El peruano que deleita con su sazón a jeques y famosos en Dubái

Durante la pandemia Gianpiero Matos creó un negocio de comida criolla a domicilio en Lima llamado Sara que le permitió planificar su regreso al extranjero. (Andina)

Con solo 29 años, Gianpiero Matos Mancilla ha forjado una carrera impresionante que lo ubica hoy como sub chef en Nobu, uno de los restaurantes más exclusivos de Dubái, ubicado en el imponente skyline del hotel Atlantis The Royal, calificado con siete diamantes. Allí, el joven peruano prepara platos de autor para una clientela que incluye a miembros de la realeza, estrellas del deporte y celebridades internacionales, así lo conversó con la agencia de noticias Andina.

Pero su camino no siempre fue glamoroso. Gianpiero creció en Lima, donde su infancia fue tan movida como sus sueños. Pasó por casi una decena de colegios antes de descubrir su verdadera vocación. Sin embargo, los domingos en la cocina de su abuela sembraron en él una semilla que más tarde germinaría. “Ella cocinaba los domingos y era una fiesta”, recuerda con cariño.

Inspirado por figuras como Gastón Acurio y Virgilio Martínez, se inscribió en Le Cordon Bleu en Lima. Aunque en un momento pensó en cambiarse a Arquitectura, su madre le insistió en terminar la carrera. Hoy, agradece esa decisión que lo mantuvo en la ruta de la alta cocina.

Una carrera construida desde abajo

Matos comenzó su experiencia profesional en algunos de los mejores restaurantes de Lima como IK y Nikkei, donde aprendió con humildad desde posiciones básicas. “Quería nutrirme de los grandes y eso se hacía comenzando desde abajo”, recuerda.

Tras experiencias en Madrid y París Matos asumió el reto de trabajar en la exigente cocina de Nobu junto a un equipo internacional de 130 personas. (Andina)

Con ambición y disciplina, en 2014 viajó a España y fue parte del equipo del restaurante DiverXo de Madrid, reconocido con tres estrellas Michelin. Más tarde, sumó experiencia en Astrid & Gastón, Mayta y Maido, perfeccionando su técnica y sensibilidad gastronómica.

Un año después, en 2015, recibió una oferta para trabajar con Mayta en Dubái. Con apenas 20 años, se enfrentó a un entorno nuevo, exigente y altamente competitivo. “Pensé que me iba a comer Dubái, pero fue al revés. Me caí y me levanté”, confiesa.

La experiencia lo fortaleció y lo impulsó a seguir aprendiendo. Decidió ir a París, donde empezó desde cero tocando puertas y ganando apenas 50 euros a la semana. “No importó. Debía aprender de los grandes”, señala.

La pandemia como punto de inflexión

Después de años en el extranjero, Matos regresó a Perú y se unió al restaurante Cala, en la Costa Verde limeña. Sin embargo, la pandemia de 2020 interrumpió su regreso. Ante la incertidumbre, fundó junto a su socia “Sara”, un emprendimiento de comida criolla con reparto a domicilio. “Fue una etapa linda. No tomaba vacaciones en años y eso me permitió planificar mi siguiente paso”, dice.

Gianpiero Matos trabaja como sub chef en Nobu Dubái donde prepara propuestas culinarias para jeques y celebridades en el hotel Atlantis. (Andina)

Ese siguiente paso lo llevaría de regreso a Dubái, esta vez como sub chef en Sushi Samba, donde su talento llamó la atención de antiguos colegas que lo recomendaron para ingresar a Nobu, el restaurante japonés fundado por Nobu Matsuhisa y copropiedad de Robert De Niro.

Hoy, Gianpiero trabaja codo a codo con un equipo de 130 personas, siendo el único peruano en la cocina, encargado de elaborar propuestas que fusionan su herencia andina con la técnica oriental.

Orgullo de sus raíces y promotor del talento peruano

La historia familiar de Gianpiero es una fusión de regiones peruanas: Ayacucho, Huancavelica, Chincha y Lima. Su niñez transcurrió en el Callao, donde descubrió los sabores del mar y la calidez de una cocina llena de tradición.

“Tuve una niñez maravillosa. Hoy me da gusto haber demostrado que se puede vivir de la pasión. Le he abierto el camino a mis primos que hoy siguen mis pasos en la gastronomía”, comenta con orgullo.

Además, resalta el rol de sus padres en su desarrollo profesional y emocional: “Me dieron libertad y sin su apoyo emocional, nada sería hoy posible”.

El chef peruano estudió en Le Cordon Bleu Lima y se formó en restaurantes como DiverXo Astrid&Gastón y Maido antes de llegar a Emiratos Árabes Unidos.(Andina)

Un futuro lleno de sueños por cocinar

Gianpiero Matos tiene claro que su historia apenas comienza. Su sueño a mediano plazo es llegar a ser chef principal en Nobu, y más adelante, abrir su propio restaurante en Perú con una propuesta culinaria distinta que represente su identidad y experiencia internacional.

“Mi mensaje para los jóvenes es que escuchen a los que saben, sean disciplinados, toquen puertas y no se rindan cuando caigan, porque de eso se trata la vida”, afirma.

Desde Dubái, el chef peruano sigue cocinando sueños y representando al Perú con pasión, creatividad y orgullo. Su historia es un recordatorio de que con constancia, humildad y sabor a patria, los límites se desdibujan.