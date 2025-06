Día de los Granos Andinos: estos son los países que buscan ‘quitarle’ el cultivo de quinua al Perú

Las exportaciones de granos andinos peruanos crecieron 16,8% en el primer cuatrimestre de 2025, impulsadas por la quinua.

La exportación de granos andinos peruanos, liderada por la quinua, alcanzó los US$ 52 millones 587 mil en el primer cuatrimestre de 2025, con un crecimiento del 16,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la presidenta del Comité de Granos Andinos de la Asociación de Exportadores (ADEX), Marisa Podestá Torres Llosa.

Cada 30 de junio, el Perú celebra el Día Nacional de los Granos Andinos, una fecha que pone en relieve la importancia de cultivos como la quinua, el maíz gigante, la chía, la kiwicha y la cañihua. Estos productos, además de su reconocido valor nutricional, representan un pilar económico y social para miles de familias en el país. De acuerdo con Marisa Podestá Torres Llosa, alrededor de 125 mil familias de las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Junín, Cusco y Huancavelica dependen directamente de la quinua, uno de los principales cultivos de la agricultura familiar peruana.

Exportaciones de granos andinos peruanos crecen 16,8% en 2025

El crecimiento de las exportaciones de granos andinos se refleja en las cifras reportadas por la Asociación de Exportadores (ADEX). Entre enero y abril de 2025, los envíos sumaron US$ 52 millones 587 mil, superando los US$ 45 millones 028 mil registrados en el mismo periodo de 2024. La quinua encabezó el ranking de exportaciones, con US$ 43 millones 430 mil, lo que representa un incremento del 22,5% y una concentración del 83% del total de despachos. Le siguieron el maíz gigante, con US$ 5 millones 873 mil, y la chía, con US$ 2 millones 318 mil. Otros granos como el maíz chulpi, la kiwicha y la cañihua también contribuyeron, aunque en menor medida.

El mercado internacional de la quinua y otros granos andinos muestra una dinámica creciente y diversificada. Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los granos andinos peruanos, con compras por US$ 20 millones 750 mil, lo que representa un aumento del 7% y una participación del 39% en el total exportado. España, Canadá, Italia y Alemania completan los primeros cinco lugares, con montos de US$ 5 millones 889 mil, US$ 3 millones 436 mil, US$ 1 millón 972 mil y US$ 1 millón 930 mil respectivamente. El top ten de mercados incluye también a Reino Unido, Australia, Chile, Países Bajos y China.

Otros países ya cultivan o buscan cultivar quinua peruana

El dinamismo de algunos mercados resulta especialmente notable. Australia y Alemania destacaron por su crecimiento acelerado en el primer cuatrimestre de 2025, con incrementos del 188% y 119% respectivamente. En el acumulado de 2024, las exportaciones de granos andinos peruanos alcanzaron los US$ 167 millones 040 mil, lo que supuso una variación positiva del 36,2% respecto a los US$ 122 millones 667 mil de 2023.

El interés global por la quinua se ha expandido a más de 20 países que ya cultivan o exploran su siembra. Entre ellos figuran China, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda e India. China, en particular, ha comenzado a agregar valor a su producción local, mientras que Francia ha reducido su demanda de quinua peruana tras desarrollar sus propias cosechas. Esta tendencia plantea nuevos desafíos para los productores peruanos, quienes deben competir no solo en calidad, sino también en innovación y acceso a mercados.

Estados Unidos, principal comprador de granos andinos peruanos

Marisa Podestá Torres Llosa subraya que la quinua peruana y la boliviana mantienen ventajas en apariencia y valor nutricional, pero advierte que existe una carrera internacional por el liderazgo en este grano ancestral. Por ello, resalta la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada y de impulsar acciones estratégicas orientadas a la identificación de nuevos mercados, así como a la provisión de información actualizada sobre trazabilidad, inocuidad, sanidad, innovación, genética y competitividad.

El consumo interno de granos andinos en el Perú, sin embargo, permanece bajo. El consumo per cápita anual es de apenas 1,3 kilos, muy por debajo del arroz, que oscila entre 60 kilos y 65 kilos por persona al año. Ante esta situación, Podestá Torres Llosa propone exonerar del IGV (18%) a la quinua y otros cultivos andinos, siguiendo el ejemplo del arroz y las menestras, que ya están libres de este impuesto. Esta medida, sostiene, podría incentivar el consumo nacional y facilitar el acceso de estos productos a los programas sociales del Estado, considerando su alto valor nutricional y la persistencia de la mala nutrición en diversos sectores de la población.

Australia y Alemania impulsan demanda de granos andinos peruanos

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), ha desempeñado un papel clave en la mejora de la productividad y la calidad de los granos andinos. En los últimos tres años, el desarrollo de 19 variedades de granos andinos de alta calidad genética ha permitido incrementar en 80% el rendimiento de las hectáreas cultivadas, beneficiando a más de 100 mil pequeños y medianos productores en regiones como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Puno y Tacna.

Estas variedades, generadas mediante técnicas de cruzamiento, caracterización agromorfológica e identificación de accesiones promisorias, presentan alta tolerancia a plagas y enfermedades, así como un elevado contenido de nutrientes, proteínas y antioxidantes. Además, muestran una notable adaptabilidad a los efectos del cambio climático. De las 19 variedades desarrolladas, 12 corresponden a quinua, 4 a kiwicha, 2 a tarwi y 1 a cañihua. Entre las incorporaciones más recientes al catálogo nacional de cultivares destacan la quinua INIA 438 Acollina, INIA 441 Señor del Huerto e INIA 446 Atipaq, la kiwicha INIA 442 La Frondosa y el tarwi INIA 445 Masacanchino.

Más de 125 mil familias dependen de la quinua en Perú

El INIA también sobresale en la conservación de recursos genéticos, manteniendo cinco colecciones activas de germoplasma de granos andinos en bancos ubicados en distintas regiones del país. La caracterización y evaluación de más de 3.000 accesiones ha permitido identificar materiales promisorios para el desarrollo de nuevas variedades de alto valor genético. En particular, la evaluación de 1.000 accesiones de quinua ha llevado a la identificación de variedades con alto contenido de proteínas, antioxidantes y compuestos fenólicos, lo que posiciona a la quinua pigmentada como un ingrediente potencial para alimentos funcionales y nutracéuticos.

La labor del INIA se extiende a la investigación en agrobiodiversidad, con la generación de publicaciones científicas y técnicas de relevancia nacional e internacional, como catálogos, manuales de manejo agronómico y estudios sobre variabilidad genética y nutricional. Estos avances contribuyen a la productividad agraria y al bienestar de los productores, consolidando el papel de los granos andinos como motores de desarrollo rural y de seguridad alimentaria en el Perú.