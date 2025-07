Fue condecorado por su valentía en operativos, ahora es acusado de estafar a colegas con promesas de terrenos y favores dentro de la PNP

víctimas pertenecen a la misma Policía Nacional; confiaron por el vínculo profesional. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

En una oficina de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), uno de los hombres más reconocidos por su valor en operativos complejos solía vestir su uniforme con aparente orgullo. Wilder Galoc Culqi no era un suboficial cualquiera. Tenía un expediente limpio, el respaldo de sus superiores y hasta una condecoración otorgada en Palacio de Gobierno por su participación en la captura de uno de los delincuentes más peligrosos del país. Sin embargo, entre los pasillos de su unidad, su nombre ya no es sinónimo de respeto. Detrás del uniforme, según un informe difundido por el programa Panorama, se escondía una historia de engaños, promesas incumplidas y supuestas inversiones que terminaron por afectar a sus propios compañeros de trabajo.

Un oficial en actividad, cuya identidad se mantiene en reserva, relató al dominical la forma en la que fue víctima del mismo suboficial. “Soy miembro de la Policía Nacional del Perú. Y él me ha engañado y engañó a otras personas con el cuento del proyecto de inmobiliaria de terreno. Te necesitamos para gastos de notaría, gastos de abogado, registros públicos. Y te pide tanto. Montos de 500 mil, 3 mil, 2 mil, en cada mes y en cada semana te pide un monto más fuerte”, señaló. El proyecto era atractivo: adquirir un terreno y ganar una buena suma de dinero una vez regularizados todos los documentos. El lugar prometido: La Cantuta, en Lurigancho-Chosica.

Las cifras que algunos entregaron son considerables. Un padre, también víctima, expresó su pesar en cámara. “Estoy con una vergüenza que no puedo darle la cara a mi familia. Hasta mi hijo tampoco no puede trabajar tranquilo. A mi hijo le he dado 75.000 soles, que no es ni dos soles ni tres soles, señor”, declaró Florentino Yanqui Sulca. La confianza entre colegas terminó convertida en desilusión.

La historia detrás del supuesto negocio

ofrecía terrenos en zonas atractivas (La Cantuta, Asia), mostraba documentos y contratos aparentemente legales. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

Los ofrecimientos de Wilder Galoc Culqi no se limitaban a la venta de propiedades. Dentro de su círculo de confianza también aseguraba poder facilitar cambios de unidades policiales. Según los testimonios recogidos por Panorama, bastaba un depósito para que los trámites comenzaran a fluir. Una estrategia que reforzaba con mensajes constantes y presiones directas: “¿Me vas a depositar? ¿A qué hora? O dime si no me vas a pagar”, se lee en uno de los textos presentados.

El oficial que habló de manera anónima para el reportaje indicó que entregó una fuerte suma sin firmar ningún documento. “Yo le di en la mano 10.000 soles. Él me dijo que no hay necesidad de ir al banco y tampoco firmar ningún documento. Que la confianza y la amistad. Y yo conocía su casa y su familia”, afirmó. La relación de compañerismo servía de respaldo para justificar la ausencia de garantías legales.

El terreno ofrecido, según varios testimonios, estaba ubicado en la Urbanización La Cantuta, una zona con propiedades valorizadas y de alta demanda. También se mencionaron supuestas inversiones en Asia. En ambos casos, Wilder Galoc mostraba mapas, fotos y contratos en su celular, documentos que, para los afectados, parecían legítimos. “Me dijo Asia y La Cantuta, esos terrenos. Me dijo que iba a sanear y venderlo y necesitaba gastos. Me mostró ahí en su celular. Tenía el mapa y tenía el contrato. Y el contrato decía su nombre. De él decía el monto del dinero”, señaló otro oficial también en servicio.

Los contratos que mostraba el suboficial contenían datos de una supuesta empresa inmobiliaria: La Cantuta, Sociedad Anónima Cerrada, con RUC 20380118719. Pero de acuerdo con información de la Sunat, desde el 11 de octubre de 2023, esta empresa figura con baja de oficio. Es decir, ya no opera ni genera movimientos legales. Panorama acudió a la dirección señalada en los documentos, pero nadie respondió.

El contrato mostraba un terreno de 52.000 metros cuadrados. Una cifra que, según el padre del policía estafado, lo llevó a confiar. “¿Cómo es posible que este policía, siendo colega, haya estafado a mi hijo? Lamentablemente yo tengo vergüenza. Hasta el momento no puedo dar ni la cara confiado del negocio que iba a hacer del terreno hasta el momento de 2023”, relató.

Audios, excusas y una vida fuera de lo común

pedía montos reiterados para cubrir “gastos legales” y ofrecía cambios de unidad a cambio de pagos. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

A medida que pasaban los meses, los afectados empezaron a notar el silencio. Las llamadas no eran contestadas y las respuestas llegaban a través de audios o mensajes cortos. En uno de ellos, Wilder Galoc decía: “Lo de nosotros, que también va viento en popa, pero hasta en eso, como es de bajada todo, tampoco puedo decir nada”. Para los que confiaron en él, esta frase resultaba frustrante.

El patrón de comportamiento fue el mismo: promesas que no se cumplían y más pedidos de dinero. Según el testimonio de otro padre afectado, Wilder Galo no solo pedía transferencias, también aceptaba entregas en efectivo. Las cuentas bancarias que recibían los depósitos pertenecían, en algunos casos, a su esposa, Karen Maritza Fernández Fernández, lo que complica aún más el seguimiento del dinero.

Algunos de sus colegas, al descubrir el engaño, intentaron hablar con él directamente. “Yo puedo hablar, amigo. Puedo hablar”, respondió el suboficial en uno de los encuentros. No obstante, hasta el momento, el dinero no ha sido devuelto.

El informe de Panorama mostró cómo dentro de la misma Dirincri, el suboficial condecorado mantenía esta doble vida. Mientras sus colegas trabajaban casos complejos, él se paseaba por restaurantes, hoteles, y disfrutaba de días de piscina. Una imagen que contrastaba con el sueldo de un técnico de primera.