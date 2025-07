Usuaria de TikTok revela video inédito de cómo comenzó la pelea en el restaurante El Charrúa en La Molina

Usuaria de TikTok muestra cómo inició agresión en el restaurante 'El Charrua' en La Molina. (Crédito. TikTok: @elbaramirez43)

El pasado miércoles 2 de julio, un violento incidente se registró en el distrito de La Molina, cuando el empresario Miguel Ángel Requejo Astochado estrelló su camioneta contra el restaurante El Charrúa. Como resultado, tres personas resultaron heridas. Aunque las investigaciones continúan, han surgido nuevos detalles que ayudan a esclarecer cómo ocurrieron los hechos aquella noche.

Una comensal presente en el lugar logró captar en video el momento previo al incidente. La usuaria @elbaramirez43 compartió en TikTok el material audiovisual, que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En el clip se observa a Requejo gritando a los empleados del restaurante mientras exige, de forma agresiva, un “gin”. Aunque no queda claro a qué se refería exactamente, su actitud alterada generó incomodidad entre los presentes. Al parecer, uno de los comensales le gritó que se calmara, lo que provocó el inicio de una pelea física.

El video también muestra cómo el empresario, visiblemente alterado, se lanza contra la persona que lo increpó, desencadenando una confrontación violenta con otros trabajadores del restaurante. En medio de los gritos y el caos, Requejo finalmente abandonó el lugar, solo para regresar minutos después conduciendo su lujosa camioneta, la cual terminó empotrada en el establecimiento. Actualmente, el empresario se encuentra detenido mientras las autoridades continúan con las diligencias del caso.

Usuaria de TikTok muestra cómo comenzó la pelea en el restaurante 'El Charrúa' en La Molina. (Foto: Infobae Perú/TikTok:@elbaramirez43)

Prisión preventiva

El pasado 6 de julio, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Miguel Requejo, luego de aceptar el pedido de la Fiscalía por los presuntos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro.

Durante su alocución, la jueza señaló que el imputado no cuenta con arraigo familiar ni laboral, y que ha quedado demostrado su perfil violento, lo que lo hace capaz de alterar los elementos de prueba. Es más probable que se oculte en cualquier lugar del país con la finalidad de evadir la responsabilidad y no presentarse cuando sea requerido, generando impunidad”.

La medida dictada por la jueza Kharla Orellana Sánchez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina (Corte Lima Este) durará hasta el próximo 2 de abril de 2026, siempre que el Ministerio Público no solicite una extensión.

Revelan video inédito de cómo comenzó la pelea en el restaurante El Charrúa en La Molina. (Foto: TikTok/@elbaramirez43)

Revelan premeditación

Juan Peña, abogado de una de las personas heridas, informó que, según la declaración de un testigo, el detenido se dirigió a su vivienda tras ser expulsado del restaurante, aparentemente con la intención de sacar un arma de fuego. Sin embargo, su esposa se habría percatado de la situación y logró impedirselo.

Ante ese impedimento, el agresor tomó su vehículo, que estaba estacionado cerca de su domicilio, y regresó al restaurante aproximadamente 15 minutos después. Para la defensa de los agraviados, este lapso es clave para descartar que se trató de una reacción impulsiva y, por el contrario, demostrar que el ataque fue premeditado.

Pider perdón entre lágrimas

Durante la audiencia de prisión preventiva en su contra, el empresario imputado solicitó la palabra y pidió disculpas entre lágrimas por incidente. “Señorita juez, buenas tardes. En primer lugar, pido disculpas a mis vecinos, siempre me han traído buena comida. Siempre me han tratado bien. Sus mozos me llevaban comida con mis hijitos. Es una bendición el restaurante Charrúa, yo ahí como mi carne. Perdónenme.”, expresó.

Intervención del denunciado por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado (alevosía) en grado de tentativa y omisión de socorro. | Justicia TV

Miguel Requejo negó haberse encontrado en estado de ebriedad y que no es un delincuente. “Yo estaba molesto, pero no estaba borracho, cuando peleé con ustedes perdí mis lentes. Tengo alta medida por eso es que cuando yo volví, solo entré, bajé y como no veo tuve que bajar para mirar y dije ‘qué hice’. Me fui en shock a mi casa, yo no volví a hacerlo nuevamente. Si hubiese querido hacer un daño, ser un delincuente, los hubiera buscado. Yo solo les pido… Yo mantengo a mi familia. Denme la oportunidad de trabajar para resarcir el daño a la sociedad y pagarles a ustedes los daños.”