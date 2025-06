Ministro de Justicia asegura que Perú no recibirá extraditados o procesados extranjeros en sus cárceles

Ministro de Justicia confirmó que Perú no recibirá extraditados o procesados extranjeros en cárceles. (Foto: Gob.pe)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, descartó la posibilidad de que el Perú reciba a extraditados o procesados extranjeros en sus cárceles para que cumplan sus condenas. La afirmación se dio en medio de una solicitud realizada por Estados Unidos a diversos países para enviar inmigrantes detenidos a otras naciones, lo que podría incluir la transferencia de personas con procesos judiciales abiertos.

En declaraciones a la prensa, Alcántara explicó que, bajo la normativa vigente en el país, no es posible aceptar a delincuentes extranjeros en las cárceles peruanas. “Es contraproducente que nosotros pretendamos recibir extraditados o delincuentes de cualquier otra nacionalidad en nuestro país. Esa posibilidad no existe debido a que no se ajusta a la normativa vigente”, señaló el ministro.

Por otro lado, enfatizó que las leyes peruanas solo permiten que los nacionales o extranjeros cumplan sus penas en el Perú si han sido procesados o condenados por la justicia peruana.

Convenios de extradición

El ministro de Justicia precisó que los convenios de extradición con otros países solo permiten la recepción de personas que deben ser juzgadas o cumplir condenas impuestas por el Poder Judicial del Perú.

De esta manera, un interno peruano condenado en el extranjero tiene la posibilidad de cumplir su pena en el país, siempre que se cumplan las condiciones legales. En contraposición, si un reo extranjero que cometió un delito en Perú desea cumplir su condena en su país de origen, también la ley se lo permite.

Construcción de nuevas cárceles

En otro orden de ideas, Alcántara destacó que el Ministerio de Justicia viene avanzando en varios proyectos destinados a mejorar el sistema penitenciario en el país. Entre ellos, mencionó la construcción de nuevos penales, como el Penal de Abancay y el Megapenal de Ica, así como la ampliación de los establecimientos penitenciarios en Arequipa y Pucallpa, los cuales se encuentran en diversas etapas de ejecución.

El ministro también detalló que el gobierno, con el apoyo de financiamiento extranjero, tiene planes para construir dos nuevos centros penitenciarios: uno en Huacho, con capacidad para albergar a 16 mil internos, y otro en Quiruvilca, en la región La Libertad, con espacio para 10 mil personas. Estos proyectos forman parte de un esfuerzo por mejorar las condiciones de los penales en el país y enfrentar la sobrepoblación carcelaria.

Minjus destaca el avance de los proyectos para la construcción de nuevas cárceles para resolver el hacinamiento penitenciario. (Foto: Gob.pe)

Presos extranjeros a megacárcel de El Salvador

El pasado 12 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se presentó ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza para su Gabinete Ministerial. En su intervención, uno de los temas principales abordados fue la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en el Perú.

Con el objetivo de frenar esta situación, el Gobierno anunció que está evaluando mecanismos de cooperación bilateral para el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen. Entre las opciones propuestas, se encuentra el envío de estos reclusos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una de las prisiones de máxima seguridad más estrictas de la región, como una medida para reducir la influencia de estas bandas en las cárceles peruanas.

Canciller confirma que propuesta de enviar a reos peruanos a cárcel de El Salvador fue trasladada al gobierno de Nayib Bukele. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La propuesta del Ejecutivo tiene como objetivo principal reducir el hacinamiento en el sistema penitenciario peruano, desarticular las estructuras criminales que se fortalecen dentro de los penales. En este contexto, el Gobierno evalúa el traslado de internos peligrosos a la megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Este reciento penitenciario tiene capacidad para albergar a 40 mil reos. Cabe mencionar que, el CECOT ha ganado notoriedad por su enfoque estricto hacia los criminales, incluyendo a miembros de las peligrosas pandillas MS-13 y Barrio 18.