intereses particulares, enfrascado en negociaciones que poco o nada tienen que ver con el derecho a aprender de millones de peruanos”.

“Los retrocesos son evidentes. Hoy, más de una de cada tres escuelas no cuenta con servicios básicos. La educación rural sigue siendo postergada. El sistema sigue dando la espalda a la realidad. No hay acciones frente a la deserción escolar, reintegración ni salud de los alumnos. No se puede aprender si primero no se está bien”, expuso.

Marilú Martens, exministra de Educación. Foto: Difusión

En otro momento, se refirió a la calidad educativa. Afirmó que, “si bien hay un incremento importante en las remuneraciones docentes, aún persisten deudas profundas como fortalecer la formación para especialidades clave como la Educación Intercultural Bilingüe, garantizar capacitaciones, dotar de materiales pedagógicos y mejorar el equipamiento en escuelas. Reconocer al magisterio implica también asegurar condiciones dignas para enseñar y desarrollarse profesionalmente. El abandono de la educación técnica y superior es otra muestra de desconexión. [...] La educación no puede seguir siendo la gran olvidada. Defenderla es defender nuestro futuro”.

Desde el sector Interior, Cluber Aliaga, exministro durante el gobierno de Francisco Sagasti, sugirió que el mensaje incluya una sólida rendición de cuentas sobre la gestión gubernamental. “Es prioritario rendir cuentas sobre el desempeño de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, la Contraloría General, los organismos de inteligencia, la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y la cooperación internacional. Todo ello con énfasis en la lucha frontal contra la delincuencia y la corrupción, que son dos de los mayores flagelos que afectan la confianza ciudadana y la gobernabilidad democrática. [...] El eje debe ser la calidad de vida de los ciudadanos como medida central del éxito o fracaso de la gestión”, expresó.

David Tuesta, exministro de Economía, mencionó que el mensaje de la presidenta Dina Boluarte solo puede generar escepticismo. No por falta de esperanza, sino por la evidencia: “Desde que asumió el poder, su gobierno ha sido testigo y protagonista de un deterioro constante del manejo económico, institucional y fiscal del país”.

“El crecimiento potencial de la economía peruana ha caído drásticamente bajo esta administración. De un potencial de crecimiento que se estimaba en 5% hace una década, hoy nos movemos en niveles de apenas 2,2% con aporte negativo de la productividad. Esta desaceleración no es producto del contexto internacional —que ha sido más bien favorable— sino del retroceso interno: la inversión privada se ha retraído, la productividad se estanca, y el Estado ha perdido capacidad de ejecución. Todo esto bajo la mirada pasiva, o incluso complaciente, del Ejecutivo”, explicó.

Exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. Foto: Radio Nacional

Sobre el sector fiscal, advirtió que se proyecta que hasta finales del 2025 la administración Castillo y Boluarte habrá incrementado el gasto en planillas en S/ 22 mil millones, lo que representa cerca de 2 puntos del PBI. Respecto a la conducción estatal, sostuvo que la gestión de Petroperú resume la lógica del gobierno Boluarte: irresponsabilidad fiscal al servicio de intereses políticos.

“La empresa estatal acumula cerca de USD 7.000 millones en pasivos y está técnicamente quebrada. A pesar de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas se ha comprometido a otorgar garantías soberanas por más de USD 1.300 millones. Los detalles de esa operación, opaca y riesgosa, los conoceremos pronto. Pero el mensaje ya está dado: no hay voluntad de corregir, solo de cubrir”, mencionó y cuestionó que el gobierno “está dispuesto a ceder a cualquier cosa que le garantice un día más de estabilidad política, aunque sea a costa del país”.

“En vez de reformas, Boluarte ha retrocedido. La excelente Ley de APPs promovida por su exministro Salardi fue observada, y no se conoce el destino que tendrá en la nueva legislatura. El prometido ‘shock desregulador’ ha desaparecido. En mercado laboral, cero avances. Y mientras tanto, Ejecutivo y Congreso juegan en pared para blindarse mutuamente, postergando cualquier agenda de futuro. En resumen, no se espera nada bueno”, sentenció.

La expectativa en el sector Salud tiene como único foco un relevo: Hernán Garrido Lecca, exministro de Alan García, sostuvo que “no espera nada. El mejor anuncio que podría hacer es sacar al ministro de Salud, César Vásquez, que lo único que ha hecho es paralizar el sector. Es el único anuncio que esperaría de la presidenta”.

Dina Boluarte da su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias desde el Congreso de la República

“Cuando el poder se acaba, lo que queda es el juicio de la historia”

Martín Soto Florián, decano de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Científica del Sur, reflexionó que, a puertas de acabar con su gestión, tiene “una última oportunidad: enfocar su discurso en sentar las bases para una transición decente”.

Consideró que si bien el mensaje debe ofrecer, al menos, que las elecciones de 2026 se realizarán con neutralidad, transparencia y sin interferencias del Ejecutivo; un mensaje firme frente a la corrupción y reafirmar el compromiso con la justicia, es necesario también hacer balance de los mensajes anteriores.

“Se prometió combatir el narcotráfico en el VRAEM, pero no llegaron ni las erradicaciones ni el desarrollo alternativo. Se ofreció seguridad y expulsar a criminales extranjeros, pero la extorsión y el sicariato siguen creciendo. Se comprometió a reducir el déficit fiscal al 1% del PBI, pero cerró con casi 2.8%. Anunció masificación del gas, una petroquímica y un ministerio de infraestructura, pero no se ha concretado”, recordó.

“El mensaje de este 28 debe ser sobrio, con cuentas claras y compromisos firmes (y con el mea culpa que cabe, frente a las promesas incumplidas). Se trata de ordenar la casa y entender que gobernar también es retirarse con decoro”, agregó e indicó que, frente a lo que se enfrenta al terminar su mandato, debe tener en cuenta que “cuando el poder se acaba, lo que queda es el juicio de la historia”.