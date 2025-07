Milena Warthon, su homenaje a Victoria Santa Cruz y su deseo de seguir lanzando temas inéditos: “Soy más que una ‘Gaviota’”

Milena Warthon expresó su admiración por Victoria Santa Cruz, compositora y una de las principales difusoras del arte afroperuano.

Milena Warthon estrenó su más reciente sencillo, “Victoria”, una canción con la que rinde homenaje a la emblemática artista afroperuana Victoria Santa Cruz. Más que un tributo musical, el tema representa un punto de quiebre y sanación para la cantautora, quien en conversación con Infobae Perú abrió su corazón para hablar de su evolución artística y personal. Además, alza la voz para pedir más apoyo a la música peruana original, sin desmerecer a quienes siguen haciendo covers.

“La compuse en Chincha, me tomó unos 15 días. Nació desde el deseo de cantar sobre Victoria Santa Cruz. Pero para poder hacerlo, tuve que comprender su mensaje, su fuerza. Investigué, me conecté con su historia y con la mía también”, señaló.

“Victoria” fusiona el pop andino con los ritmos del festejo afroperuano y transmite un mensaje de amor propio, resiliencia y lucha contra los estereotipos. Para Milena, la canción no solo busca honrar a Victoria Santa Cruz, sino también resignificar etiquetas históricamente cargadas de prejuicio. “Nos invita a todos a que nos olvidemos de la carga con la que tal vez nos definimos o la sociedad nos define”, explicó Milena Warthon.

“Hay que darles un nuevo significado. En mi caso, yo soy una mujer andina y hay que darle significado a ello. Al igual que a Victoria Santa Cruz cuando le gritaron Negra”, señaló joven intérprete, destacando la forma en que la fallecida cantante transformó un insulto en empoderamiento, ejemplo que quiere seguir con su música.

Milena Warthon se inspiró en Victoria Santa Cruz para lanzar su nuevo tema.

Se hace más fuerte con las críticas

La cantante reconoce que ha enfrentado una ola constante de críticas por su imagen, su voz aguda, sus raíces y hasta su apellido. Pero lejos de paralizarse, ha convertido esas agresiones en una motivación para seguir creando.

“A veces en la vida te ponen trabas, pero esas cositas son para aprender. Hoy en día, considero que el tener tantas críticas o haters, es porque estoy haciendo algo importante, porque es algo disruptivo, algo que incomoda a la gente y eso es lo que a mí me gusta y lo que me hace sentir orgullosa de mi trabajo. Cuando leo a un hater poniendo algo que me parece totalmente descabellado, me doy cuenta que tengo que seguir cantando porque realmente sí hay mucho frustración. Quieren hacer daño a otra persona, y eso refleja las inseguridades que tiene”, señaló.

Milena Warthon lleva siete años trabajando como artista independiente, con más de cuatro dedicados a producir música original. Ha realizado conciertos en Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos y no piensa detenerse.

“La gente me ha dado su apoyo. Ha sido una carrera de muchos logros, pero también de muchos momentos tristes. Eso es lo que me caracteriza y por lo cual la gente me va a recordar. Porque yo soy diferente, yo defiendo mi autenticidad al máximo y para mí eso es suficiente”, indicó la artista.

Milena Warthon sueña que otros músicos conviertan sus canciones en covers.

“Soy más que una Gaviota”

Su esfuerzo para seguir compartiendo su música ha sido constante y sin atajos, donde no ha dudado en ser ella misma la que vende sus entradas para sus conciertos. "He hecho todo lo que una artista que cree en lo suyo tiene que hacer”, remarcó.

Bastante firme, señaló que siempre está buscando nuevas propuestas, esforzándose para salir adelante. Es por ello, que le sorprende que, a veces, le pregunten qué ha hecho después de ganar la Gaviota en Viña del Mar en 2023.

“La carrera de un artista no es tan estable, pero siempre estoy avanzando. Yo vengo trabajado en muchas cosas, he brindado conciertos en el Parque de la Exposición, en el Gran Teatro Nacional. También he viajado fuera y dentro de Perú para realizar shows. Estoy trabajando como hormiguita, una Gaviota no me define. Si mañana, Dios quiera, me gano un Grammy. También voy a tener que seguir trabajando porque creo que no hay un límite”, aseguró.

Milena Warthon en Viña del Mar 2023.

Críticas, salud mental y valentía emocional

En la entrevista, Milena no esquivó hablar sobre su salud emocional en medio de la crítica que ha tenido que lidiar desde hace muchos años, donde la sobreexposición, sobresexualización y el acoso cibernético han sido duros.

“Sí me afecta, me afecta muchísimo. No saben lo mucho que tengo que trabajar en mi autoestima diariamente para poder afrontarlo, pero es lo que me toca. Hay cosas peores, hay gente que no tiene que comer o le pasas cosas feas", señaló Warthon, remarcando que ha recibido ayuda profesional desde los 13 años.

“He llevado terapias y eso me ha ayudado mucho. Actualmente, no estoy llevando terapia. A mis 25 años, probablemente, voy a volver a tomarlas, porque cada vez se hace más difícil estar estable. Es como cuando construyes una pared, de buena calidad, pero si le tiras ladrillos todos los días, se va a dañar, se debilita. Ahora estoy bien con mi autoestima, y cuando no sea así, tengan por seguro que se los diré”, dijo.

Milena Warthon.

Los covers y la importancia de hacer música original

Milena Warthon también alzó la voz sobre la importancia de apoyar la música peruana inédita. Sobre los covers, señaló que no está en contra, pues así comenzó su carrera.

“Una de las cosas que a mí me enorgullece y me gusta mucho, es que yo soy cantautora y giro por fuera y dentro de Perú con mi música. La gente me conoce por mis shows, como también hay muchos que recién me están conociendo. El hacer covers es una decisión propia, yo he empezado haciendo covers. Siento que es el primer paso, lo que venga después, es decisión de cada uno y se respeta”, señaló.

Sin embargo, indicó que también entiende a quiénes aún no apuestan por dar el siguiente paso, ya que es muy complicado, y en Perú, no hay mucho respaldo. “Al final, el artista tiene que comer, tiene que hacer, tiene que vivir. Tal vez por eso cantan covers, porque así es como pueden mantener sus carreras profesionales. Una de mis metas a largo plazo sería que otros artistas canten mis canciones también. Poco a poco voy a ir lográndolo. En Perú hay mucho talento y no tiene nada que ver si hacen covers o no”, dijo.

“Al final, el arte es arte. Hay niveles, sí, pero ¿de qué? cada uno es diferente. Considero que si cantamos por el ego y hacemos nuestro arte por el ego, eso no está tan chévere. Yo invito a la gente que haga su arte porque les gusta, porque les llena el corazón, no para compararse con otras personas", concluyó.

Milena Warthon. (Captura de IG)