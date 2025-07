Karla Tarazona enfrenta nueva audiencia judicial con Leonard León y cuenta con el apoyo de Christian Domínguez. Video: Ponte en la cola / Latina

Karla Tarazona volvió a ser protagonista de una jornada judicial al acudir a una nueva audiencia con Leonard León, padre de sus dos hijos mayores, en el Cuarto Juzgado de Familia de Ate Vitarte. La cita legal no tenía relación directa con la tenencia ni con la manutención de los menores, sino con un proceso de seguimiento a medidas de protección dictadas en favor de la conductora de televisión.

En esta ocasión, Karla no llegó sola: a su lado estuvo su abogado Carlos de la Cruz, así como su actual pareja y padre de su hijo menor, Christian Domínguez, quien la esperó fuera del recinto como muestra de respaldo.

Medidas de protección hacia Karla Tarazona en disputa

A la salida del juzgado, Tarazona fue abordada por la prensa y, aunque mostró evidente incomodidad ante las preguntas, confirmó que la audiencia no estaba relacionada con sus hijos. “El tema no ha sido con ellos, el tema ha sido directamente conmigo. Y es lo que se está viendo en el proceso”, aclaró con firmeza.

La figura televisiva confirmó que cuenta con medidas de protección activas y desmintió la versión de Leonard León sobre un posible archivo del caso. “Él habla de un tema de fiscalía, pero este es un poder judicial de familia y acá se manejan otros temas. Las medidas de protección las tengo”, puntualizó, dejando en claro que aún se está a la espera de una decisión judicial.

El abogado de Tarazona detalló el objetivo de la diligencia. “Ha sido una audiencia donde el señor ha solicitado que se le levanten las medidas de protección a Karla, a mi patrocinada”, explicó. Asimismo, aclaró que nunca existió una restricción que impidiera al cantante acercarse a sus hijos, disipando así rumores de una supuesta prohibición de contacto paterno.

Abogado de Karla Tarazona explica el motivo de la audiencia con Leonard León. Video: Ponte en la cola / Latina

Leonard León evita hablar, pero deja advertencias

Por su parte, Leonard León también fue consultado por la prensa y optó por la cautela. Aunque evitó referirse directamente al acceso que tiene a sus hijos, dejó entrever que existen tensiones no resueltas respecto al vínculo de los menores con Christian Domínguez.

“En su momento voy a hablar. Les doy mi palabra de que en su momento voy a hablar porque hay muchas cosas que decir. Estoy totalmente convencido que se tienen que decir las cosas como son”, declaró el cantante de cumbia, anunciando que tiene su propia versión de los hechos y que espera el momento adecuado para exponerla.

Leonard también aseguró estar cumpliendo con sus obligaciones económicas. “Con todo se está cumpliendo. No hay ninguna deuda, todo está bien”, enfatizó, sin entrar en detalles sobre los acuerdos o montos que estarían siendo evaluados por la justicia familiar.

Leonard León advierte que en su momento hablará sobre la relación que tienen sus hijos con Christian Domínguez. Video: Ponte en la cola / Latina.

Mientras Karla enfrentaba el proceso judicial, Christian Domínguez se mantuvo cerca, aunque sin ingresar a la sala de audiencias. El cantante y conductor reiteró su compromiso con su pareja actual: “Nosotros somos una familia y siempre voy a estar ahí cuando me necesite. Siempre sabe que estoy con ella para cualquier tipo de cosa o circunstancias o consecuencias”, señaló, destacando que su rol va más allá de lo sentimental y que su presencia responde también a un respaldo emocional hacia su pareja y madre de su último hijo.

Karla Tarazona responde a comentarios de Vania Bludau

La jornada también fue escenario para responder a otros comentarios que circulan en la farándula local. En concreto, Karla fue consultada sobre recientes declaraciones de Vania Bludau, expareja de Domínguez, quien dejó entrever que la actual relación entre Tarazona y el cantante sería un retroceso.

Karla Tarazona responde a comentarios de Vania Bludau sobre su relación con Christian Domínguez. Video: Ponte en la cola / Latina

Fiel a su estilo, Karla prefirió restarle importancia a las palabras de la modelo. “A mí háblame de cosas que me importan y no de gente que ni siquiera pertenece a mi círculo de amistades”, dijo tajantemente. Y ante la posibilidad de que Vania solo busque figurar, añadió: “No sé, ese es un tema de ella, pregúntaselo a ella. Yo no respondo por nadie”.

La alusión de Bludau había sido contundente. Durante una entrevista reciente, al ser consultada sobre Karla y Christian, soltó una carcajada y una frase que rápidamente se viralizó: “Ni por los hijos, una como mujer sensual”. Con esta expresión, dejó en claro su posición contraria a las reconciliaciones por conveniencia o presiones sociales. La modelo se mostró firme en su negativa a repetir historias del pasado.