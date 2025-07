Melissa Klug responde con todo a Evelyn Vela y lanza advertencia: “Siento lástima por ella, no existe para mí”. Video: América Hoy

Melissa Klug volvió a estar en el centro de la polémica luego de que Evelyn Vela, su examiga de años, hiciera explosivas declaraciones en un en vivo de TikTok. Todo comenzó cuando Vela respondió molesta a un comentario que defendía a la empresaria, lanzando duras insinuaciones sobre su vida personal.

Según dejó entrever, Melissa se habría involucrado con hombres comprometidos y obtenido beneficios económicos de esas relaciones, una afirmación que rápidamente se viralizó.

Ante esto, la madre de Samahara Lobatón no se quedó callada. En diálogo con el programa ‘América Hoy’, Melissa fue tajante. “¡Pobrecita, en serio! Ya no sabe qué hablar de mí... siento tanta lástima por ella. Sus comentarios los tomo de quién viene y ella no existe para mí”, expresó, restándole importancia a las declaraciones de quien alguna vez fue parte de su círculo cercano.

Melissa Klug lanza advertencia por sus hijas

Uno de los puntos que más molestó a Melissa fue la insinuación de Evelyn sobre la educación de sus hijas. En su descargo, Vela había destacado que su hija estudiaba en la universidad, lo que fue interpretado como una comparación directa con las hijas de Klug.

La empresaria no dudó en advertirle públicamente que no tolerará ataques hacia su familia. “Que no se meta con mis hijas porque yo no me meto con sus hijos. Eso sí se lo voy a dejar bien clarito”, afirmó Melissa, marcando un límite en el conflicto.

Evelyn Vela y sus indirectas encendidas en redes sociales hacia Melissa Klug. Video: América Hoy / América TV

La tensión entre ambas creció aún más luego de que se difundieran imágenes de Evelyn celebrando el cumpleaños de Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien también ha sido relacionada con Klug en el pasado.

Consultada sobre esta nueva amistad y si le preocupaba que ambas mujeres intercambien información, Melissa lo negó rotundamente.

“No, mamacita, mejor evitar que hable lo que quiera. Yo jamás, y pueden revisar, nunca he sentado en algún canal hablar de ella, nunca lo he necesitado, y a estas alturas mucho menos, pues. Que hable ella lo que quiera. Yo le mando bendiciones”, respondió vía WhatsApp al matinal.

Además, utilizó sus estados para compartir reflexiones que sus seguidores interpretaron como indirectas dirigidas a Vela. En uno de sus mensajes escribió:

“Con el tiempo aprendes a frenar la lengua, y no reaccionar cada vez que escuchas o ves algo que no te gusta. Aprendes a alejarte, evitar lugares, situaciones y personas que no valen la pena como para perder tu tiempo y energía”, dijo Klug.

Y en otro, fue aún más directa: “Hay momentos en los que la tentación de responder con la misma moneda es fuerte… Pero entonces me detengo, observo. Veo sus vidas, sus batallas, y entiendo que el mundo ya les ha dado suficiente castigo”.

Evelyn Vela cierra la puerta a reconciliación con Melissa Klug: “Esa amistad quedó en la basura”. Video: TikTok @ameg_pe

Evelyn Vela cierra las puertas a una reconciliación: “Esa amistad quedó en la basura”

Mientras tanto, Evelyn Vela también fue entrevistada por ‘América Hoy’ y dejó claro que no tiene ninguna intención de reconciliarse con Melissa Klug. En medio de una dinámica conducida por Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, se le preguntó si permitiría un reencuentro con su examiga. La respuesta fue tajante.

“Ay, por favor, yo no entro en juegos estúpidos, de verdad... Ojo que yo no tengo miedo a nadie”, dijo sin rodeos. Cuando se le insistió sobre la posibilidad de compartir el set con Melissa, Vela fue aún más firme: “¿Que ingrese para qué? No entiendo. A mí me invitaron, cuando la quieran invitar a ella, la invitan a ella”.

Valeria Piazza intentó mediar la situación preguntando si existía alguna posibilidad de retomar el vínculo, pero la empresaria reiteró su posición. “No, porque cuando tocan un tema muy delicado que son tus hijas... Esa amistad no sirve. Para mí, esa amistad quedó en la basura”, sentenció.

La tensión entre ambas tiene un trasfondo que involucra a sus hijas. La hija de Evelyn, Anne Thorsen, fue vinculada sentimentalmente con el exnovio de Melissa Lobatón, lo que detonó un conflicto entre las madres que marcó el fin de su amistad. Desde entonces, los dimes y diretes han sido constantes, tanto en redes como en programas de televisión.

Pamela López y Evelyn Vela juntas: “Las que tiemblan es porque tienen la conciencia sucia”

Uno de los aspectos más comentados fue la reciente amistad entre Evelyn Vela y Pamela López, aún esposa de Christian Cueva. En declaraciones para ‘América Hoy’, López confirmó que invitó a Vela a su fiesta de cumpleaños y la presentó como su nueva mejor amiga. Cuando se le preguntó si le incomodaba que Evelyn hubiera sido cercana a Klug, respondió con soltura:

Pamela López celebró su cumpleaños con Evelyn Vela. IG

“No, para nada, no tiene nada que ver. (¿Puede ser que muchas estén temblando?) Bueno no sé, las que tiemblan es porque tienen la conciencia sucia, pero yo creo que de aquí podemos intercambiar información”, expresó con una sonrisa.

Durante su transmisión en TikTok, Evelyn también lanzó fuertes afirmaciones en respuesta a quienes la criticaban por compararse con Melissa. “¿Me pinto de santa? Escúchame mamita, nunca me he metido con hombres casados, nunca le he sacado plata a ningún hombre. Gracias a Dios, porque mi papá tiene plata. Esa es la diferencia de tu amiga y yo”, dijo.

Además, al ser consultada sobre si su hija efectivamente había tenido una relación con el ex de la hija de Melissa, Vela respondió irónica: “Ellas alucinan si te contara... Más bien dile que mi madrina cuándo va a ir para leerle las cartas nuevamente a sus casas, para que les hagan los baños para que los maridos regresen con ellas ja, ja, ja”.

Finalmente, aclaró que aún guarda silencio por respeto, pero no descartó hablar más adelante. “No le saco los trapitos, corazón, porque si le sacase, imagínate, sacaría todo lo que tengo, pero hasta el día de hoy no he dicho nada”, advirtió.