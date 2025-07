Blanco, negro, quechua y nikkei: ¿Qué grupos étnicos contemplará el Censo INEI 2025?

Todos los peruanos y peruanas serán consultadas sobre el grupo étnico con el que se sientan identificados.

“Por sus antepasados, costumbres o tradiciones (...) se siente o considera …” será una de las preguntas clave del Censo Nacional 2025 en Perú, que busca relevar la diversidad étnica del país. En la décima pregunta de la sección dedicada a las características de la población, el cuestionario invita a los ciudadanos a autodefinirse en relación con su herencia cultural y familiar, abriendo un espacio para la autoidentificación y el reconocimiento de la pluralidad que compone la sociedad peruana.

El formulario oficial ofrece diez alternativas para responder, entre las que figuran los grupos quechuas y aimara, dos de los pueblos originarios más representativos de la región andina. No obstante, el diseño contempla la posibilidad de que quienes se reconozcan como parte de otro grupo indígena u originario puedan consignarlo de manera específica, incluso si su denominación no aparece en la lista. Esta flexibilidad también se extiende a los pueblos amazónicos, cuyos nombres no han sido incluidos de forma explícita en el cuestionario, permitiendo que los encuestados detallen su pertenencia étnica en el espacio habilitado para tal fin.

El censo nacional contará con un formulario detallado que permitirá obtener información precisa sobre viviendas, hogares y personas, abarcando aspectos sociales, demográficos y económicos

La comunidad afroperuana recibe un tratamiento particular en el censo. Todas las personas que se identifiquen como negro, moreno, zambo, mulato, del pueblo afroperuano o afrodescendiente deberán marcar un único casillero, agrupando así diversas denominaciones históricas y sociales bajo una misma categoría.

Además, el cuestionario incorpora opciones para quienes se reconocen como nikkei (descendientes de japoneses) y tusan (descendientes de chinos), evidenciando la presencia de comunidades de origen asiático en el país. También se incluyen las categorías de blancos y mestizos, así como un apartado denominado otros, en el que los participantes pueden especificar el grupo con el que se identifican si no se sienten representados por las alternativas anteriores.

De este modo, el Censo Nacional 2025 se propone captar la complejidad étnica del Perú, permitiendo que cada persona exprese su identidad a partir de sus raíces, tradiciones y vínculos ancestrales.

Evento de gran importancia

El Censo Nacional 2025 en el Perú presentará un formulario con preguntas detalladas para recopilar información sobre viviendas, hogares y personas. La primera sección busca identificar las características de la vivienda, preguntando si es propia, alquilada o cedida; el material de paredes, pisos y techos; número de habitaciones; acceso a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, desagüe e internet; y presencia de electrodomésticos como refrigeradora, cocina, microondas, computadora o auto.

En la siguiente sección se consultará sobre las personas que conforman el hogar, cuántos hogares hay en la vivienda, cuántos miembros tiene cada uno y su parentesco con el responsable del hogar. También se registrarán situaciones especiales, como ausencias temporales de integrantes por trabajo, estudio o enfermedad, y la presencia de huéspedes o trabajadores que duerman en la vivienda.

La parte individual del censo recopilará datos como nombre, sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, migraciones, dominio de lenguas originarias y pertenencia étnica. Incluirá preguntas sobre nivel educativo, asistencia escolar, uso de tecnología, tipo de trabajo, ocupación y seguro de salud. A mujeres en edad fértil se les consultará por sus hijos nacidos vivos y otras situaciones particulares como discapacidad.