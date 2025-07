Alejandra Baigorria y Vania Bludau opinan tras el ampay de Onelia y Mario: “Es su responsabilidad. Un poco de amor propio”

Alejandra Baigorria opina luego del ampay de Onelia Molina y Mario Irivarren: “Es su responsabilidad". Video: Magaly TV La Firme.

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Onelia Molina y Mario Irivarren cobraron fuerza tras la difusión, en ‘Magaly TV La Firme’, de imágenes que muestran a la modelo y odontóloga pasando la noche en el departamento del chico reality.

Los videos captan a Onelia ingresando a la vivienda de Mario cerca de las 23:50 del jueves 10 de julio y saliendo alrededor de las 10:00 de la mañana del día siguiente, alimentando así los rumores sobre un reencuentro amoroso después de meses separados.

Dicho ampay generó la reacción de Alejandra Baigorria y Vania Bludau, involucradas en el tema de la separación de la pareja. Por su parte, la empresaria de Gamarra fue abordada por un reportero del espacio de Magaly Medina y decidió marcar distancia y enfatizó que tanto Onelia como Mario son responsables de sus propias decisiones.

“Ah bueno, tendrías que preguntarle a ellos, yo no tengo nada que ver ahí. Yo no tengo nada que decir, ya es cosa de ellos, a mí siempre me metían, me han acusado de todo y mira ahora, al final no sé qué están haciendo ellos, ya es su responsabilidad”, señaló la chica reality.

La empresaria y esposa de Said Palao evitó opinar acerca del fondo del asunto, dejando claro que optó por no involucrarse más en los asuntos personales de los involucrados. “Nosotros estamos en este mundo para eso, para que las ‘papas quemen’, ¿no? O sea, los realities son para eso, a mí me llaman, me contactan y me pagan, yo trabajo. Cuántas veces me ha incomodado a mí y a todos los que estamos en realities, mil veces, con miles de presencias”, señaló Baigorria, respondiendo también sobre su ingreso a ‘Esto es Guerra’ en medio del caos mediático que se generó entre Onelia y Mario luego de su ruptura.

Vania Bludau respondió con todo y se dirigió a Onelia Molina

Por otro lado, las cámaras también buscaron la opinión de Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren, quien envió un potente mensaje respecto a los rumores de reconciliación y el ampay entre la odontóloga y el chico reality.

A través de una llamada con los reporteros del mismo programa de espectáculos, Bludau manifestó: “Hagan lo que hagan ellos dos, no me importa, no es mi tema. Lamentablemente a veces se jactan mucho de que ‘mi mamá es psicóloga’, porque he escuchado de ella que dice eso, y yo digo entonces, si la mamá es psicóloga, que la trate. Porque la verdad que eso sí, es como que raro de que alguien te humille tanto en televisión. Es como que yo después de los problemas que he tenido con mis exparejas, regrese ¿Me entiendes?”.

La también amiga de Alejandra Baigorria sugirió a Onelia Molina no solo priorizar su bienestar emocional, sino también considerar ayuda profesional: “Uno tiene que tener un poco de amor propio, bastante amor propio y seguir su vida tranquila enfocada en cada una de sus cosas. Creo que ser profesional o tener un título universitario no te da la inteligencia emocional para poder tú manejar tu vida, si es que realmente uno regresa con alguien que ha demostrado no amarte, no respetarte, o sea. Ahí sí como mujer me da un poco que pensar, ¿no?”.

A pesar de la discreción que tanto Onelia como Mario han mostrado luego de la emisión del ampay, los últimos acontecimiento refuerzan y alientan los rumores de una posible reconciliación.

En la última semana, Onelia Molina y Mario Irivarren fueron vistos juntos en diferentes escenarios: compartieron coqueteos en retos de “nariz con nariz” en ‘Esto Es Guerra’, asistieron a la boda de unos amigos y, finalmente, la odontóloga fue captada pasando la noche en la vivienda de Mario. Aunque ambos evitaron brindar declaraciones concretas ante la prensa y optaron por sonreír de forma nerviosa ante las cámaras, la negativa a emitir una respuesta directa solo incrementó las dudas en torno a su situación sentimental.

Onelia Molina y Mario Irivarren: La historia de amor que terminó en la boda de Alejandra Baigorria

La historia entre Mario Irivarren y Onelia Molina se remonta a casi dos años atrás, cuando iniciaron un romance mediático surgido en el entorno competitivo y lúdico de ‘Esto Es Guerra’. El vínculo se fortaleció rápidamente, pero se vio interrumpido tras un polémico video en la boda de Alejandra Baigorria con Said Palao, donde se ve y escucha a Mario dialogar con Alejandra sobre su expareja, Vania Bludau, situación que desató el malestar y posterior ruptura con Onelia.

El episodio llevó a los protagonistas a distanciarse públicamente, aunque seguían viéndose todos los días en las grabaciones de ‘Esto es Guerra’. Justamente, hace unos días, Onelia Molina declaró para América Espectáculos afirmando que se encontraba en un momento de calma y reflexión, pero no desmintió una posible reconciliación.

“No quiero precipitarme en ninguna decisión”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que la historia con Mario aún no haya terminado del todo. Por ahora, los comentarios y rumores se avivaron luego del reciente ampay que ninguno de los dos ha salido a desmentir.