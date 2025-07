Dayanita terminó con su novio por reportaje de Magaly Medina y la amenaza: “Yo sé dónde vive”

Dayanita reacciona con ira tras ser expuesta por Magaly Medina: “Yo sé dónde vive”. Infobae Perú / Captura Kick

Dayanita se encuentra en el centro de la controversia luego de que Magaly Medina expusiera en su programa Magaly TV La Firme las nuevas actividades laborales de la exintegrante de JB en ATV.

La actriz cómica, que durante años fue un rostro familiar en la televisión peruana, se ha visto envuelta en una polémica luego de que se revelara que, junto a su pareja, estaría ofreciendo supuesto contenido explícito para adultos a través de su cuenta en Telegram, además de brindar servicios sexuales privados por un costo de 800 soles.

Lo que parecía ser una actividad profesional de bajo perfil, se convirtió rápidamente en un tema de conversación en la farándula, lo que llevó a Dayanita a perder el control en una transmisión en vivo en la plataforma de Kick tras ver la nota de Magaly junto a su novio y amigos.

Dayanita se molesta por reportaje de Magaly Medina

El impacto del reportaje de Magaly Medina fue inmediato, y durante la transmisión, la exactriz no pudo ocultar su incomodidad al ver que su vida privada se hacía pública. Mientras observaba el programa en compañía de amigas y su pareja, Miguel Rubio, la reacción de la exartista cómica cambió rápidamente de sorpresa a ira.

La tensión se palpaba en el aire y, al ver cómo su imagen era expuesta, Dayanita intentó ponerse en contacto con el reportero que había hablado con ella, sin poder obtener respuestas rápidas. Fue en ese momento cuando la situación se desbordó y comenzó a arremeter contra la periodista de una manera inesperada.

“Yo sé dónde vive. Yo sí sé dónde vive Magaly, igual me avisan no más, yo tengo la ubicación”, gritó Dayanita, visiblemente enfadada a sus seguidores que le pedían en los comentarios que se pronuncie. Las palabras fueron seguidas de una crítica directa a la conductora de Magaly TV La Firme, quien se había burlado de sus actividades y había expuesto la situación de la actriz sin ningún tipo de filtro.

En medio de la desesperación, Dayanita continuó arremetiendo: “Esa señora, parece que no le hace nada bien el amor, oye”, sentenció, buscando aliviar la tensión de la situación con un toque de sarcasmo.

Dayanita revela que su novio le terminó por decir que él sabía de su nuevo trabajo

Sin embargo, las tensiones no cesaron con esas declaraciones. En un momento, tanto Dayanita como su pareja, Miguel Rubio, abandonaron el espacio en el que estaban transmitiendo en vivo, lo que generó aún más inquietud entre los seguidores de la actriz. Mientras tanto, los comentarios del público no dejaban de llegar, muchos expresando preocupación por la actitud de la actriz y por la relación con su pareja, quien aparentemente no estaba al tanto de las actividades laborales de Dayanita en ese campo.

La situación continuó escalando durante el transcurso de la transmisión en vivo, con Dayanita mostrando signos de agotamiento emocional. “Mi pareja me terminó, no sabía lo que estaba pasando, no lo sabía”, confesó la actriz entre lágrimas, explicando que su relación se había visto afectada por la exposición de sus actividades en el mundo del contenido explícito.

La revelación de que su pareja no tenía conocimiento de su nuevo trabajo sumió a Dayanita en un estado de vulnerabilidad, dejando entrever que las consecuencias de la polémica habían llegado más allá de lo que ella esperaba.

Al ver que la situación se estaba saliendo de control, Dayanita intentó retomar la transmisión con un tono más relajado, pero la tensión seguía presente. No pudo evitar hablar sobre el impacto personal que había tenido en ella la difusión de su vida privada, especialmente por el tipo de trabajo que había decidido realizar para salir adelante en medio de dificultades económicas y personales.

