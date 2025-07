La nueva vida de Sully Saénz, luego de dejar Esto es Guerra y el Perú: ¿a qué se dedica?

Sully Sáenz, quien se ganó el apodo de la Gatita en sus años como figura de Esto es Guerra, decidió hace un tiempo dar un paso al costado del mundo del espectáculo para empezar desde cero... y fuera del país. Hoy, a sus 37 años, la exchica reality ha construido una vida completamente distinta en Miami, Estados Unidos, lejos de los sets, los retos y las cámaras que solía dominar.

Aunque mantiene presencia en redes sociales, su vida actual tiene poco que ver con la televisión. La también arquitecta dejó los realities para enfocarse en su familia y en criar a su hijo de 11 años, fruto de su relación con el canadiense Evan Piccolotto, con quien se casó en 2017 y se separó en 2019.

Tras la ruptura, Sully puso en marcha una nueva etapa en Palm Beach, donde reside desde 2023 y desde donde ha comenzado a construir una carrera más sólida, aunque menos mediática.

Sully Sáenza se casó con Evan Piccolotto en el 2017. Foto: Facebook.

De la televisión al mundo inmobiliario

Lejos de lo que muchos podrían pensar, Sully no vive solo de su pasado televisivo. En realidad, ha retomado la carrera que estudió —arquitectura— y ahora también incursiona en el competitivo mundo de los bienes raíces. Aunque no muestra mucho de este nuevo trabajo en sus redes, en una publicación apareció en el exclusivo Aston Martin Residences Miami, un edificio de lujo en el corazón de la ciudad, donde escribió: “Trabajando con pasión”, dejando ver que se ha reinventado profesionalmente con éxito.

En su biografía de Instagram se describe como TV Host, arquitecta y real estate, aunque la mayoría de sus seguidores la siguen por otro motivo: sus constantes viajes por Europa y Estados Unidos. Italia, Francia, España y Miami son algunos de los destinos que han protagonizado sus últimas publicaciones. Sin embargo, entre los lujos y las postales turísticas, hay algo que Sully nunca deja de lado: su rol como madre.

En el último Día de la Madre, compartió una foto junto a su hijo con un mensaje que tocó el corazón de muchos. “No me arrepiento ni un segundo de haber puesto mi rol de mamá primero, antes que nada. A veces me detengo a mirarte y no puedo evitar que los ojos se me llenen de lágrimas de orgullo”, escribió.

La nueva vida de Sully Saénz, luego de dejar Esto es Guerra y el Perú: ¿a qué se dedica?

¿Nuevo amor en la vida de la ‘Gatita’?

Aunque mantiene un perfil más bajo en temas sentimentales, en febrero de 2023 Magaly TV: La Firme reveló que Sully no estaría sola en esta nueva etapa. El programa difundió imágenes donde se le ve en actitud muy cariñosa con un hombre en un restaurante de Miami: abrazos, besos y copas de vino en lo que parecía una cita romántica.

Según el informe del programa de Magaly Medina, el hombre en cuestión sería Antonio Bendek, un empresario con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario de lujo en Estados Unidos. Además de vender propiedades, Bendek es conocido por ser la cara visible de su propia empresa: protagoniza sus campañas publicitarias, modela, y —como señalaron en el informe— sabe perfectamente cómo promocionarse con estilo.

Aunque ninguno ha hecho pública la relación en redes sociales, desde septiembre de 2022 se han intercambiado constantes “likes” y emojis de corazones en Instagram. A pesar de las imágenes difundidas, Sully ha preferido mantener en reserva esta parte de su vida, dejando que hable más su trabajo y sus viajes que su estado sentimental.

Antonio Bendek, galán de Sully Saénz. instagram

A diferencia de muchos de sus excompañeros de reality, Sully Sáenz ha optado por una vida más privada, enfocada en lo que realmente le importa: su hijo, su carrera y su bienestar. Sin escándalos, sin exposición innecesaria, pero con una comunidad de seguidores que sigue pendiente de cada uno de sus pasos —aunque ahora sean sobre suelos europeos o torres de lujo en Miami.