El contundente mensaje de Melissa Klug a Evelyn Vela: “Con mis hijas, no te metas”

Sin perder la calma, Melissa Klug dejó claro que no teme a los rumores y que su única condición es que no involucren a sus hijas en ninguna controversia del espectáculo local (América TV)

Melissa Klug ha vuelto al centro de atención, esta vez no por una disputa amorosa, sino por un cruce indirecto con su ex amiga Evelyn Vela. La empresaria chalaca, visiblemente incómoda, respondió con franqueza ante los rumores de una presunta alianza entre Vela y Pamela López, todavía esposa del futbolista Christian Cueva.

Aunque aseguró no temer a lo que puedan hablar de ella, dejó en claro que su límite son sus hijas. La advertencia fue directa, enérgica y sin rodeos, dejando entrever que no piensa tolerar que terceros involucren a su familia en posibles polémicas mediáticas.

Evelyn Vela, el regreso de una ex amiga al foco mediático

Mientras Evelyn y Pamela protagonizan encuentros comentados, Melissa marca distancia. No niega su pasado con Vela, pero advierte que nadie tiene derecho a rozar a su familia en esa polémica. (América TV)

La cercanía entre Evelyn Vela y Pamela López no pasó desapercibida para los seguidores de la farándula local. Las imágenes de ambas compartiendo momentos han desatado una ola de comentarios sobre posibles alianzas o intercambios de información.

Frente a este escenario, Melissa Klug decidió dar su versión. Aseguró que no tiene miedo de lo que se pueda decir de ella y negó que tenga intención de reaccionar ante provocaciones. “Que hablen lo que quieran”, sentenció, pero subrayó que no tolerará referencias a sus hijas.

El vínculo entre Klug y Vela, alguna vez inseparable, se ha diluido por completo. Hoy, la chalaca no reconoce esa amistad ni como recuerdo. Lo que alguna vez fueron fiestas y confidencias, hoy parecen ser terreno minado.

“Con mis hijas, no”: el límite que Melissa no piensa cruzar

Con tono firme, Klug defendió a sus hijas y exigió respeto. Dijo no meterse con los hijos ajenos y pidió lo mismo. Su mensaje fue tan directo como personal: con su familia, no. (América TV)

En tono enfático, Klug dejó en claro que sus hijas están fuera de toda polémica. “No me meto con los hijos de nadie, exijo lo mismo”, declaró en una entrevista televisiva.

Sus palabras no solo fueron una advertencia, sino también un escudo para proteger a su familia. Mencionó con orgullo los logros personales de cada una de sus hijas: una próxima a graduarse en pastelería, otra dedicada al comercio independiente y otra con perfil más reservado, trabajando en el sector público.

La intención de Melissa parece clara: dejar a su familia fuera del escándalo. En un mundo donde las redes sociales pueden amplificar cualquier comentario, Klug mostró una postura defensiva, pero también determinada a evitar que el nombre de sus hijas sea arrastrado en medio de disputas ajenas.

¿Amistad rota o rivalidad declarada?

La relación entre ambas parece haber muerto sin retorno. Melissa evita hablar de Vela, pero dejó entrever que cualquier intento de confrontación solo será respondido con ironía y distancia. (América TV)

Aunque Melissa prefiere no usar el término “enemiga”, sus palabras dejan entrever que no hay intención de reconciliación con Evelyn Vela. Cuando se le preguntó si la relación fue más que fiestas y juergas, respondió que sus verdaderas amigas son pocas, contadas con los dedos, y que la mayoría siguen en su vida.

“De quien viene, lo tomo así”, dijo refiriéndose a las indirectas de Vela. No niega que compartieron momentos, pero tampoco parece tener interés en reconstruir lo que quedó atrás. A diferencia de otras ocasiones, esta vez se mostró más tajante, sin disfrazar su incomodidad.

La posibilidad de que Vela muestre supuestas pruebas fue abordada con ironía por Klug: “Que los muestre si tiene tanto que decir”. Una frase que, más que un reto, parece un cierre a cualquier especulación.

Pamela López en la foto: ¿aliada inesperada o simple coincidencia?

La conexión entre Pamela y Evelyn no parece inquietar a Melissa, quien respondió con frialdad a las especulaciones y dejó en claro que ese vínculo no interfiere con su tranquilidad. (América TV)

La aparición de Pamela López en este triángulo mediático ha llamado la atención. Aunque no existe una declaración directa de conflicto entre Klug y la aún esposa de Christian Cueva, la relación cercana entre López y Vela ha generado especulaciones sobre conversaciones privadas, posibles confidencias o incluso intereses comunes.

Melissa, sin embargo, no quiso alimentar esas suposiciones. “Que se reúnan, que digan lo que quieran, a mí no me afecta”, respondió con frialdad. La chalaca no considera relevante ese vínculo y dice estar enfocada en su vida personal, sus negocios y el bienestar de sus hijas.

Por ahora, ni Pamela López ni Evelyn Vela han respondido a los comentarios de Klug. Mientras tanto, el entorno digital sigue atento a cada movimiento, a la espera de una nueva respuesta o, quizás, de un nuevo capítulo.