Antonio Pavón responde sobre su ‘affaire’ con el ‘Zorro Supe’, pero Tomate Barraza lo impide: “Me estoy acordando de aquel momento”

En la reciente edición del programa El Valor de la Verdad transmitido el 6 de julio, el español Antonio Pavón fue uno de los invitados estrella. En un programa cargado de revelaciones, el extorero habló sobre su relación con Sheyla Rojas, Andrea San Martín y hasta se refirió a una posible relación con el conocido ex conductor Ricardo Zúñiga, más conocido como “Zorro Supe”.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos los presentes fue un curioso y tenso momento que involucró a Tomate Barraza, quien interrumpió el flujo de la entrevista al presionar el temido botón rojo, dejando a todos desconcertados.

Todo comenzó cuando Beto Ortiz, el conductor del programa, le hizo la pregunta al español sobre su relación con el popular “Zorro Supe”, generando una atmósfera de tensión. A punto de responder, Antonio comenzó a reírse, visiblemente incómodo por la situación.

Sin embargo, cuando Pavón estaba a punto de hablar, fue interrumpido por un inesperado gesto de Tomate Barraza, quien presionó el botón rojo de manera inmediata, causando un gran revuelo en el set. “¿Tienes algo que decirnos sobre eso?”, preguntó Beto Ortiz, con la intención de obtener una respuesta directa tras la interrupción de Tomate.

Ortiz, en un tono de protesta, expresó: “¡No puedes hacer esto en este momento!”, dejando claro que no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la conversación. Con su decisión, Tomate evitó que Pavón continuara hablando sobre el tema, lo que rápidamente generó confusión entre los presentes. “Lo siento, Humberto, pero esto es innecesario”, añadió Barraza, refiriéndose a la pregunta que el periodista había formulado.

El comunicador continuo, visiblemente frustrado por la intervención, le comentó al español: “Ya no puedes responder, no puedes decir nada, sinceramente, no digas nada, no puedes decir ni dos ni uno en contra porque ya apretó el botón”. A pesar de la confusión y la intervención de Tomate, Antonio Pavón no pudo evitar reírse, diciendo: “Porque me estoy acordando de aquel momento”, haciendo referencia a lo que no pudo compartir con la audiencia.

La reacción de Pavón dejó en claro que el tema tocado en el programa era algo que lo hacía recordar situaciones pasadas, pero al final, no pudo dar detalles adicionales. Este hecho dejó a los televidentes intrigados y generó un sinfín de especulaciones.

Por ahora, Antonio Pavón no ha confirmado ni desmentido ninguna relación con Zorro Supe, lo que deja abierta la puerta para futuras especulaciones. Sin embargo, lo que quedó claro en este episodio es que las dinámicas entre los panelistas y el formato del programa El Valor de la Verdad siguen siendo muy impredecibles.

Antonio Pavón revela que vive con Sheyla Rojas

Antonio Pavón rompió el silencio en la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’, donde abordó su relación con Sheyla Rojas y cómo han logrado llevar una convivencia inusual. Aunque las circunstancias parecen complicadas, Pavón afirmó que vive con Sheyla y Joi cuando la exchica reality viaja a España para visitar a su hijo.

El extorero detalló que, aunque en principio podría sonar desconcertante, la dinámica entre los tres funciona de manera armoniosa. “Ella [Sheyla] viene a visitar a Antonito, viene un mes y la recibimos con los brazos abiertos”, comentó Pavón, dejando claro que la relación con la madre de su hijo ha mejorado significativamente, y ahora se lleva bien con Joi, su actual pareja.

Pavón agregó que Joi cumple un papel fundamental en este arreglo, asegurando que su presencia ayuda a que la situación se mantenga equilibrada y en paz. “Joi cumple una función y hace que nuestra relación sea llevadera”, expresó Pavón, quien mencionó que no hay problemas para que Sheyla se quede en su casa cuando sea necesario.

(El valor de la verdad)