Dominar la IA: la diferencia entre ser competitivo o irrelevante

(Imagen ilustrativa Infobae)

En medio de una aceleración tecnológica que no diferencia industrias o sectores, la inteligencia artificial (IA) no es una tendencia efímera, ni una “tendencia futurista”: es una realidad palpable que ya está transformando los criterios de productividad y competitividad.

Por citar algunos ejemplos, según el estudio “AI Strategies for Travel Marketers” de Skift (junio 2025), más del 70% de las compañías líderes en el sector servicios ya están empleando IA generativa para automatizar procesos, personalizar experiencias y tomar decisiones estratégicas.

En este escenario, cualquier experto de más de 40 años que desee mantenerse vigente, eficiente y competitivo debe aceptar una verdad incómoda: el manejo de las herramientas de IA ya no es una opción o un plus. Se trata de la nueva formación profesional del siglo XXI (acaso la nueva alfabetización). Mantenerse al margen de este nuevo lenguaje tecnológico no es solo un inconveniente: representa una desvinculación voluntaria de la posibilidad de empleo en la actualidad.

La engañosa pugna entre lo estratégico y lo técnico

Actualmente, numerosos profesionales, especialmente aquellos que se desempeñan en posiciones de middle management o en la dirección de equipos, se encuentran en una peligrosa trampa: creer que su valor en el mercado laboral se fundamenta exclusivamente en su visión estratégica, su habilidad para liderar o su entendimiento del negocio. Si bien estos atributos son importantes, en la actualidad, la IA no rivaliza con esas capacidades; las domina. El experto actual no debe seleccionar entre estrategia o tecnología, sino entre convertirse en un estratega impulsado por la IA o en un experto aislado de la reciente dinámica operativa.

Por ejemplo, un director comercial que comprenda el uso de ChatGPT o Claude para crear discursos de venta a medida, crear segmentaciones inteligentes o elaborar briefs para campañas, no solo agiliza su labor, sino que también optimiza la producción del equipo y disminuye la posibilidad de equivocaciones. Igualmente, un gerente de operaciones que combina dashboards automatizados con herramientas como Power BI impulsadas por IA realiza elecciones con más información y menos intuición. Aquí no se refiere a programar ni a ser un experto, sino a conocer cómo emplear las herramientas para potenciar el efecto del pensamiento estratégico.

En este contexto, aquellos que no manejen herramientas como ChatGPT, Copilot, Notion AI, Gemini o demás herramientas se encontrarán con cuatro repercusiones inmediatas en su perfil laboral:

Mayor tiempo operativo en actividades repetitivas: escribir un email, elaborar una exposición o examinar datos puede requerir el doble de tiempo sin el respaldo de una IA.

Menor calidad en entregables: actualmente, la IA facilita el acceso a benchmarks, ideas, prototipos y análisis con mayor velocidad. La falta de su uso disminuirá la calidad de la producción.

Pérdida de valor frente a perfiles jóvenes: las generaciones emergentes incorporan la IA de forma autónoma en su proceso laboral. Un experto de alto nivel que no se ajusta rápidamente se torna anticuado.

Desaceleración en la trayectoria laboral: en procesos de ascensos internos, aquellos que manejan herramientas en auge tendrán una ventaja evidente sobre aquellos que no las usan.

Dicho esto, es importante advertir que la resistencia a adquirir la IA no es puramente tecnológica, también se debe a factores emocionales y culturales. Sin embargo, postergar este aprendizaje no solo pone en riesgo la competitividad individual, ya que amenaza el trabajo que se tenga en los equipos, la oportunidad de desarrollo interno y, a medio plazo, la sostenibilidad de la empresa.

Si usted, como profesional, se ve saturado de información sobre IA y no sabe por dónde comenzar, le comparto algunas sugerencias para no perder más tiempo y sumarse a esta ola:

Si nunca ha utilizado IA o lo hace de forma muy ocasional, es recomendable iniciar con una asistente como ChatGPT y una herramienta especializada en el área de trabajo en el que uno se desempeñe (como Fireflies.ai para encuentros o Notion AI para eficiencia). Un tip es que se aprenda uno por uno y no de forma simultánea.

Otro segundo consejo es incorporar la IA en actividades diarias. De este modo, debería emplear la IA para elaborar correos, elaborar síntesis de documentos extensos, redactar informes o examinar tendencias del mercado, por citar algunos quehaceres. El secreto radica en incorporar su aplicación en el proceso real de trabajo y que no se vea como un sobreesfuerzo.

Un tercer consejo es aprender a elaborar instrucciones eficaces. El nuevo lenguaje profesional consiste en la elaboración de directrices claras y exactas para la IA. Es tan esencial escribir instrucciones como escribir un correo electrónico o una presentación ejecutiva.

Conclusión: Adaptarse no es una alternativa, es una obligación

Cada profesional de más de 40 años debe admitir que el entorno laboral ya ha experimentado cambios profundos producto de la IA. Lo que antes representaba una ventaja, hoy es solo un inicio. La experiencia, el liderazgo y la visión estratégica continúan siendo importantes, aunque únicamente si se combinan con herramientas que posibiliten competir en un escenario comparable con aquellos que ya manejan la tecnología.

La IA no tiene como objetivo sustituirnos, intenta fortalecernos. Sin embargo, para conseguirlo, debemos decidir dar el primer paso. El aprendizaje de la IA es el nuevo “leer y escribir” en el ámbito laboral. Y en un contexto que valora la rapidez, exactitud y adaptabilidad, quedarse atrás no representa un peligro: es una certeza. La noticia positiva es que nunca ha sido tan sencillo iniciar. La desventaja es que cada día que lo pospones, otro experto sí lo está realizando.

La IA no tiene como objetivo sustituirnos, intenta fortalecernos. Sin embargo, para conseguirlo, debemos decidir dar el primer paso. El aprendizaje de la IA es el nuevo “leer y escribir” en el ámbito laboral. Y en un contexto que valora la rapidez, exactitud y adaptabilidad, quedarse atrás no representa un peligro: es una certeza. La noticia positiva es que nunca ha sido tan sencillo iniciar. La desventaja es que cada día que lo pospones, otro experto sí lo está realizando.