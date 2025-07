Incautan más de 7 toneladas de explosivos y casi 200 armas durante operativos en Pataz

Aixa Vigil rompió su silencio en medio de ataques por dejar Alianza Lima: “La misma gente que me apoyó, hoy me dice malagradecida” La exjugadora de las ‘blanquiazules’ se refirió a los mensajes de odio que recibió tras fichar por la Universidad San Martín. “Lo que hice, por más de que la gente me critique, no se va a borrar”, indicó