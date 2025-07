Familiares de Gianluca Lapadula en Perú son víctimas de la delincuencia: robaron en su departamento

Roban casa a familia de Gianluca Lapadula en La Victoria | Latina TV

Familiares del delantero de la selección peruana Gianluca Lapadula denunciaron que fueron víctimas del robo de sus pertenencias de valor, entre ellas una laptop valorizada en más de 5 mil soles, luego que un sujeto desconocido ingresara durante la madrugada de este lunes 7 de julio a su departamento ubicado en el distrito de La Victoria.

Brigitte Román, prima del jugador italoperuano que actualmente milita en Spezia de la Serie B de Italia, denunció en Latina Noticias que fue víctima de la inseguridad ciudadana. “Estábamos descansando. El que ha tenido el contacto directo con el delincuente ha sido mi hermano. El ladrón ha ingreso muy ágilmente a nuestro departamento y por las cámaras de seguridad hemos notado que ya estaba viendo como ingresar tiempo antes”, relató la joven.

Según la denuncia del familiar de Lapadula, el desconocido se dirigió directamente a la habitación de su hermano para sustraer la computadora portátil y otros objetos de valor. “Ha podido terminar en una desgracia, menos mal que no fue así. Avisamos rápidamente a la Municipalidad de La Victoria, vinieron los serenos y pudimos dar la descripción de la persona. También avisamos que había cámaras de seguridad por donde nosotros vimos cuando se fue el delincuente”, detalló Brigitte.

Uno de los delincuentes que ingresó se robó una laptop valorizada en más de cinco mil soles y otros objetos costosos. (Créditos: Andina / Latina)

La prima de Lapadula comentó que ya pusieron la denuncia en la comisaría del sector, pero cuestionó que, pese a tener las imágenes de seguridad, no se actuó rápido para evitar que el delincuente se dé a la fuga. “La idea es una respuesta que sea inmediata”, dijo.

El video de las cámaras de videovigilancia muestran que el ladrón llegó pasada las 2 de la madrugada de este lunes a los exteriores de la vivienda de Brigitte y su hermano. Vestía ropa oscura, llevaba una polera con capucha y portaba una mochila.

“Parece que él logra subirse a estos muros e ingresa por el segundo piso donde está mi departamento. Las huellas están ahí, me han dicho que van a llegar los peritos se supone para analizarlas. Este delincuente ha dejado además su gorra. La vecina nos avisó de esto. Como todo estaba oscuro, nosotros no nos habíamos percatado”, comentó.

Gianluca Lapadula no pudo conseguir el ascenso a la Serie A con Spezia Calcio. - créditos: Spezia Calcio

Brigitte aclaró que no se trata de una queja directamente por lo material, porque “eso al final se recupera”, sino por la sensación de impotencia a la que está expuesta ella, sus familiares y en general la ciudadania con la ola delictiva que azota Lima.

“Esto nos ha pasado ahora a nosotros, pero es pan de cada día. Le pasa siempre a muchísimas personas y no se hace nada al respecto. Estando en la comisaría nos dimos cuenta que casi no hay patrullas. No hay apoyo policial ni de la municipalidad. Practicamente estamos desamparados y es realmente indignante que no estemos seguros ni en nuestras propias casas”, expresó.