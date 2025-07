Antonio Pavón afirma estar arrepentido por decirle ‘india marginal’ a Aneth Acosta: “Lo hice para hacerle daño”

"Fue Un Error": Antonio Pavón confiesa su arrepentimiento por insultar a Aneth Acosta en una discusión. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición de El Valor de la Verdad, Antonio Pavón, el extorero español, se sometió a una serie de preguntas, incluyendo una que lo puso en aprietos: si se arrepentía de haberle dicho “india marginal” a la exmodelo peruana Aneth Acosta. Este incidente ocurrió en el pasado durante una discusión que tuvieron, lo que generó una gran polémica en su momento.

Ante la pregunta, Pavón comenzó a explicar con bastante sinceridad que el episodio fue uno de los más desagradables de su vida.

“Este fue un capítulo de mi vida que creo ha sido de lo más desagradable que me ha pasado. Lo siento mucho y realmente me arrepiento de haber hecho ese comentario. No es un vocabulario que yo use habitualmente, ni mucho menos un vocabulario que me represente”, aseguró el español, dejando claro que el término que empleó nunca ha sido parte de su lenguaje habitual.

Antonio Pavón confiesa en 'El Valor de la Verdad' su arrepentimiento por llamar "India Marginal" a Annet Acosta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El torero recordó que aquel día no había estado bajo los efectos del alcohol. “¿Estabas ebrio?”, le preguntó Beto Ortiz, a lo que Pavón no dudó en responder afirmativamente. “Sí, estábamos de fiesta. Habíamos tomado algo antes y no era mi mejor estado”, explicó.

Según Pavón, la discusión con Aneth Acosta surgió cuando ella comenzó a culparlo por la relación que él mantenía con su novio, lo que provocó una serie de intercambios duros de palabras entre ambos. “Nosotros salíamos mucho y el chico con el que ella estaba también era parte de ese círculo. Ella pensó que yo lo había influenciado negativamente, y las cosas se fueron de las manos”, indicó.

En ese ambiente de tensión y alcohol, las palabras que usó Pavón hacia Aneth fueron especialmente dolorosas. “Le dije lo que sabía que le dolería. Le decía lo peor que podía decirle en ese momento, cosas que la hacían sentir mal”, detalló el exconcursante de Esto es Guerra.

Antonio Pavón confiesa en 'El Valor de la Verdad' su arrepentimiento por llamar "India Marginal" a Annet Acosta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

¿Ella empleó el mismo calificativo?

Beto Ortiz insistió en saber si el torero había sido consciente de la gravedad de sus palabras, y si lo había hecho deliberadamente. Pavón explicó que en ese momento lo hizo a propósito, buscando herirla de manera directa. “Sí, lo hice con la intención de que le doliera. Yo sabía que usar esa expresión le haría daño, y lo hice. No estaba en mis mejores condiciones”, admitió.

Lo más polémico de esta historia fue la expresión “india marginal”, que Pavón usó en el calor del momento. Él explicó que lo dijo porque Aneth solía emplear esa misma frase para referirse a otras personas. “Ella usaba esa expresión en su vida diaria, y por eso se la devolví en ese momento. Fue algo muy malo de mi parte, y aunque ella lo usara, no me da derecho a decirlo yo”, agregó.

Pavón aclaró que, tras el incidente, la relación con Aneth nunca se reparó, y a pesar de su arrepentimiento por el comentario, no siente que haya sido posible una reconciliación. “No, ni siquiera lo intenté. Ni ella lo intentó tampoco. Fue un capítulo muy doloroso para los dos, y aunque reconozco mi error, no puedo olvidar lo que sucedió”, explicó con tristeza.

Antonio Pavón confiesa en 'El Valor de la Verdad' su arrepentimiento por llamar "India Marginal" a Annet Acosta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Antonio Pavón afirma que su amistad con Aneth Acosta se terminó y no hay vuelta atrás

Finalmente, Beto Ortiz le preguntó si consideraba que esta situación había afectado su imagen, a lo que Pavón asintió, reconociendo que le costó mucho superar las consecuencias de este mal paso en su vida. “Me arrepiento de todo lo que pasó y del daño que causé. Fue un error, y aunque me disculpo, sé que no todo el mundo lo entiende o lo perdona”.

Pavón concluyó su intervención, asegurando que, aunque este incidente fue uno de los peores momentos de su vida, le sirvió para reflexionar sobre sus acciones, aprender de ellas y asegurar que su amistad con Aneth se quebró. “Es algo que no puedo olvidar, pero trato de seguir adelante. A veces cometemos errores que nos marcan, pero todo eso nos hace crecer”.

Antonio Pavón confiesa en 'El Valor de la Verdad' su arrepentimiento por llamar "India Marginal" a Annet Acosta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV