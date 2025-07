Bailarín condenado por tocamientos indebidos a Korina Rivadeneira dijo que sabía que era delito, pero pensó que no aplicaba en espectáculos

Bailarín admite tocamiento indebido a Korina Rivadeneira. Video: Justicia TV

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lima condenó al bailarín húngaro Vajda Zoltan Attila a dos años y seis meses de prisión suspendida por el delito de tocamientos indebidos en agravio de la conductora Korina Rivadeneira. La sentencia deriva de un acuerdo de terminación anticipada, luego de que el acusado reconoció los hechos y admitió su responsabilidad penal.

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó la declaración indagatoria del exintegrante del show ‘Dioses del circo: virtuoso’. En este testimonio, reconoció que sabía que las leyes peruanas consideran delito el tocamiento de las partes íntimas de una persona sin su consentimiento. No obstante, manifestó que pensó que, al formar parte de un número escénico, esa normativa no se aplicaba.

“Al ser preguntado si tenía conocimiento de que tocar las partes íntimas de una persona constituye un delito, señaló que sí, que tiene conocimiento de ello, pero como se trataba de un espectáculo ahí no sería, según su declaración, un delito”, aseveró la fiscal.

Asimismo, pese a que pidió disculpas a la modelo y a su familia, la Fiscalía reveló que, de acuerdo al informe pericial psicológico aplicado, el acusado es una persona con rasgos narcisistas, baja tolerancia a la frustración y cambios de humor. Estos factores, según el documento, habrían influido en su comportamiento impulsivo y en la baja percepción de las consecuencias legales de sus actos.

Bailarín húngaro recibe sentencia tras tocar idebidamente a Korina Rivadeneira en acto circense.

La sentencia de prisión suspendida está sujeta a varias condiciones. Vajda Zoltan Attila debe abstenerse de cometer nuevos delitos dolosos y presentarse a controles biométricos en el consulado cada 60 días. El pago de una reparación civil de 10 mil soles a favor de Korina Rivadeneira fue ordenado de inmediato.

El juez estableció que el incumplimiento de cualquiera de las reglas impuestas implicará la revocatoria de la suspensión de la pena y el ingreso directo del sentenciado a un penal designado por el Instituto Nacional Penitenciario.

Tras conocerse la resolución judicial, Korina Rivadeneira se pronunció y señaló que el proceso concluyó con una sentencia favorable. Precisó que el caso permitió visibilizar situaciones similares que atraviesan otras víctimas. Además, anunció que destinará el monto recibido en concepto de reparación civil a una organización que brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia. También hizo un llamado a reforzar la protección y el respeto en espacios vinculados a la industria del espectáculo, para evitar situaciones como la denunciada.

En audiencia, el húngaro se acogió a la terminación anticipada con el objetivo de no ir a prisión. Foto: composición Infobae

“Hoy fue la sentencia y aunque muchos pensarían que eso trae paz, no fue así para mí. Lo que sí puedo decir es que se hizo justicia. […] En el camino me enteré que esa persona que me agredió tiene una niña de 9 años. Espero que esta situación sirva para que, algún día, esa niña entienda que ningún acto que te haga daño es normal y nadie tiene derecho a vulnerarte”, escribió.

El cumplimiento de la condena será objeto de vigilancia durante todo el periodo de prueba. Cualquier infracción a las condiciones establecidas conllevará la reclusión efectiva del acusado según la disposición del Poder Judicial.

Bailarín salió del Perú

El abogado del artista circense en Perú confirmó que su defendido salió del país rumbo a Budapest, su lugar de origen. Según explicó el letrado, al acogerse a la terminación anticipada, el impedimento de salida no fue debatido.

Respecto a las reglas de conducta, como presentarse a controles biométricos en el consulado cada 60 días, indicó que los cumpliría desde su país.