Onelia Molina aclara su vínculo con Anderson Santamaría: “Es buena gente, pero no estoy para enamorarme”

La modelo e influencer Onelia Molina decidió hablar con claridad sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Anderson Santamaría. En una reciente entrevista, reveló que su primer contacto con el futbolista ocurrió en el club nocturno donde ella labora.

Si bien reconoció que han salido en grupo y que mantienen una buena relación, negó tajantemente cualquier posibilidad de romance. Lo describió como alguien amable y educado, pero aseguró que no está en condiciones de abrir su corazón.

Luego de una ruptura mediática, Molina prefiere priorizar su estabilidad emocional antes que lanzarse a una nueva historia sentimental.

Entre luces y ruido

La modelo relató que su primer contacto con Santamaría ocurrió en su entorno laboral. La conversación fluyó entre amigos, sin coqueteos ni insinuaciones, y la relación quedó ahí.

La primera vez que cruzaron palabras fue en el lugar de trabajo de ella, una discoteca donde la modelo cumple funciones de relaciones públicas. Allí, Anderson Santamaría se presentó acompañado por amistades. No hubo presentaciones protocolares ni encuentros pactados: simplemente se dio.

“Lo conocí ahí, en la disco, llegó con sus amigos y se dio la conversación”, relató Onelia en el set del programa América Hoy.Desde aquella noche, coincidieron en otras ocasiones, algunas cenas, salidas con amistades en común, pero siempre bajo el marco de lo informal.

Según su versión, jamás hubo una invitación privada ni intenciones que rozaran el terreno del cortejo. “Nos han visto juntos, y nos seguirán viendo. Es mi amigo”, expresó sin rodeos.

La idea de romance no entra en sus planes

Lejos de alimentar sospechas, Onelia fue clara al decir que no desea enamorarse. La buena relación con Anderson, según ella, no pasa de la camaradería ni de la amistad.

En medio de las especulaciones que comenzaron a circular tras las fotografías en que se les vio compartiendo momentos fuera de cámaras, Onelia no titubeó. Aseguró que su presente está lejos del amor romántico. No hay flechazos ni mariposas en el estómago. “Yo no quiero nada con nadie, estoy en una etapa diferente”, declaró en tono sereno, consciente del ruido que sus apariciones pueden generar.

La joven aclaró que la buena sintonía con Santamaría se da desde el respeto mutuo y la cordialidad, pero no tiene tintes sentimentales. A pesar de que varios cibernautas especulan con una posible relación, ella prefiere mantenerse firme en su posición. “No tengo por qué esconderme ni mentir, pero tampoco hay algo más allá”, apuntó.

Santamaría, un caballero sin insistencias

Aunque lo definió como una persona divertida y atenta, Onelia aseguró que Santamaría no la presiona ni ha insinuado interés romántico, lo cual refuerza su amistad sin sobresaltos.

Lejos de alimentar un discurso ambiguo o jugar con el misterio, Onelia trazó una imagen clara del futbolista. “Es buena gente, me cae bien, es divertido. Es caballeroso”, agregó, al referirse a cómo se comporta Santamaría en las reuniones.

Contó que en una de las cenas que compartieron, el defensa de la selección peruana asumió la cuenta sin pensarlo, gesto que a ella le pareció natural, pero también amable.

Ese tipo de actitudes le parecen importantes, pero no suficientes para cambiar su postura. El hecho de que Santamaría no haya cruzado ninguna línea ni haya insistido más de la cuenta, parece reforzar el concepto de amistad que ella quiere mantener. “No hay presión, ni insinuaciones incómodas. Todo fluye desde la buena onda”, explicó.

En busca de paz

La influencer expresó que no está lista para nuevas historias sentimentales. Prefiere la calma y el autocuidado, alejándose de presiones externas y expectativas ajenas al corazón.

Detrás de sus palabras se percibe una herida que todavía cicatriza. Tras una relación de larga duración con el exchico reality Mario Irivarren, que terminó bajo los reflectores, Onelia no ha vuelto a mostrarse enamorada ni vinculada oficialmente con nadie. La ruptura dejó huellas, y ella prefiere vivir con calma.

“No estoy lista para volver a enamorarme”, confesó al ser consultada por el tema. La presión de los titulares, las suposiciones del público y el ojo crítico de las redes no le han permitido respirar con libertad. Aun así, intenta mantener una postura honesta, sin negar lo que vive ni dramatizarlo.

Onelia, además de figura mediática, es odontóloga de profesión. Entre clínicas, redes sociales y su rol en el entretenimiento, ha aprendido a equilibrar los espacios y priorizar el autocuidado.

“A veces estar sola también es bonito”, dijo con una sonrisa al finalizar la entrevista, dejando claro que la independencia también puede ser una forma de afecto propio.