Cómo usar la piedra de alumbre para reemplazar al desodorante

No controla la sudoración : si bien previene el mal olor, no evita la humedad en las axilas, lo cual puede resultar incómodo para personas con sudoración excesiva.

No tiene fragancia : para quienes prefieren desodorantes con aromas agradables, la piedra puede parecer “insuficiente” en términos sensoriales.

No sirve para todos los tipos de piel: en personas con piel muy sensible o con afecciones dermatológicas, podría causar irritación si no se usa correctamente.