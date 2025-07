Gaby Spanic, la villana más querida, se rinde ante el Perú: “Vamos a pensar si me nacionalizo peruana”

Gaby Spanic feliz de estar en Perú. IG Gaby Spanic/ @bybardo

Gaby Spanic, quien logró fama a nivel internacional tras protagonizar La Usurpadora, se mostró feliz de reencontrarse con el público peruano, que la ha acompañado durante años y al que considera parte fundamental de su carrera. “Vamos a pensar si me nacionalizo peruana”, bromeó en medio de una cálida entrevista con Infobae Perú.

La actriz, que inició su carrera en la televisión venezolana cuando apenas tenía 13 años, recuerda con gratitud su recorrido profesional y el cariño internacional que ha cosechado. Actualmente, Gaby Spanic se encuentra en el país con la obra Bruja, que se viene presentando en diferentes ciudades del país.

Gaby, no es la primera vez que vienes a Perú, y siempre te reciben con mucho cariño...

Muy agradecida con Perú. Vamos a pensar si me nacionalizó peruana (con una gran sonrisa). Muchas fans de Perú me siguen en las redes sociales. Amo el Perú. La comida favorita de mi hijo es peruana. Entonces muy contenta, muy agradecida.

¿Qué sentiste cuando te dijeron que traerían la obra ‘Brujas’ a Perú?

Sentí felicidad, ilusión. Me encanta. Me siento bendecida, yo soy de las que piensa que la vida tiene un solo contrato. Entonces, a echarle ganas a la vida, Dios me bendice cada vez que vengo a Perú en todos los sentidos.

Gaby Spanic confiesa que ama actuar de villana, pero en realidad es muy romántica.

Si bien es cierto, has interpretado muchos papeles, los de villana han calado más en el corazón de tus fans. ¿Cómo tomas esto?

Soy la villana más amada y más odiada, y eso me da muchísimo gusto porque significa que lo he hecho bien. Que soy muy responsable con mi trabajo. Lo cuido mucho porque el público merece respeto. Entonces trato de trabajar mucho mis personajes, ya que han pasado muchas telenovelas, no solamente de Televisa, sino de Azteca, de Venevisión, de Venezuela, de Colombia, tantas novelas que he hecho. Empecé en esto cuando tenía 13 años, como extra, como figurín en la televisión en Venezuela, que fue poquito a poco.

¿Qué disfrutas más? ¿Ser la buena o la villana?

Ay, no, la villana. Es más rico. Puedes crear más como actor, porque las villanas detonan toda la historia. Las buenas es como que llorar y llorar y al final ser feliz, y ya. Las villanas, a nivel histriónico, de interpretación, de dar un mensaje a la sociedad, son las que me ha gustado. Son muy interesantes.

Gaby Spanic feliz de ser reconocida como la villana más querida.

Eres una actriz que sigues en vigencia. ¿Cómo has tomado el hecho de adecuarte a los cambios que ha sufrido el medio? Tenemos las redes sociales, nuevas plataformas...

Bien, yo me adapto. Me puedo adaptar a las situaciones. A mí nadie me regaló nada, he trabajado desde niña, entonces me adapto. Respecto a las redes sociales, sí las uso, pero también me ayudan cuando estoy muy ocupada, porque son muy demandantes. Yo mando el material y digo: hazme esto o lo otro. Soy la jefa (risas). No tengo el chance de usarlo seguido como muchas otras personas.

¿La gente te suele tener miedo por tus personajes como villana?

Sí, en vida real soy dulce. La gente me tiene miedo por mis personajes, pero la verdadera usurpadora no es así. He sido Penélope (risas), como romántica. No me doy cuenta a veces de las cosas, no soy capaz de planear maldades. Extremadamente sensible. A veces un poco hormonal, como las mujeres en todas partes del mundo. A pesar de ser villana, en mi vida real, elucubrar maldad hacia alguien no se me da.

Gaby Spanic. (Fotos: Instagram/@gabyspanictv/@televisa)

Eres venezolana de nacimiento, ¿qué puedes decir sobre tus compatriotas que han tenido que salir del país por el actual Gobierno?

Primero gracias al Perú por recibirlos, por darles la oportunidad, porque hay muchos venezolanos que son muy talentosos, muy queridos, que le echan ganas al trabajo. A ellos, que Dios me los bendiga. Este y todo lo mejor porque tenemos que seguir adelante.

‘Brujas’ llegó a Perú

Gaby Spanic compartirá roles con Cecilia Galliano, Sabine Moussier, Dalilah Polanco y Verónica Montes en la obra ‘Brujas’, una comedia que narra el reencuentro de cinco amigas de la adolescencia. “Lo que empieza como una reunión alegre se convierte en una noche de revelaciones y enfrentamientos, donde salen a la luz secretos, envidias, frustraciones y conflictos del pasado. Después de Perú, seguirán con su gira en Estados Unidos”, señala la reseña.

Bajo la producción de José Salinas, ‘Brujas’ llega al Perú después de realizar presentaciones en México. Las actrices vienen realizando exclusivas presentaciones en nuestro país. Este 6 de julio, los pobladores de Tacna podrán verla en el Centro de Convenciones Barra 7.

Gaby Spanic, Sabine Moussier, Cecilia Galliano, Dalilah Polanco y Verónica Montes son las protagonistas de 'Brujas'. Infobae Perú