Mauricio Diez Canseco, tras divorciarse, confiesa que no ha sido fácil llevarse bien con sus exparejas: “Lo intentamos”

Mauricio Diez Canseco confiesa que no ha sido fácil llevarse bien con sus exparejas.

Mauricio Diez Canseco, empresario y figura mediática, se encuentra oficialmente divorciado de Lisandra Lizama, tras separarse en 2023. A sus más de 50 años, el hombre de negocios se ha mostrado plenamente restablecido. Incluso, hace unos meses anunció que encontró el amor una vez más, en brazos de la argentina Aixa Sosa.

No solo eso, también vive una nueva etapa como padre de mellizos, cuya madre de su expareja Daylín Curbelo. Mauricio Diez Canseco señaló que si bien la historia es bastante confusa, está bastante contento con lo que le ha deparado la vida.

Actualmente, Diez Canseco está celebrando los tres primeros meses de vida de sus mellizos, Doménico y Valentina, fruto de una inseminación artificial realizada con Aylin, una mujer que conoce hace más de 15 años y se ha convertido en su gran amiga después de terminar su relación.

Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo son papás de unos mellizos.

“Sé que es medio confuso, pero es como si tu mejor amigo te diga que quiere ser papá o mamá? Y tú le tengas tus cositos (espermas) en un frasco (congelados) y se los donas. Que mejor dárselo a tu mejor amiga. Ya han nacido, pero respetamos que ella tenga su vida y yo la mía”, señaló Diez Canseco, dejando claro que Daylín es libre de hacer su vida amorosa si así lo desea.

“No es fácil, pero lo intentamos”

Uno de los momentos más sinceros fue cuando habló sobre su buena relación con sus exparejas, entre ellas: Katy Huidobro, Deysi Ontaneda, Paula Marijuán, Antonella de Groot, Daylin Curbelo y Lisandra Lizama. Sin rodeos, Mauricio Diez Canseco reconoció que no ha sido nada fácil.

“Uff, sí, me llevo bien, pero no es fácil. Pero intentamos llevarnos bien”, señaló el empresario, dejando claro que jamás se le verá hablando mal de ellas, sobre todo de las madres de sus hijos.

“Los caballeros no tienen memoria”, señaló el popular Brad Pizza, descartando también sentarse en alguna oportunidad con Beto Ortiz en El Valor de la Verdad. “Imagínate, yo sentarme a revelar algo”, agregó. “No me han invitado ni aceptaría”, sentenció.

“Cada uno es uno y piensa distinto. Cada persona tiene distintas motivaciones e intereses. Yo no lo haría”, dijo bastante firme.

¿Qué dijo Lisandra Lizama tras separarse de Mauricio?

La cubana celebró su divorcio con Mauricio Diez Canseco. Sin embargo, sí fue clara al señalar que no tiene conflictos con el empresario.

“Actualmente, con el señor (Diez Canseco) hemos quedado en buenos términos”, Lisandra Lizama, quien indicó que hoy en día está enfocada en su carrera como cantante. “No tengo espacio para el amor, no me quiero enamorar”, puntualizó.

Lisandra Lizama celebra su divorcio de Mauricio Diez Canseco: “Ya me lo dieron, lo he estado pidiendo desde hace mucho tiempo”.

Exparejas se llevan bien con Aixa Sosa, novia actual

Mauricio Diez Canseco explicó también que sus exparejas se llevan bastante bien con Aixa Sosa, su nuevo amor. Además, están bastante contentas con la llegada de los mellizos. Al igual que sus hijos mayores.

“Con Paula nos hemos juntado en su casa, con Aixa. Súper bien. Con Katy, la mamá de Camila, también se llevan muy bien. Con Camila se han hecho muy buenas amigas. Daisy, está un poco en su mundo, con su novio, feliz, pero sí nos comunicábamos. Ella me desea lo mejor y yo también le deseo lo mejor”, dijo.

El empresario demuestra que ha sabido adaptarse a los cambios, reinventarse emocionalmente y construir relaciones desde el respeto, aun cuando el camino no ha sido fácil. Respecto a su actual pareja, Aixa Sosa, señaló que está en su mejor momento, trabajando a la par con ella. Recientemente, lanzó las ‘Chicas Doradas Rock’, liderada por la rubia.

Aixa Sosa - Mauricio Diez Canseco - Perú - 11 de abril

“Siempre me ha gustado la música, es parte de mi formación y haber formado la banda de rock es un proyecto cristalizado. Surgió tras muchas conversaciones y decidimos que haríamos rock porque vemos que casi todo es cumbia y salsa; así que somos una alternativa innovadora para el público”, enfatizó Aixa, bastante agradecida con el empresario.

Las ‘Chicas Doradas Rock’ están integradas por cuatro argentinas: Barbi, Aixa, Josefina, Jordana, Marisladys y Mara. La banda musical iniciará sus presentaciones en todos los locales de la cadena Rústica.

Mauricio Diez Canseco lanzó 'Chicas Doradas Rock', liderada por su novia Aixa Sosa.

Aixa Sosa quiere conocer a los mellizos de Mauricio Diez Canseco

Por otro lado, Aixa no pudo dejar de comentar sobre la reciente presentación oficial que hizo Mauricio Diez Canseco de sus mellizos, Doménico y Valentina. “Los bebés son hermosos, aún no los conozco; pero me muero de ganas por conocerlos, estoy ansiosa. Mauricio se encuentra muy feliz porque esos pequeños son una bendición del cielo y me transmite toda su felicidad”, señaló la argentina.

“Mauricio es el padre de los bebés, no tendría sentido que me ponga celosa. Es más, yo tengo muchas ganas de conocer a Daylin, solo hemos podido hablar por teléfono y veo que es una buena mujer. Todos nos llevamos bien”, puntualizó.

Mauricio Diez Canseco