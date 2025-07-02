Perú

Martín Vizcarra asegura que sigue en campaña rumbo al 2026: “Difícil que la Corte IDH no corrija ese atropello”

El expresidente confirmó su intención de postular en las elecciones de 2026, a pesar de sus tres inhabilitaciones dictadas por el Congreso. Aseguró que mantiene la “esperanza” en la Corte IDH para revertirlas

Guardar
Martín Vizcarra confirmó su intención
Martín Vizcarra confirmó su intención de postular en las elecciones generales de 2026, pese a las inhabilitaciones dictadas por el Congreso, y mantiene la esperanza en que la Corte IDH las suspenda

El expresidente Martín Vizcarra reafirmó este miércoles su intención de participar en las elecciones generales de 2026, a pesar de las inhabilitaciones impuestas por el Congreso. Desde Tacna, aseguró que no ha abandonado su carrera política y que mantiene la esperanza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Sigo en campaña, totalmente”, expresó a los periodistas que le consultaron al respecto. Al mismo tiempo, reiteró su confianza en el organismo internacional: “Veo bien difícil que la Corte IDH no corrija ese atropello, mantengo la esperanza”.

Vizcarra solicitó una medida cautelar ante la Corte IDH para suspender los efectos de las inhabilitaciones en su contra. La medida busca frenar temporalmente la imposibilidad de postular a cargos públicos mientras se resuelve el fondo del caso. La acción no elimina las medidas, pero las suspende mientras “se resuelve el fondo”.

El exmandatario también se pronunció sobre su actividad profesional actual. “Vengo (a Tacna), aunque el fiscal Juárez Atoche no cree, a trabajar. Estoy trabajando como ingeniero en un proyecto inmobiliario en Moquegua, lo que me obliga a venir una o dos veces al mes”, sostuvo.

Vizcarra solicitó una medida cautelar
Vizcarra solicitó una medida cautelar ante la Corte IDH para frenar temporalmente las restricciones que le impiden postular a cargos públicos mientras se resuelve el caso

Agregó que su hija también participa en la iniciativa empresarial: “(Ella) es responsable de ese trabajo y la que me ha contratado. Percibo doce mil soles en el periodo en que terminan, desde el mes de abril. Es un proyecto familiar. Toda mi vida he trabajado con proyectos familiares, desde el 90 (...) hasta el 2018, con mis hermanos”, dijo.

Vizcarra no ocultó su rechazo hacia el fujimorismo, al que responsabilizó de sus inhabilitaciones y de la designación del actual Tribunal Constitucional (TC). “No tenemos definido (con qué organizaciones políticas se aliaría su partido, Perú Primero), pero hay varios partidos que nos están siguiendo. Con el fujimorismo, obviamente no. Ni hablar, ni a la esquina”, enfatizó.

“¿Por qué creen que el Congreso, que es manejado por el fujimorismo, me ha vacado y me ha inhabilitado tres veces? El fujimorismo es el que ha nombrado este actual TC, y el TC ha rechazado mi demanda de amparo”, añadió.

El exgobernante acumula tres inhabilitaciones dictadas por el Congreso. La primera, en 2021, fue de diez años debido a su vacunación anticipada contra la COVID-19, en el caso conocido como ‘Vacunagate’.

Vizcarra enfrenta un juicio oral
Vizcarra enfrenta un juicio oral por presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua

En 2022, recibió otra sanción por cinco años, a raíz de supuestos vínculos con empresas contratistas cuando fue ministro de Transportes. Finalmente, en junio de 2025, el Parlamento aprobó una nueva inhabilitación de diez años por considerar inconstitucional la disolución del Congreso en 2019.

Panorama

La semana pasada, el juez Víctor Alcocer decidió no imponer seis meses de prisión preventiva a Vizcarra en el juicio por presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Sin embargo, estableció reglas de conducta para asegurar la presencia del expresidente, entre ellas la prohibición de acudir a sedes de embajadas, la restricción de comunicación con personas vinculadas a representaciones diplomáticas, el control biométrico mensual y la obligación de justificar sus actividades cada 30 días.

Actualmente, el expresidente enfrenta un juicio oral por presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, como autor, durante su periodo como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión.

Temas Relacionados

Martín VizcarraElecciones 2026peru-politicaCorte IDHElecciones Perú 2026

Más Noticias

Senamhi alerta incremento de vientos en Lima y otras regiones de la costa peruana del 20 al 22 de diciembre

El pronóstico del Senamhi advierte que diversas regiones del litoral enfrentarán ráfagas que podrían reducir la visibilidad y afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones

Senamhi alerta incremento de vientos

Navidad segura en los comercios: Sunafil despliega campaña preventiva para más de 20 mil trabajadores a nivel nacional

Entre noviembre y diciembre, la entidad realizó cinco jornadas de intervención en emporios, mercados y centros comerciales, brindando asistencia técnica sobre orden, rutas de evacuación, uso de extintores y manejo de almacenes

Navidad segura en los comercios:

El emotivo recuerdo de Javier Carmona que hizo llorar a Tula Rodríguez en la graduación de su hija Valentina

La graduación de la menor se convirtió en un momento profundamente emotivo para Tula Rodríguez, quien rompió en llanto al evocarse la figura de Javier Carmona durante la ceremonia escolar

El emotivo recuerdo de Javier

¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia?

Conocer la diferencia entre pandemia y epidemia es clave para entender cómo se propagan las enfermedades y cómo responden los sistemas de salud

¿Cuál es la diferencia entre

Alfonso Barco descarta volver a Universitario por singular razón: “Mi papá está dentro del club, no es muy ético”

El mediocampista habló sobre su presente, la convocatoria a la selección peruana y explicó por qué ve poco probable su retorno al club ‘crema’

Alfonso Barco descarta volver a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’ con terrorista Víctor Polay, excabecilla del MRTA: “Hoy no escribiría ese artículo”

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria prepara su serie

Alejandra Baigorria prepara su serie biográfica y apunta a Netflix: “Voy a actuar, pero en una serie de mi vida”

El emotivo recuerdo de Javier Carmona que hizo llorar a Tula Rodríguez en la graduación de su hija Valentina

Johana Cubillas explica por qué no firma el divorcio con Juan Ichazo: “yo no confío en él”

Juan Ichazo denuncia a Johana Cubillas por violencia psicológica y niega acusaciones de fotos y deudas de manutención

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

DEPORTES

Alfonso Barco descarta volver a

Alfonso Barco descarta volver a Universitario por singular razón: “Mi papá está dentro del club, no es muy ético”

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”

Jean Ferrari opinó sobre la elección de Javier Rabanal como nuevo técnico de Universitario: “Es una apuesta arriesgada”

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’