Patricio Parodi se defiende tras críticas por fuerte reclamo en ‘Esto es Guerra’: “Fue parte del show”

Patricio Parodi se defendió de las críticas | América TV

Patricio Parodi, uno de los rostros más representativos de “Esto es Guerra”, se encuentra en el centro de la atención pública luego de un incidente durante una transmisión en vivo del reality. El competidor sorprendió a la audiencia al realizar un airado reclamo dirigido a la producción, exigiendo mayor apoyo para costear terapias físicas derivadas de lesiones sufridas a lo largo de los años. Tras la controversia, se defendió y explicó los motivos de su reacción, que muchos calificaron de desmedida.

El desencadenante de la controversia se produjo durante una de las competencias, cuando Patricio Parodi interrumpió el desarrollo de un juego para expresar públicamente su malestar ante la producción. El reclamo central giró en torno a que no se le cubrían los gastos de terapias físicas, necesarios para mantenerse en condiciones óptimas dada la exigencia física constante del programa.

“Mis terapias, 50 soles cada una, la del hombro y la de la rodilla, son varias, de años. Son tres por semana, 240. Son 1300 por mes más o menos”, explicó el capitán de ‘Los Históricos’ delante de cámaras, generando asombro entre los miembros del elenco y los conductores. “Mi cuerpo no tiene precio”, agregó furioso.

Tres sesiones semanales, miles de soles al mes y un cuerpo lastimado fueron parte de su día a día. Patricio asegura que el reality jamás asumió esos costos. (Esto es guerra)

Incluso, señaló sentirse el único capaz de realizar estas exigencias en público y sostuvo que ningún monto puede compensar su salud. “A mí me pagan lo que me pagan porque me saco la mugre acá, ojo. A mí no me regalan la plata”, afirmó.

Patricio Parodi: “Soy humano”

En conversación con “América Hoy”, Parodi buscó contextualizar el momento de tensión vivido en el set. El competidor defendió que su reclamo se debió a una situación de competencia real, comparando su reacción con lo que sucede comúnmente en eventos deportivos.

“Hubo un reclamo que no me lo dieron, no me pareció porque simplemente yo lo justificaba como una manera de evitar lesionarme. Fue parte del show, de la adrenalina. Es como un partido de fútbol, hay veces que los futbolistas le reclaman al árbitro y este da su voto y pone la tarjeta; los jugadores incómodos reclaman y reclaman, y les ponen una tarjeta amarilla por estar reclamando. Más o menos es lo que pasó”, sostuvo.

El competidor defendió su reclamo y explicó que su reacción fue parte de la presión del reality.

Patricio Parodi enfatizó que pese a su liderazgo, no está exento de sentir frustración cuando considera que sus derechos no se respetan. “Soy humano, así como soy capitán. Si hay cosas que no me parecen, las voy a sacar al fresco y al vivo también; y voy a mostrar mi incomodidad”.

Además, dejó en claro que no tiene personal en contra de ‘Esto es Guerra’. “Lo que pasa en el programa, lo que pasa en cancha, se quedó ahí. No es que haya tenido un mal día, cero personal. Si fuera así, yo sé diferenciar. De la puerta para afuera, no pasó nada”, agregó, dejando en claro que su protesta se limitó al contexto del reality y no respondió a problemas fuera del set.

Patricio Parodi es uno de los rostros más representativos de 'Esto es Guerra'.

¿Cuánto gana Patricio Parodi en ‘Esto es Guerra’?

La polémica reacción de Patricio Parodi rescató el interés por los salarios que perciben los competidores de “Esto es Guerra”. Según declaraciones recientes de Israel Dreyfus, los integrantes consolidados del programa reciben una remuneración “relativamente buena” que puede variar dependiendo de la antigüedad y popularidad.

En el caso de Patricio Parodi, quien ha sido capitán y uno de los protagonistas durante varias temporadas, los rumores apuntan a cifras superiores a los 15 mil soles mensuales. Dreyfus señaló: “Se gana relativamente bien”, y añadió que los montos dependen de negociaciones individuales con la producción.

A pesar del atractivo económico que representa el programa, Parodi subrayó que su salud está por encima de los ingresos. Su exigencia, recalcó, busca mejores condiciones para los participantes, considerando la alta exigencia física y las lesiones acumuladas durante años de competencia.

Israel Dreyfus revela el sueldo de Patricio Parodi | No te lo pierdas Podcast