Nicola Porcella arremete contra Lucía Oxenford por criticar su forma de actuar: “Israel hace más plata que tú”.

Nicola Porcella vuelve a encender la polémica en torno a su carrera frente a cámaras al responder con dureza a los comentarios de Lucía Oxenford, quien cuestionó su nivel actoral durante una transmisión del pódcast “Por no decirlo”.

El actual actor de telenovelas en México no dudó en defenderse e ironizó sobre la situación profesional de la actriz, marcando un nuevo episodio en el historial de cruces que lo tienen como protagonista.

El origen de la disputa: críticas y réplicas

La controversia se reavivó cuando Porcella mencionó, en un video de TikTok, un antiguo comentario despectivo que recibió hace años mientras grababa la telenovela juvenil “Ven, baila quinceañera”.

El exchico reality recordó una frase de la actriz Jely Reátegui, quien calificó su actuación como acartonada y sin registro: “Me criticó una actriz allá, que no me ayudó. Dijo: ‘Ay, cómo ponen a Nicola. Parece una puerta’”.

Porcella retomó el tema años después y, lejos de esquivar el recuerdo, lanzó con ironía: “Mami, ahora mira dónde está la puerta, ahora mira dónde está la puerta”.

Sin revelar directamente el nombre de la actriz, Nicola explicó que en el ambiente actoral mexicano ha encontrado un enfoque diferente, destacando el apoyo de colegas como Fernando Colunga, Blanca Guerra y Patricia Reyes, quienes suelen aconsejar a los más jóvenes para crecer profesionalmente: “Ellos te ayudan a mejorar, ella me quiso poner el pie”, relató.

Nicola Porcella revive polémica con Jely Reátegui desde México: “Ahora mira dónde está la puerta”. Video: TikTok @lcdlf5_all_stars

El momento tenso en el pódcast con Lucía Oxenford

La discusión tomó un nuevo giro cuando los conductores del pódcast, Israel Dreyfus y Lucía Oxenford, llamaron en vivo a Nicola Porcella, quien actualmente graba una novela en México.

Durante la conversación, Oxenford decidió manifestar directamente su parecer: “Me cae muy bien, lo conocí muy poco, pero para mí yo lo he visto actuar y me parece muy duro para actuar”.

La observación de la actriz no fue bien recibida por Porcella, quien respondió de forma desafiante: “Dices ‘yo soy actriz’, súper actriz, ¿dónde estás trabajando? Que mis talleres, que estoy haciendo esto…”. La situación se volvió aún más incómoda cuando Oxenford replicó: “Anda a verme al teatro”.

Porcella no tardó en lanzar una nueva frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Israel hace más plata que tú”, en referencia a su compañero de conducción del pódcast.

Esta afirmación provocó una reacción de desagrado por parte de Lucía Oxenford, quien expresó: “Nicola, hasta las we... tu comentario”. El altercado evidenció la molestia de la actriz por los dichos del exchico reality.

El antecedente: la frase de “dos puertas interactuando”

Este episodio remite a la recordada controversia protagonizada por Jely Reátegui en 2016. Durante una entrevista con El Comercio, la actriz se refirió al trabajo actoral de Nicola Porcella y Angie Arizaga, ambos parte del elenco de ‘Ven, baila quinceañera’.

Reátegui declaró: “Para mí son como dos puertas actuando, no pasa nada, son dos bloques que hablan, no hay un objetivo”. Subrayó que prefería adelantar esas escenas porque le resultaban “insufribles”.

Las declaraciones se convirtieron en tendencia y provocaron múltiples respuestas. Porcella, afectado por los comentarios, reconoció que no era un actor profesional cuando sucedieron.

“Cuando salen a criticarme yo no era actor y no podía separar lo personal de lo profesional. Jely no era mi amiga, pero habíamos trabajado juntos. Lo que me molestó fue que me aconsejaba muchas veces cuando me veía mal. Ella me decía: ‘Nicola, tranquilo, ya va a pasar’”.

Con el paso del tiempo, Porcella admitió que su respuesta inicial también fue producto de su enojo. “También me equivoqué porque di a entender que Jely lo hizo por fama, pero no necesitaba eso. Fue la calentura de que hayan pasado tantas cosas para que ella, que había estado trabajando conmigo, me critique en vez de ayudarme”.

Nicola Porcella y el papel de ‘galán’ que tendrá en ‘Amanecer’

Nicola Porcella avanza en su carrera actoral con su participación en la telenovela mexicana “Amanecer”, producción de Juan Osorio para Televisa. Por primera vez, el actor peruano asume el papel protagónico de galán en una ficción internacional, donde comparte escenas con actores reconocidos como Fernando Colunga y Livia Brito.

En ‘Amanecer’, Porcella interpreta a Camilo Palacios, un personaje marcado por la fragilidad emocional y diversas frustraciones personales. Este nuevo desafío le ha exigido preparación adicional, tanto en el análisis del guion como en una transformación personal profunda, incluyendo largas jornadas de grabación y maquillaje para construir el perfil de Camilo.

El propio actor explicó que dar vida a este personaje ha sido uno de los procesos más complejos de su trayectoria, ya que implicó un trabajo a fondo para comprender las motivaciones y conflictos internos del rol.

La telenovela está programada para estrenarse el lunes 7 de julio a las 21:30 horas por el canal Las Estrellas, mientras que su llegada a la plataforma ViX aún no tiene fecha confirmada para la audiencia internacional.

Desde Perú y otros países de Latinoamérica, crece la expectativa por el debut de Porcella en la televisión mexicana. El actor ha compartido los detalles de su experiencia a través de sus redes sociales y ha invitado a sus seguidores a acompañarlo en este paso, destacando el reto de participar en la industria mexicana: “El palenque no es pa’ pollos, es pa’ gallos”, expresó, aludiendo a la competitividad y las altas exigencias del mercado televisivo mexicano.

Nicola Porcella y el papel de ‘galán’ que tendrá en la nueva novela de Televisa, 'Amanecer'. IG