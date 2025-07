La dura respuesta de Pamela López a Macarena Gastaldo: “No me la doy de digna, yo soy digna” y promete pruebas sobre pasajes a Argentina

La esposa de Christian Cueva no se guardó nada y aseguró que tiene evidencia sobre los pasajes a Argentina, dejando claro que su dignidad no está en duda y que la polémica apenas comienza (Ponte en la cola)

Pamela López decidió hablar. Luego de las revelaciones que Macarena Gastaldo hizo en ‘El valor de la verdad’ sobre su supuesta cercanía con Christian Cueva, la aún esposa del futbolista rompió el silencio y lo hizo sin rodeos.

“No me la doy de digna. Yo soy digna”, afirmó ante la cámara, con voz firme y sin evasivas. Desde las cámaras del programa ‘Ponte en la cola’, Pamela no solo se defendió, sino que prometió sacar a la luz las pruebas que, según ella, confirmarían un viaje a Argentina financiado por su esposo. Las palabras están dichas, las miradas están puestas, y la tensión solo aumenta.

Pamela se planta firme

No alzó la voz ni dudó al hablar. Pamela miró a cámara y dejó una frase que ya resuena en redes: “Yo no me la doy de digna. Yo soy digna”. Y el ambiente cambió. (Panamericana TV)

Pamela López apareció en el programa como quien ya no tiene intención de guardar silencio. El tema, inevitablemente, giró en torno a las declaraciones que Macarena Gastaldo ofreció días antes en televisión, donde negó cualquier vínculo sentimental con Christian Cueva. Sin embargo, Pamela tenía otra versión y decidió compartirla.

“No me la doy de digna. Yo soy digna”, soltó con seguridad. Su declaración no solo fue una defensa, fue también una reafirmación de su posición como madre, esposa y mujer. Dejó en claro que su dignidad no depende de lo que digan otros, ni de lo que se filtre en redes o se exponga en programas de espectáculos.

Aunque no mencionó directamente a Macarena en un inicio, la referencia fue evidente. Habló de “una conversación donde se agradecían unos pasajes a Argentina”. Aseguró que leyó ese mensaje personalmente, y que sabía con certeza quién fue el intermediario de ese supuesto viaje.

El viaje a Argentina: entre pruebas y promesas

“Yo voy a buscarlas”, dijo Pamela con los ojos clavados en el lente. Hablaba de pruebas, de pasajes, de un viaje a Argentina y de una verdad que aún no se muestra. (El Valor de la verdad)

Lo que más llamó la atención del público fue la convicción con la que Pamela afirmó tener evidencia concreta. Dijo que guarda las pruebas que confirmarían que Christian Cueva habría pagado los boletos de un viaje a Argentina para Macarena. Según sus palabras, todo se habría hecho a través de una tercera persona, lo que ella considera suficiente para probar lo que hasta ahora solo han sido rumores.

“Yo voy a buscarlas”, insistió. Prometió mostrar saldos, comprobantes, y lo que hiciera falta para demostrar su versión. La promesa quedó en el aire, generando expectativas inmediatas en redes sociales y entre los programas que siguen cada movimiento del escándalo.

Su tono fue contenido, pero firme. No hubo gritos ni descontrol. Pamela se mostró segura de lo que sabe y dispuesta a llevar la situación hasta donde sea necesario. Incluso mencionó que el propio Cueva le habría confesado el vínculo que tenía con Macarena, aunque se refirió a él como “una amistad”. El peso de sus palabras no se redujo por esa aclaración.

Mientras la tensión aumentaba, las redes sociales se dividieron entre quienes respaldan a Pamela por salir a hablar y quienes cuestionan que el tema haya llegado tan lejos en público. Algunos comentarios incluso ironizaban, pidiendo que se anuncie la hora exacta del “estreno” de las pruebas.

Expectativa por la respuesta de Macarena

Con rumores en el aire y la palabra “confesión” flotando, el turno ahora es de Macarena. ¿Responderá a lo dicho por Pamela o elegirá guardar silencio? (Facebook)

El siguiente movimiento es, sin duda, de la Gastalado. Hasta el momento, no ha dado una respuesta directa a lo dicho por Pamela, pero se espera que lo haga pronto. El público quiere saber qué tiene que decir ante una acusación que va más allá de un rumor: ahora se habla de chats, pasajes, saldos y hasta confesiones.

“¿Qué dirá Macarena ahora?”, se preguntó al final del programa los conductores de ‘Ponte en la cola’, dejando en suspenso la continuación de este enfrentamiento. Las cámaras volverán a encenderse, las redes volverán a explotar, y las declaraciones prometen seguir marcando agenda.

En el mundo de la farándula, pocas cosas generan tanta atención como un escándalo con nombres conocidos, promesas de pruebas y una frase potente que se queda flotando en el ambiente: “No me la doy de digna. Yo soy digna”.