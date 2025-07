Esposa de Furrey se quiebra al actualizar sobre su estado tras ser atropellado: “Se encuentra en UCI, pero me reconoció”

Furrey sigue en UCI tras grave accidente: Esposa confirma su estado y hace urgente llamado. Infobae Perú / Captura: IG

Antonio Crespo, conocido en el mundo de las redes sociales como Furrey, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida tras sufrir un grave accidente de tránsito. El conocido youtuber, que ha ganado gran popularidad en plataformas digitales, se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde su estado sigue siendo delicado.

Tras días de incertidumbre y especulación sobre su condición, su esposa, Giselle Minchola, rompió el silencio para dar detalles sobre su situación y pedir apoyo. En una emotiva publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, Giselle compartió su angustia, pero también mostró un atisbo de esperanza.

“A mí no me gustan las especulaciones y creo que a Toño tampoco le gustaría. Él ahorita, se encuentra en UCI, como les dije, no está tan bien, pero hoy día él me vio y me reconoció, entonces, es una buena señal”, confesó con la voz quebrada.

La esposa de Furrey, quien es doctora de profesión, expresó su alivio al saber que su esposo logró reconocerla, lo cual, según los médicos, es una señal positiva de que su estado podría mejorar. Giselle también destacó el gran trabajo del equipo médico que está atendiendo a Furrey.

“Tiene un muy buen equipo de médicos, enfermeras, técnicos que lo están cuidando y eso a mí me deja tranquila”, añadió. A pesar de la preocupación por el estado de salud de su esposo, ella se muestra esperanzada y agradecida por el apoyo recibido por parte de amigos, seguidores y la comunidad que ha estado atenta a su situación.

Furrey en la UCI: Esposa de influencer revela estado de salud y hace desgarrador pedido tras accidente. Infobae Perú / Captura: IG

Esposa de Furrey hace fuerte pedido

El momento más desgarrador de su mensaje fue cuando Giselle hizo un pedido sincero y lleno de angustia. “Agradezco de verdad a todas las personas que hoy día nos han dado una mano porque fue necesaria”, expresó. Sin embargo, también reveló que uno de los documentos más importantes de Furrey había desaparecido tras el accidente.

“El documento no se ha encontrado y creo que ya lo doy por perdido. Si alguien tiene una prueba, por favor, mándenlo”, solicitó, mostrando lo difícil que ha sido lidiar con la incertidumbre adicional de un robo tras un momento tan traumático.

Además, pidió de manera contundente que quienes tuvieran comentarios negativos sobre la situación se abstuvieran de hacerlos. “Por último, y si tienen un comentario negativo por hacer, por favor, no lo hagan”, imploró.

¿Qué le pasó a Furrey?

El accidente que cambió la vida de Furrey ocurrió mientras él se dirigía hacia su lugar de trabajo para realizar un streaming. Según José Rodríguez, conocido como El Pelao, un compañero y amigo cercano de Furrey, el youtuber fue atropellado por un automóvil mientras se desplazaba en su scooter.

En una transmisión en vivo a través de Good Time, El Pelao relató con tristeza cómo sucedió el incidente. “Ayer, Furrey saliendo de su casa, camino a hacer streaming, un carro lo atropelló. Él estaba en su scooter y el carro lo atropelló. Furrey salió volando, parece que ha sido medianamente fuerte”, explicó, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Tras el acidente, Furrey fue trasladado de urgencia al hospital, donde desde entonces se encuentra bajo cuidado médico. El relato de El Pelao dejó claro lo grave del accidente, pero también generó preocupación entre los seguidores del influencer, quienes han estado pendientes de su evolución.

Aunque no se brindaron más detalles sobre el estado de salud del influencer, la comunidad digital se ha mostrado solidaria con él y su familia, enviando mensajes de aliento y buenos deseos para su pronta recuperación.

Youtuber Furrey sufre grave accidente en scooter rumbo al podcast ‘Habla Good’ y su esposa pide oraciones.