Ofrecen 300 becas Tec del Pronabec: conoce cuáles son los requisitos y el cronograma de postulación

La iniciativa cubre gastos académicos como matrícula, admisión, pensiones y titulación, además de alimentación, alojamiento, materiales, movilidad, útiles, vestimenta y laptop para formación técnica

Por Alejandro Aguilar

Pueden postular personas entre 17 y 39 años que hayan terminado la secundaria y logrado el ingreso a una institución superior elegible para iniciar clases en 2025 o 2026 - Créditos: Freepik.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), dependiente del Ministerio de Educación (Minedu), presentó la convocatoria 2025 de la Beca TEC. A través de esta nueva edición, 300 jóvenes podrán acceder a carreras técnicas en instituciones acreditadas del país.

El objetivo es incrementar las oportunidades de formación tecnológica y técnico-productiva, enfocadas en especialidades con altos índices de empleabilidad.

Este programa se enmarca como un mecanismo para revalorizar la educación técnica en el Perú, favoreciendo la inserción laboral en áreas estratégicas. Esta edición prioriza especialidades como Administración de Negocios Internacionales, Gestión Logística, Marketing, Diseño de Interiores, Mecánica Automotriz, Técnico en Geología y Exploración, entre otras que presentan una amplia demanda el mercado.

Estas becas representan una gran oportunidad para los jóvenes del país - Créditos: Andina.

La propuesta contempla 300 becas distribuidas en diferentes niveles de formación:

  • 30 para auxiliares técnicos
  • 90 para técnicos
  • 180 para profesionales técnicos

Los programas deben cursarse de manera presencial. Solo para quienes opten por formación de nivel profesional técnico, existe la alternativa semipresencial.

Beneficios

La Beca TEC 2025 no solo exonera del pago de matrícula y del examen o carpeta de admisión, sino que además ofrece una cobertura integral que abarca tanto aspectos académicos como no académicos.

Por otro lado, brinda apoyo en alimentación, alojamiento, materiales de estudio, vestimenta y/o uniformes, movilidad local, útiles de escritorio y la entrega de una laptop o equipo similar. Además, contempla el transporte interprovincial, asegurando así un respaldo completo para el desarrollo educativo y personal del beneficiario.

El programa busca revalorizar la educación técnica en el Perú - Créditos: Andina.

Requisitos para postular

Quienes deseen aplicar deberán cumplir las siguientes condiciones:

  • Contar con nacionalidad peruana
  • Tener entre 17 y 39 años a la fecha de publicación de las bases (7 de julio de 2025)
  • Haber concluido la educación secundaria en una modalidad reconocida por el Ministerio de Educación
  • Haber logrado el ingreso a una institución superior, sede y programa elegibles para iniciar clases en 2025 o 2026
  • Presentar las declaraciones juradas y formatos generados a través del Módulo de Postulación

Impedimentos para postular

No podrán participar quienes:

  • Hayan cursado o estén cursando estudios superiores en el Perú o en el extranjero antes del 30 de junio de 2025, salvo retiro total aprobado antes de la publicación de bases.
  • Han sido adjudicatarios de becas financiadas por el Estado para estudios de pregrado o posgrado dentro del período de impedimento.
  • Renunciaron o perdieron una beca gestionada por Pronabec en pregrado o posgrado.
  • Concluyeron estudios superiores universitarios, pedagógicos o tecnológicos con obtención de título profesional o técnico antes de postular.
  • Proporcionaron información socioeconómica o académica falsa para obtener o mantener una beca o crédito del Pronabec.
La cobertura de la beca es total, incluyendo matrícula, pensiones, titulación, alimentación, alojamiento, movilidad, materiales, laptop y transporte interprovincial, garantizando así el desarrollo educativo y personal del becario - Créditos: Andina.

Condiciones priorizables

  • Contar con clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
  • Ser víctima de violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000.
  • Acreditar discapacidad.
  • Ser bombero o hijo/a de bombero en actividad.
  • Haber sido declarado beneficiario bajo la ley de protección integral para menores en situación de orfandad.
  • Integrar población expuesta a metales pesados u otras sustancias químicas tóxicas.
  • Vivir en jurisdicciones incorporadas al ámbito del Huallaga o Vraem.
  • Pertenecer a comunidades nativas amazónicas, campesinas, o al pueblo afroperuano
  • Licenciados del Servicio Militar Voluntario.

Cronograma

  • Postulación: del 21/7/2025 al 15/9/2025 (23:59 horas)
  • Subsanación: del 5/9/2025 al 26/9/2025
  • Validación: del 5/9/2025 al 3/10/2025
  • Publicación de seleccionados: 13/10/2025
  • Aceptación de la beca: del 13/10/2025 (desde las 14:00 horas) hasta el 20/10/2025
  • Publicación de becarios: desde el 15/10/2025

Ante cualquier consulta, los interesados pueden ingresar a este enlace (AQUÍ) que es brindado por Pronabec.

