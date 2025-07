Bruno Agostini revela que ¿Onelia Molina? le agradeció por ‘desenmascarar’ a Vania Bludau: “Es alguien que le hizo daño”

¿Onelia Molina escribió a Bruno Agostini para agradecerle por hablar de Vania Bludau? Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición de La Noche Habla este 1 de julio, Bruno Agostini reveló detalles sobre mensajes que recibió de personas muy conocidas en el mundo de la televisión. Según Agostini, una mujer le escribió agradeciéndole por haber hablado sobre Vania Bludau en El Valor de la Verdad, argumentando que había hecho mucho daño a la modelo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue que Bruno no reveló el nombre de la persona, aunque dejó entrever que podría tratarse de Onelia Molina, una figura con la que tiene cierta relación en redes sociales.

Bruno Agostini deja entrever que Onelia Molina y Mario Irivarren le agradeció públicamente por sus comentarios sobre Vania Bludau. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Durante la transmisión, Tilsa Lozano, quien también participaba en el programa, insinuó que Onelia o Mario Irivarren podría ser la persona que escribió a Bruno, debido a las discrepancias que ha tenido con ambos.

“Yo me fijé en Insta y vi que Bruno sigue a Onelia y Onelia sigue a Bruno. Ellos no han compartido reality como para que se sigan, o sea... ¡Meh! ¡Qué raro!”, comentó Lozano, quien añadió que la situación generaba incertidumbre. A pesar de las insinuaciones, Agostini evitó confirmar el nombre y se limitó a esquivar la pregunta de forma ambigua, lo que alimentó aún más los rumores.

“El que calla otorga también”, mencionaron los conductores. Sin embargo, el español solo atinó a reírse. Vale recalcar que, la relación entre Onelia y Vania ha sido tensa desde un incidente ocurrido durante la fiesta de matrimonio de Alejandra Baigorria.

En dicho evento, Bludau habría conversado con Irivarren, lo que provocó que Onelia molesta con la situación, terminara su relación con el integrante de Esto es Guerra.

Onelia Molina minimiza la presencia de Alejandra Baigorria y Vania Bludau en ‘Esto es Guerra’: “Cero contacto, no sé nada de ellas”.

¿Qué dijo Bruno Agostini?

Lo que Bruno Agostini dejó entrever es que varias personas del mundo del espectáculo le habían escrito, alegando que ya era hora de desenmascarar a Vania Bludau.

“Mucha gente de la farándula me escribió, chicas que me decían que ya era hora de que desenmascarara a Vania”, expresó Agostini, dejando claro que el apoyo que recibió por parte de algunas personas en la industria no pasó desapercibido.

A pesar de las insinuaciones de Tilsa Lozano y otros comentarios de los presentes en el programa, Agostini insistió en que no podía confirmar nada de forma tajante. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de tensión y especulación.

A lo largo de la entrevista, la exmodelo insistió en interrogar a Agostini sobre la identidad de la persona que le había enviado el mensaje, pero él se mostró reacio a dar detalles. “No voy a hablar de ninguna chica”, afirmó de manera evasiva, aunque sus gestos y respuestas daban a entender que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir.

Bruno Agostini deja entrever que Onelia Molina y Mario Irivarren le agradeció públicamente por sus comentarios sobre Vania Bludau. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Bruno Agostini le dijo ‘tóxica’ a Vania Bludau

“De todas las mujeres con las que me han relacionado, a todas les he hablado maravillas, pero con Vania no puedo decir lo mismo”, explicó. En su testimonio, Agostini señaló que a pesar de haber intentado hablar bien de Vania, su relación estuvo marcada por problemas de celos y actitudes posesivas.

Una de las situaciones que el modelo español recordó con más incomodidad ocurrió tras un encuentro en un bar, donde Vania, al ver que Agostini estaba usando su teléfono móvil, le pidió verlo. “Me lo quitó y me preguntó con quién estaba hablando. Yo le respondí que hablaba con quien me diera la gana, y que ella no tenía derecho a tocar mi teléfono”, relató.

Según el modelo, este incidente fue la primera señal de alerta de que la relación no era sana. “Eso fue una bandera roja, un gesto que no me gustó”, añadió. A pesar de este mal inicio, Agostini intentó continuar la relación, aunque pronto se dio cuenta de que no era lo que buscaba.

Bruno Agostini deja entrever que Onelia Molina y Mario Irivarren le agradeció públicamente por sus comentarios sobre Vania Bludau. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV