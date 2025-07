Tráiler que transportaba insumos para monedas del BCR se incendió en la Vía de Evitamiento

Se incendia tráiler que transportaba monedas del Banco Central de Reserva en Lima | Video: Tv Perú

La madrugada de este 4 de julio, un incidente que involucró un tráiler que transportaba insumos metálicos para la producción de monedas del Banco Central de Reserva (BCR) causó un gran revuelo en el puente Huánuco, ubicado en el Cercado de Lima.

Según informó Tv Perú, el vehículo, que se dirigía al centro de la capital desde Chorrillos, sufrió un incendio cuando uno de los ejes de las llantas posteriores se recalentó, lo que provocó que el fuego comenzara a originarse en esa zona.

El tráiler formaba parte de un convoy de tres camiones contratados por el BCR para el traslado de cospeles, un insumo metálico en forma de figura circular que se utiliza en la producción de monedas. No se trata de monedas propiamente dichas, sino del material utilizado en su proceso de fabricación. Estos cospeles no tienen valor monetario, ya que aún no están impresos, y su transporte no corresponde al manejo habitual del dinero del BCRP.

Un tráiler que transportaba cospel (insumos metálicos para la producción de monedas) se incendió de camino a la Casa de la Moneda del BCRP | Foto captura: Tv Perú

El incidente ocurrió cuando el tráiler circulaba por la vía Evitamiento y se dirigía hacia el puente Huánuco, que conecta con el distrito de San Juan de Lurigancho. Al ingresar en esta zona, el conductor notó que salía humo de la parte posterior del vehículo, por lo que inmediatamente detuvo el vehículo antes de llegar al puente.

El fuego fue sofocado rápidamente gracias a la intervención de los bomberos, que acudieron al lugar para evitar que el siniestro causara mayores daños. Aunque las llamas afectaron ligeramente los barriles que contenían los cospeles, estos no sufrieron daños directos. La situación fue controlada sin que se registraran víctimas ni heridos.

El incidente causó congestión vehicular y el cierre de la vía de acceso al puente Huánuco por al menos dos horas, afectando la circulación en ambos sentidos y generando largas filas de vehículos. Además, la vía Evitamiento experimentó demoras debido al siniestro, que ocurrió en hora punta del tráfico.

Una vez controlado el fuego y remolcado el tráiler con la ayuda de un tractor que levantó la parte trasera del camión, el puente Huánuco fue reabierto para el paso vehicular, y la circulación se normalizó gradualmente. El tráiler afectado fue retirado del lugar para que pudieran realizarse las reparaciones pertinentes, y se gestionó un transbordo de los cospeles a otro camión similar para continuar con el traslado del cargamento hacia la Casa de la Moneda del BCR.

Personal de los Bomberos indicaron que, afortunadamente, la causa del incendio no fue una falla estructural mayor, sino un recalentamiento en uno de los ejes de las llantas, lo cual es relativamente común en este tipo de vehículos de carga pesada. El incendio fue controlado antes de que se produjeran daños mayores al camión o al cargamento de cospeles.

Números de emergencia

En caso de incidentes similares en Perú, aquí tienes algunos números de emergencia a los que puedes contactar:

Bomberos (Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú) Número de Emergencia: 116 Policía Nacional del Perú (PNP) Número de Emergencia: 105 Servicio de Urgencias Médicas (SAMU) Número de Emergencia: 106 Defensa Civil (Ministerio de Defensa) Número de Emergencia: 113 Central de Emergencias (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) Número de Emergencia: 0800-15770