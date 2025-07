Ale Venturo pierde la paciencia durante transmisión en vivo junto a Rodrigo Cuba: “Me encanta bloquear, son mis redes”. Video: América Hoy.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba reaparecieron juntos en una transmisión en vivo de TikTok que rápidamente captó la atención del público. La pareja, que en meses anteriores protagonizó una mediática ruptura, confirmó su reconciliación al mostrarse nuevamente unidos, compartiendo momentos cotidianos como una comida juntos.

Durante el en vivo, que transcurrió en un ambiente relajado, ambos interactuaban con sus seguidores mientras almorzaban. Ale comentó entre risas: “Me ha provocado un pancito con pejerrey”, a lo que Rodrigo respondió con humor: “No, eso no”.

Más adelante, la empresaria leyó un comentario en referencia a las cejas de su pareja y, en tono juguetón, se acercó para acomodárselas con los dedos. “¿Qué haces?”, preguntó él sorprendido, y ella replicó: “Para hacerte así”.

Sin embargo, lo que inició como un momento íntimo y divertido, pronto se vio empañado por una ola de comentarios ofensivos hacia Ale, quienes la cuestionaban por volver con el futbolista.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo confirman su reconciliación. IG

Ale Venturo y sus respuestas en vivo ante los insultos

Durante la transmisión, algunos usuarios empezaron a dejar mensajes agresivos y calificativos como “incondicional” y “cachuda”, lo que provocó una inmediata reacción de Ale Venturo. Sin rodeos, la empresaria expresó su malestar y tomó una decisión drástica en pleno live.

“Oigan, a los que no leemos. No entienden que no vamos a leer la hueva*** que hablan, lo que dicen. A los malos, a las malas personas. Voy a ir bloqueando acá. ¿Bloquear? Sí. No dejan que coma tranquila... Me encanta bloquear, me encanta. Amo bloquear, porque son mis redes”, afirmó con firmeza mientras Rodrigo Cuba se mantenía en silencio.

El futbolista intentó intervenir mencionando un comentario de una usuaria llamada Geraldine, pero Ale lo detuvo de inmediato: “No leas pues”, le dijo, y cuando él trató de explicar que estaba buscando lo que había dicho esa usuaria, ella añadió: “No, tú no. A la chica que estaba hablando sonseras”.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba: Rupturas y reconciliación

Ale Venturo y Rodrigo Cuba anunciaron el fin de su relación sentimental el pasado 31 de marzo, poco tiempo después de grabar una entrevista juntos para el canal de YouTube ‘Historias detrás de la historia’. La información fue confirmada por el periodista Rolando Oquendo, quien reveló que la ruptura ocurrió días después de dicha grabación, aunque la pareja decidió mantenerlo en reserva para proteger a su hija.

Tras ser captada conduciendo el vehículo de Rodrigo Cuba, Ale Venturo encendió las versiones de un posible retorno. Aunque no lo confirma, asegura que “todo está bien” y usuarios cuestionan su decisión. (Amor y Fuego)

En la mencionada entrevista, se dejaron entrever algunas diferencias en la pareja, como desacuerdos en la crianza y sobre tener más hijos. Rodrigo fue claro en afirmar que se trataban de temas personales que preferían manejar en privado.

Sin embargo, semanas después empezaron a circular rumores de una reconciliación. Los indicios comenzaron con videos compartidos en TikTok donde se les veía nuevamente juntos. Aunque en un inicio no lo confirmaron abiertamente, la presencia de ambos en un evento público y unos videos de ellos besándose terminó por evidenciar que habían retomado su relación.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo junos nuevamente. IG

Ahora, durante la transmisión en vivo, las críticas no tardaron en llegar. Frases como “No Ale, tú mereces un león y no un gatito” y “La nueva incondicional, Ale Venturo” se multiplicaron en los comentarios. Frente a este panorama, la empresaria dejó en claro que no tolerará ataques en sus plataformas.

En medio de la polémica, Ale Venturo también compartió en sus redes sociales mensajes que algunos interpretaron como indirectas a su pareja. Uno de ellos decía: “Que vivan los hombres con la energía masculina al 100 %. Aquí la única princesa soy yo. Me gusta tanto lo exclusivo que hasta un like a otra me desmotiva”.