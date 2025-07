Lisandra Lizama celebra su divorcio de Mauricio Diez Canseco: “Ya me lo dieron, lo he estado pidiendo desde hace mucho tiempo”.

La cantante y actriz cubana Lisandra Lizama rompió su silencio y anunció, visiblemente aliviada, que ya es una mujer divorciada de Mauricio Diez Canseco, más conocido en el espectáculo peruano como ‘Brad Pizza’. La noticia la compartió ella misma con una sonrisa, dejando claro que el largo proceso legal finalmente llegó a su fin.

“Ya me dieron el divorcio, lo he estado pidiendo desde hace mucho tiempo, el proceso ha sido largo, pero por fin me firmaron los papeles”, declaró Lisandra, cerrando así un ciclo que comenzó con una mediática boda que dio de qué hablar tanto en Lima como en Cuba.

La artista también se refirió al tipo de vínculo que mantiene con su expareja, dejando en claro que no existen conflictos ni resentimientos: “Actualmente, con el señor (Diez Canseco) hemos quedado en buenos términos”, afirmó y reiteró su deseo de seguir adelante sin cargar con problemas del pasado.

El divorcio marca un nuevo punto de partida para Lisandra, quien ahora se encuentra centrada en su desarrollo artístico. “Me encuentro enfocada en crecer profesionalmente. No tengo espacio para el amor, no me quiero enamorar”, declaró sin titubear, asegurando que por ahora no tiene interés en nuevas relaciones sentimentales.

Lisandra Lizama rechaza trato machista en medios y respalda a Gabriela Serpa

En diciembre del año pasado, Lisandra Lizama también alzó su voz ante un tema que generó amplia indignación en redes sociales: la humillación pública que sufrió Gabriela Serpa durante una entrevista en el podcast ‘Poco Floro’, donde fue blanco de burlas por parte de los conductores John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz.

La cubana no fue ajena al escándalo y mostró su solidaridad con la humorista peruana, revelando que ella también fue víctima de una experiencia similar. “Eso mismo me hicieron hace una semana... es la entrevista más incómoda de mi vida... les dije que si no cambiaban de tema me paraba y me iba”, contó Lisandra a través de un mensaje enviado a Instarándula.

Mauricio Diez Canseco rehace su vida con nueva pareja

Mientras Lisandra celebra su divorcio y se enfoca en su carrera, en marzo de este año, Mauricio Diez Canseco confirmó su nuevo romance con la modelo argentina Aixa Sosa, de 27 años, quien forma parte del show Las Vedettes Doradas de Argentina. La joven ha confirmado públicamente su relación con el empresario y lo ha descrito como una persona “caballerosa, detallista y sensible”.

“Es un caballero, una persona buena, detallista y todo eso me conquistó. Soy una chica sensible y tenemos muchas cosas en común, nos llevamos bien”, dijo Sosa a la prensa, revelando que el romance comenzó en un entorno laboral vinculado a la cadena de restaurantes Rústica, propiedad de Diez Canseco.

La pareja fue captada en diferentes ciudades del Perú, como Lima, Cusco, Piura y Máncora, donde incluso se les vio de la mano. Estas apariciones públicas han desatado reacciones divididas, especialmente porque la noticia llegó casi en paralelo con la confirmación del embarazo de Dailyn Curbelo, también cubana y ex pareja del empresario.

La artista cubana confesó a 'Instarándula' que pasó por una situación similar a la de Gabriela Serpa durante su entrevista en 'Poco Floro'. | TikTok/RicLaTorre

En abril de este año Curbelo dio a luz a mellizos, los primogénitos de la cubana y el séptimo y octavo hijo de Diez Canseco.

Por su parte, Lisandra Lizama ha reiterado en diversas ocasiones que su enfoque está plenamente orientado al ámbito profesional.