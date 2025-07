Christian Domínguez responde con indiferencia a Vania Bludau tras su comentario sobre Karla Tarazona: “Ese tema, para mí, no tiene ningún valor”

El cantante dejó claro que las opiniones de su ex no influyen en su vida actual y que su relación con Karla Tarazona se basa en la privacidad y el respeto mutuo, lejos del ruido mediático (¡Ponte en la cola!)

En medio de la polémica que revivió tras su regreso con Karla Tarazona, Christian Domínguez ha optado por cortar de raíz cualquier intento de confrontación con su ex, Vania Bludau.

El cantante fue consultado sobre las opiniones que Bludau brindó a la prensa sobre su vida amorosa actual y respondió con firmeza que ese tipo de comentarios no tienen peso para él ni para su pareja. Aseguró que no se alimenta del ruido mediático, ni permitirá que la crítica externa interfiera con su tranquilidad familiar. Según dijo, ese capítulo está cerrado y no forma parte de su presente.

“No me afecta, para mí es cero”

"Ese tema para mí es cero", dijo Christian Domínguez al referirse a los recientes comentarios de su expareja, descartando cualquier efecto emocional por las declaraciones públicas.

Con un tono tranquilo, pero decidido, Christian Domínguez dejó claro que no está dispuesto a entrar en polémicas con Vania Bludau. Cuando fue consultado por las declaraciones que su expareja hizo sobre su reciente reconciliación con Karla Tarazona, su respuesta fue corta, directa y sin rodeos: “Para mí es cero”.

El cantante explicó que no tiene costumbre de comentar sobre terceros y que evita calificar a otras personas, incluso cuando esas personas hablan de él. “Yo no sé hablar de nadie, nunca he sabido. No me molesta lo que diga, porque para mí no tiene importancia”, sostuvo.

El intérprete reconoció que los comentarios mediáticos son parte del precio de una vida pública, pero dejó en claro que no está dispuesto a permitir que las opiniones externas interfieran en su paz. “Nosotros no vivimos del comentario que está en el aire. A no ser que se trate de una falta de respeto, no me interesa lo que digan”, añadió, sin mencionar directamente a Bludau.

El peso de la exposición pública

Christian Domínguez habló sobre los riesgos de la exposición mediática y cómo ha aprendido a no dejar que los juicios ajenos interfieran en su estabilidad personal.

Domínguez reflexionó sobre lo que implica mantener una relación sentimental bajo el foco constante de la prensa. A su parecer, vivir con tanta exposición exige tener la madurez suficiente para saber cuándo responder y cuándo callar. “En este país, siempre va a haber críticas. Tú empiezas una relación y ya están comparando con el ex”, señaló.

Aunque admite que está acostumbrado a ese tipo de comparaciones, considera que no se puede edificar una relación emocional estable si se está pendiente de cada comentario o titular. “Imagínate si estuviéramos todo el tiempo respondiendo lo que dicen. ¿Para qué estás con alguien, entonces?”, preguntó con tono reflexivo.

En su opinión, la decisión de volver con Karla Tarazona fue asumida desde la madurez, alejándose del escándalo y apostando por un entorno más privado. Por ello, indicó que ya no se deja afectar por quienes se quedan en el pasado ni por quienes opinan desde fuera. “La gente opina, pero eso no significa que esté bien o mal. Simplemente no nos importa”, declaró.

Una nueva etapa con nuevas reglas

El cantante explicó que su decisión de no exponer a sus hijos ni su relación con Karla responde a una necesidad de mantener la paz emocional dentro de su hogar.

Christian aseguró que, tras experiencias anteriores, ha optado por llevar su relación de una forma más reservada. “Tratamos de no enseñarles mucho de nosotros”, confesó. A diferencia de etapas previas, esta vez ha preferido no publicar constantemente momentos familiares, especialmente aquellos relacionados con sus hijos.

“Casi no posteo nada de mis hijos porque son cosas privadas”, explicó. El artista dijo que, aunque cada persona tiene su forma de vivir la exposición, él y Karla han decidido proteger su espacio personal. La intención, según explicó, es no repetir errores del pasado que los llevaron a abrir su vida íntima sin filtros.

Esta decisión forma parte de un pacto interno entre ambos, que busca preservar su estabilidad emocional. “Eso nos da tranquilidad”, mencionó, dejando entrever que la elección de mantener límites con los medios no es fruto de una estrategia mediática, sino de una necesidad real de bienestar familiar.

Comentarios del pasado que ya no importan

El cantante enfatizó que no responderá a quienes hablan desde el pasado y que su enfoque actual está en construir una vida en calma junto a Karla Tarazona.

Sobre los recientes dichos de Vania Bludau, el cantante insistió en que no tiene interés en revivir temas que ya considera cerrados. Si bien no negó que puedan surgir nuevas críticas, aclaró que no está dispuesto a involucrarse en discusiones que no aportan nada a su vida actual.

“No estamos viviendo pendientes de lo que dicen personas equis”, afirmó. La frase dejó clara su postura: lo que ocurra fuera de su relación no es relevante, y mucho menos lo que provenga de ex parejas. Esa decisión ha sido clave para construir una nueva dinámica con Karla Tarazona, basada en la privacidad y en el mutuo respeto.

La exposición, inevitable para quienes forman parte del medio artístico, ha dejado en Christian una lección: no todo lo que se dice merece respuesta. Y bajo esa premisa, responde sin responder. Su mensaje es firme: los comentarios del pasado ya no tienen espacio en su presente.