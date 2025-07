Días no laborables de julio 2025: ¿tengo derecho a un pago adicional en mi sueldo si trabajo esos días?

Los días no laborables no tienen un pago adicional por las horas o jorlada trabajada

En Perú, los días no laborables y feriados en julio son esperados con ansias por la población, especialmente porque coinciden con las emblemáticas Fiestas Patrias, el momento en que el país celebra su independencia y la identidad nacional. Sin embargo, aunque para la mayoría de personas estos días significan descanso, para muchos trabajadores implican una serie de dudas sobre cómo se deben manejar sus pagos, sobre todo en relación con sueldos, horas extras y compensaciones laborales.

En esta nota explicamos en detalle qué son los días no laborables, cómo afectan la remuneración, cuáles son los derechos laborales y qué deben tener en cuenta tanto empleadores como trabajadores para cumplir con la normativa vigente.

¿Qué es un día no laborable?

Primero es importante diferenciar entre dos conceptos legales: feriado y día no laborable.

Feriado: es un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores. Si se labora, el trabajador debe recibir una remuneración especial, generalmente el pago doble.

Día no laborable: es un día en que el gobierno dispone que no se trabaje para facilitar el descanso, pero puede ser optativo para algunas empresas, especialmente en el sector privado. Para el sector público, usualmente es un día de descanso obligatorio, pero con las horas recuperables.

¿Qué pasa con el pago de sueldos en días no laborables?

En términos generales, los trabajadores tienen derecho a percibir su sueldo completo si no trabajan durante un feriado, pero si labora en un día no laborable, esto significa que, aunque la empresa (estatal) no exija trabajar ese día, el salario mensual se mantiene íntegro, pero las horas que no se laboraron deben ser recuperadas en las próximas dos semanas.

Si el trabajador es requerido para laborar ese día no laborable, la empresa no está en la obligación de pagar horas extras o establecer una compensación que implique un pago mayor al normal.

Pagos extra en el sueldo solo corresponde cuando se trabajó en feriado nacional

¿Se pagan horas extras en días no laborables?

La Ley de Jornada Laboral en Perú establece que solo el trabajo realizado en feriados debe pagarse con recargo, usualmente doble o triple de la tarifa habitual por hora.

Esto quiere decir que si un trabajador labora el feriado del 28 de julio, deberá recibir un pago adicional equivalente a un 100% más de lo que gana por una hora normal. Por ejemplo, si su sueldo mensual es de S/1200, su pago por hora regular debe calcularse dividiendo ese monto entre las horas trabajadas al mes, y luego aplicando el recargo del 100% para ese día.

Es importante que este pago se refleje claramente en la planilla o recibo de sueldo para evitar problemas legales y reclamos posteriores.

¿Tengo derecho a un descanso compensatorio por trabajar el día no laborable?

No. Las empresas del sector público y privado no otorgan un descanso compensatorio por trabajar en un día no laborable, esto solo se otorga cuando se ha trabajado un feriado nacional. Recordar que estos días adicionales a los feriados son declarados única y exclusivamente por el Gobierno.

Feriado Nacional y día no laborable son términos que todos los trabajadores deben conocer y saber su diferencia

¿Qué pasa si un trabajador no quiere laborar en día no laborable?

El día no laborable es de obligatorio cumplimiento para el sector público, el trabajador debe acogerse al descanso, salvo que se encuentre en un área o puesto que por necesidad deban laborar (salud, seguridad, emergencias, etc.).

En el sector privado, si la empresa decide que el día no laborable es optativo, el trabajador puede negarse a trabajar ese día sin que ello implique una sanción, siempre y cuando acuerde con su jefe directo y no forme parte de servicios esenciales o turnos previamente establecidos.

Los empleadores deben informar oportunamente a sus trabajadores si el día no laborable será respetado o si deberán laborar. Esta comunicación debe hacerse con anticipación y respetar las normas laborales para evitar conflictos.

¿El 24, 25 o 26 de julio serán días no laborables?

Hasta el momento el Gobierno de Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre los días no laborables que se tendrán en el mes de julio 2025 y sol queda esperar a que las autoridades indiquen si se va a considerar los tres días o solo uno que esté junto a los feriados de Fiestas Patrias 2025.