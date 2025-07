Indecopi multa con S/ 2 millones a siete agencias de viajes que usaban la estafa del “premio sorpresa”

Indecopi sancionó a siete agencias de viaje que operan en Lima por emplear métodos comerciales agresivos o engañosos. | Canal N

Ofertas irresistibles, premios sorpresa y promesas de vacaciones gratis: así operaban al menos siete agencias de viajes en Lima que acaban de ser sancionadas por el Indecopi por prácticas comerciales consideradas agresivas y engañosas. La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) impuso un total de 380.28 UIT en multas, lo que equivale a S/ 2.034.498, tras comprobar que estas empresas vulneraron el Código de Protección y Defensa del Consumidor al omitir información esencial sobre pagos, restricciones y condiciones.

Los métodos incluían desde llamadas telefónicas inesperadas hasta juegos de “raspa y gana” que aseguraban al usuario haber sido premiado con estadías o paquetes turísticos gratuitos. Sin embargo, el supuesto obsequio escondía condiciones no informadas previamente: pagos extra, asistencia obligatoria a charlas y entrega de información personal. En muchos casos, estas reuniones derivaban en presión directa para contratar servicios turísticos.

Las agencias sancionadas son: Grupo Intercontinental S. A. C., Aerotours Perú Club Mayorista de Viajes S. A. C., Panorama Turístico S. A. C., White Star Service S. A. C., Magic Dynasty Internacional Club S. A. C., Galaxy Entertainment S. A. C. y Expediciongo S. A. C.

Sancionadas por ofrecer premios condicionados

Las llamadas de números desconocidos han pasado de ser estrategias de marketing a convertirse en posibles riesgos de estafa. Foto: composición Andina

La investigación de Indecopi detalla que las firmas contactaban a usuarios vía teléfono, correo electrónico o stands en centros comerciales, para informarles que habían ganado estadías gratuitas o membresías exclusivas. Sin embargo, al momento de “cobrar” el beneficio, surgían costos no revelados o exigencias de asistir a reuniones presenciales. Allí, varios promotores presionaban a los asistentes para firmar contratos de afiliación con pagos adelantados. También se detectó la solicitud de datos de tarjetas de crédito antes de entregar cualquier documento.

Según la resolución, los encuentros se desarrollaban en salones con ruido excesivo y sin tiempo límite claro, elementos que, a juicio del Indecopi, vulneran el derecho del consumidor a información veraz y suficiente. Por ello, la CC3 dispuso que, en adelante, las agencias incluyan desde el primer contacto toda la letra pequeña de sus promociones, limiten a un asesor por cliente salvo petición expresa y garanticen un ambiente apto para la toma de decisiones.

Cinco de los casos ya han quedado consentidos por no haber sido apelados. Uno fue apelado por Galaxy Entertainment y otro (Expediciongo) aún está dentro del plazo para apelar. Ambos serán revisados por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la última instancia administrativa del Indecopi.

Recomendaciones oficiales para no caer en la trampa de las “vacaciones gratis”

“La conducta sancionada ha sido la práctica engañosa consistente en ofrecer a los consumidores premios o beneficios que en realidad estaban condicionados a determinados pagos o determinadas acciones, como asistir a una charla sin informar debidamente dicha circunstancia”, declaró Rodrigo Delgado, secretario técnico de la CC3, durante una entrevista con Canal N.

El funcionario sintetizó las precauciones que pueden tomar los consumidores en tres puntos:

“Tener cuidado cuando se les ofrezcan estos aparentes premios o beneficios de manera sorpresiva, ser precavidos.” “Tomarse su tiempo para contratar con una agencia de viaje o cualquier proveedor […] El consumidor puede, por ejemplo, pedir información por escrito.” “Tampoco proporcionar información sensible, como datos de tarjetas de crédito de cuentas a las empresas a cambio de un supuesto premio […]”

Como parte de sus campañas de prevención, el organismo también publicó un reciente IndecoTIP en el que alerta sobre prácticas similares usadas en sorteos y promociones con premios falsos. Entre las recomendaciones: nunca entregar datos sensibles como tarjetas de crédito, no firmar contratos bajo presión y desconfiar de cualquier “premio” inesperado. Además, recuerda que todo consumidor tiene derecho a recibir los términos por escrito y a retirarse sin penalidades si detecta información incompleta o contradictoria.

Entre las obligaciones impuestas a las agencias destaca la difusión transparente de restricciones de uso (fechas bloqueadas, recargos, tasas adicionales) y la advertencia expresa sobre eventuales costos administrativos. De incumplirlas, las empresas enfrentarán nuevas sanciones —incluida la clausura temporal— y los afectados podrán exigir la reparación de daños.Puedes revisar el documento completo aquí.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor revisará próximamente la apelación de Galaxy Entertainment y cualquier recurso que presente Expediciongo. En paralelo, el Indecopi mantiene habilitados sus canales de denuncia para quienes identifiquen ofertas sospechosas