Magaly Medina se burla de Anthony Aranda al celebrar trío de Melissa Paredes: “Cuando ella se divirtió contigo, estaba casada”

Magaly Medina critica a Anthony Aranda por su actitud ante el pasado de Melissa Paredes.

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 1 de julio, Magaly Medina no dudó en comentar sobre los recientes dichos de Anthony Aranda, conocido como “El Activador”, respecto al trío que confirmó Bruno Agostini en El Valor de la Verdad con Melissa Paredes y Andrea San Martín.

La conductora mostró sorpresa y desconcierto al ver cómo Aranda abordó la situación con tanta calma, considerando que su relación con Melissa comenzó cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

La conversación arrancó cuando Magaly Medina comentó que Aranda había salido a declarar en sus redes sociales, afirmando que si el trío era cierto, no veía ningún problema en ello. Según Aranda, si su esposa se había divertido en su pasado cuando aún estaba soltera, no veía ninguna razón para molestarse.



“Si mi esposa, estando soltera, se divirtió, se lo celebro, qué bien”, dijo Aranda. Incluso, él comentó de manera ligera, como quien no tiene nada que ocultar, lo sucedido en el pasado. Sin embargo, Magaly no pudo evitar cuestionar esta actitud, ya que su relación con Melissa comenzó mientras ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, un punto que la conductora consideró crucial.

“Un caballero debería ponerse a pensar el impacto que puede generar, y más si supuestamente pasaron 12 años. ¿Para qué?”, comentó la modelo en entrevista, mientras Magaly le parecía curioso que Aranda estuviera tan “superado” con un tema tan sensible.

Para la conductora, muchos hombres hoy en día son mucho más abiertos y menos cuidadosos al hablar de sus relaciones pasadas, sin pensar en las repercusiones que esto puede traer a las personas involucradas, especialmente cuando se habla de temas tan íntimos.



Magaly también hizo hincapié en que, aunque Aranda se mostró tan “superado” al respecto, el contexto de la relación fue completamente diferente. “Lo que me parece curioso es que, en lugar de reflexionar sobre la situación, se da la idea de que está todo bien y que no importa lo que pasó antes”, comentó.

A su juicio, las infidelidades no deben ser tomadas tan a la ligera, y recordó que si bien el trío en cuestión fue consensuado y no es algo raro en las relaciones modernas, el hecho de que Melissa estuviera casada en ese momento le da una complejidad moral adicional.

“Cuando se trata de relaciones como esta, uno debería ser más cauteloso con lo que dice”, continuó Medina. Para ella, Aranda está minimizando la gravedad de la situación. “Sí, si bien ella estaba soltera cuando hizo el trío, no podemos olvidar que al principio de su relación con Aranda, Melissa aún estaba casada con Cuba. Y Aranda nunca dejó claro cómo ve esa parte de la historia”, advirtió entre risas Magaly, sugiriendo que Aranda debería abordar el tema con más seriedad en lugar de intentar restarle importancia a la situación.



Anthony Aranda respalda a Melissa Paredes

Recientemente, el bailarín Anthony Aranda salió al frente tras la controversia desatada por las declaraciones de Bruno Agostini sobre un supuesto encuentro íntimo que involucró a Melissa Paredes y Andrea San Martín. El bailarín y actual esposo de la actriz dejó en claro que no tiene problema alguno con el pasado de su pareja, y más bien, celebró que haya disfrutado su soltería.

“Hoy desperté y vi que me habían etiquetado en varios videos sobre un programa que salió hacer y quiero contarles mi opinión. De lo que se habló, yo creo que a ustedes ni a mí nos incumbe, si es verdad o mentira. La verdad no tiene importancia y, si es que fuera verdad y mi esposa, hace muchos años, soltera, se divirtió, bien, se lo celebro, qué bien. No pasa nada, así que poco show, por favor”, expresó el ‘Activador’ en sus redes sociales, visiblemente tranquilo.

